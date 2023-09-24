السرحان يواجه أم القطين.. والهاشمية يستضيف اليرموك

يحيى قطيشات

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عمان – يقص فريقا السرحان وأم القطين عند الساعة الخامسة من مساء اليوم، شريط مباريات دور الـ32 من بطولة كأس الأردن لكرة القدم، والتي تقام خلال الفترة من الخامس والعشرين ولغاية التاسع والعشرين من الشهر الحالي، وستقام المباراة على ملعب السرحان.وفي مباراة ثانية، يستضيف فريق الهاشمية ضيفه فريق اليرموك عند الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم على ملعب الأمير محمد بالزرقاء.ويشارك في منافسات دور الـ32 فريقا هم: أندية المحترفين، إضافة إلى (الجزيرة، الصريح، الهاشمية، السرحان، اتحاد الرمثا، اليرموك، عمان FC، العالية، البقعة، العربي) من دوري الدرجة الأولى، والفرق الـ10 المتأهلة من الدور التمهيدي: (دوقرة، الطيبة، صما، مرج الحمام، دير أبي سعيد، وادي الريان، الوحدة، حرثا، أم القطين، وجرش).ولم تعلن أندية المحترفين تعليق المشاركة في منافسات البطولة، كما حصل في منافسات الأسبوع السادس من دوري المحترفين، بسبب وجود شركة راعية للبطولة، كما أن إدارات الأندية تسلمت من الاتحاد المبالغ المخصص لها من اتفاقية الرعاية لبطولة كأس الأردن.وأبرم الاتحاد وشركة (CFI) للاستثمار والتداول المالي، اتفاقية رعاية للمنتخبات الوطنية وبطولات المحترفين، وعدد من المسابقات النسوية، لمدة ثلاثة مواسم، وتم إطلاق مسمى جديد على بطولة كأس الأردن خلال المواسم الثلاثة المقبلة، (كأس الأردن – CFI).وحسب تعليمات البطولة، تقام مباريات هذا الدور وما يليه من الأدوار الأخرى بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، فيما سيتم اللجوء إلى ركلات الترجيح مباشرة في حال التعادل بالوقت الأصلي.وعلى صعيد المباراة النهائية للبطولة، وفي حال اختلاف الملعب البيتي للفرق المتأهلة، سيتم تحديد مكان إقامتها عن طريق القرعة، وفي حال انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل، سيتم اللجوء إلى الأشواط الإضافية ثم إلى ركلات الترجيح لحسم اللقب، على أن يوزع الريع مناصفة بين الفريقين.وتعد "الكأس" البطولة الثانية من حيث الأهمية بعد دوري المحترفين، وتقام بشكل سنوي، باستثناء موسم 2020، الذي غابت عنه البطولة، وذلك بسبب ما فرضته تداعيات جائحة "كورونا"، وانطلقت نسختها الأولى قبل 43 عاما، وتوج الفيصلي بأول الألقاب في العام 1980، على حساب البقعة بنتيجة 3-1 في المباراة النهائية، فيما فاز الوحدات بلقب النسخة الأخيرة من الكأس العام الماضي على حساب العقبة بهدفين دون رد.وتستمر مباريات البطولة يوم غد، حيث يستقبل الصريح ضيفه الطيبة عند الساعة الخامسة مساء على ملعب الأمير هاشم، وفي التوقيت نفسه، يلتقي سحاب مع البقعة على ملعب البترا، فيما يحل عمان FC ضيفا على الحسين إربد عند السابعة والنصف مساء على ستاد الحسن.ويواجه الأهلي نظيره العالية عند الخامسة من مساء الأربعاء على ملعب البترا، وبالتوقيت ذاته، يلتقي الجزيرة مع مرج الحمام على ملعب السلط، فيما يستقبل معان ضيفه اتحاد الرمثا عند السابعة والنصف مساء على ستاد الأمير محمد، وبالتوقيت نفسه، يحل حرثا ضيفا على الفيصلي على ستاد عمان.كما يحل صما ضيفا على مغير السرحان عند الخامسة مساء الخميس على ستاد الأمير محمد، وبالتوقيت ذاته، يلتقي السلط مع العربي على ملعب السلط، قبل أن يستقبل الوحدات ضيفه جرش عند السابعة والنصف مساء على ستاد عمان، وبالتوقيت ذاته، يلتقي الجليل مع دوقرة على ستاد الحسن.وتختتم مواجهات دور الـ32 من البطولة يوم الجمعة المقبل، حيث يلتقي شباب الأردن مع دير أبي سعيد عند الخامسة مساء على ملعب البترا، فيما يواجه شباب العقبة نظيره الوحدة عند السابعة والنصف مساء على ستاد الأمير محمد، وبالتوقيت ذاته، يستقبل الرمثا ضيفه وادي الريان على ستاد الحسن.