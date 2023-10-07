الأحد 08 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

السعودي خالد عطية يحقق لقب بطولة الأردن المفتوحة للجولف

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من تتويج الفائزين بلقب البطولة الدولية في ملعب واحة أيلة.-(من المصدر)
عمان- الغد- توج اللاعب السعودي خالد عطية بلقب النسخة 32  لبطولة الأردن المفتوحة للجولف والتي اختتمت فعالياتها مساء أمس على ملاعب نادي واحة أيلة للجولف في مدينة العقبة بمشاركة 39 لاعبا ولاعبة، من سلطنة عمان وقطر والسعودية ولبنان، إضافة إلى عدد من الجنسيات الأجنبية.اضافة اعلان
وحضر حفل الختام مندوبا عن رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز السيد رمزي الكباريتي مفوض الريادة والشباب.
وجاءت النتائج الفنية كما يلي:
 فئة الرجال: خالد عطية بالمركز الأول، صالح الكعبي بالمركز الثاني من قطر، وعلي الشهراني بالمركز الثالث من قطر.
فئة تحت 19 عاما بالمركز الأول رامي سماوي من سويسرا، وأحمد الوهيبي من عمان، وعبد الرحمن الظاهر من الأردن. 
وفئة تحت 14 عاما ذكور، محمد الرواشدة بالمركز الأول من الأردن، ودانيل الظاهر بالمركز الثاني، وآدم السعودي بالمركز الثالث.
فئة الإناث: ياسمين الطاهر المركز الأول، ولجين خليل بالمركز الثاني من السعودية، وليان مجاهد بالمركز الثالث من الأردن.
وفئة النت: المركز الأول كفن فرانسيس من بريطانيا، وجون نصار بالمركز الثاني من لبنان، سعد حجاوي من الأردن في المركز الثالث. وعبر نائب رئيس الاتحاد ناصر الشوملي في كلمته التي ألقاها في حفل الختام، أن بطولة الأردن المفتوحة للجولف تعد ركنا أساسيا في أجندة الفعاليات السنوية لتطوير رياضة الجولف الأردنية، مثمنا الجهود الجبارة التي تبذلها أسرة الاتحاد، وهي حريصة كل الحرص على تطوير هذه البطولة والتي أصبحت من البطولات الرائدة في المنطقة خاصة وأنها خاضعة للتصنيف العالمي للهواة، مقدما شكر الاتحاد لجميع من وقفوا خلف نجاح هذه البطولة وهم اللجنة الأولمبية الأردنية، وشركة واحة أيلة للتطوير (الشريك الإستراتيجي)، وسلطنة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وهيئة تنشيط السياحة، ومديرية الأمن العام، وشركة نستلة بيور لايف، والـ R&A وكوادر نادي واحة أيلة.
وعبر المدير التنفيذي لشركة واحة أيلة للتطوير المهندس سهل دودين، عن سعادته باحتضان أيلة لهذه البطولة، التي تأتي ضمن التعاون المثمر مع المؤسسات الوطنية ضمن برنامج هادف لنشر رياضة الجولف الأردنية، ومنح الرياضيين الأردنيين فرص المشاركة والتنافس مع لاعبين على مستوى متميز.
وقال المهندس دودين: "أيلة شريك فاعل للرياضيين الأردنيين وخاصة في لعبة الجولف، وهذا الدعم ساهم خلال السنوات الماضية في إبراز قدراتهم وتطوير أدائهم، واليوم نحن سعداء باستقبال اللاعبين من الدول الشقيقة في هذه النسخة الجديدة من بطولة الأردن المفتوحة للجولف، ونأمل أن تترك أثرا بالغا في أداء اللاعبين، وأن نحافظ على موقع العقبة محطة رئيسة على خريطة رياضة الجولف العالمية من خلال خطة الشراكة الإستراتيجية مع الاتحاد الأردني للجولف التي تسهم بدعم الترويج السياحي والرياضي لمنطقة العقبة الاقتصادية من خلال البرامج والفعاليات التي سوف تحتضنها أيلة خلال الفترة المقبلة".
وأدار لقاءات البطولة الحكم الدولي شادي جبجي بمشاركة فاعلة للاعبي منتخب الأمن العام وسام غوادرة وأسد الرواشدة ومحمد هاني.
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