السقوط أمام دورتموند يجسد عشوائية بايرن تحت قيادة توخيل

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مدن - هنأ توماس توخيل مدرب بايرن ميونيخ، منافسه باير ليفركوزن على لقب الدوري الألماني لكرة القدم، بعد السقوط أمام بوروسيا دورتموند 0-2، أول من أمس السبت، على ملعب أليانز أرينا ضمن الجولة 27 من البوندسليجا.وقال توخيل في تصريحات لسكاي سبورتس عقب المباراة عند سؤاله عما إذا كان لقب الدوري قد حسم: "نعم بالطبع، بعد مباراة اليوم، لا نحتاج للحديث عن أي شيء، تهانينا لليفركوزن".وأضاف: "من الصعب تفسير الأمر، ما قدمناه بكل تأكيد ليس كافيا، من الواضح أن الأمر صعب للغاية بالنسبة لنا للدخول للمباريات بالنهج والشغف المناسبين".يذكر أن باير ليفركوزن قلب تأخره أول من أمس بهدف لانتصار بنتيجة (2-1) أمام ضيفه هوفنهايم، ليبتعد في صدارة الترتيب بفارق 13 نقطة كاملة عن أقرب ملاحقيه بايرن ميونيخ.من جانبه، أعرب جوشوا كيميتش، ظهير بايرن ميونيخ، عن خيبة أمله بعد خسارة فريقه.وقال كيميتش في تصريحات عقب المباراة لشبكة سكاي سبورتس: "الأمر محبط للغاية ويصعب تفسيره".وأشار كيميتش إلى فقدان بايرن الحافز أمام دورتموند، فقال: "في هذه المباراة لا تحتاج لمن يحفزك، لكن لم نظهر ذلك على الإطلاق، كان الشعور بأنه لا يوجد شيء للعب من أجله، كانت المباراة أشبه بلقاء ودي".وأكد: "بصرف النظر عن الوضع في جدول الترتيب، هذا لا يجب أن يحدث أبدا لنا، خصوصا في مباراة على أرضنا أمام دورتموند".أما لاعب بايرن المخضرم توماس مولر فقال: "لست مدرس حساب، ولكن أعلم حسابيا أن كل شيء ما يزال ممكنا. ولكن لنتحدث بصراحة، هذا غير واقعي".وخسارة بايرن ميونيخ على أرضه أمام دورتموند هي الأولى له منذ العام 2014.وسيرحل توخيل، الذي واجه انتقادات شديدة، عن الفريق في الصيف. وكان تم تعيينه في آذار (مارس) 2023 خلفا ليوليان ناجلسمان، ورغم فوزه بلقب الدوري الألماني في الموسم الماضي في اليوم الأخير، فشل توخيل في جعل بايرن متماسكا، بان يكون لديه قوة هجومية وصلابة دفاعية.في الوقت نفسه، يمتلك باير ليفركوزن معظم الأشياء التي افتقدها بايرن هذا الموسم. وتحت قيادة المدير الفني تشابي ألونسو، لم يخسر ليفركوزن في كافة المسابقات وما يزال ينافس على لقبي كأس ألمانيا والدوري الأوروبي.وأصبحت الأهداف التي تسجل في اللحظات الأخيرة والانتصارات في الوقت بدل الضائع علامة مسجلة لليفركوزن هذا الموسم.ففي مطلع هذا الشهر، تأهل ليفركوزن لدور الثمانية بالدوري الأوروبي بعدما سجل باتريك شيك هدفين في الوقت بدل الضائع ليفوز الفريق على كاراباج 3-2.وأعلن ألونسو يوم الجمعة الماضي إنه سيستمر في تدريب ليفركوزن خلال الموسم المقبل. هذه الانباء أحبطت العديد من الفرق الأوروبية التي كان تسعى للتعاقد مع المدرب، وكان من بينهم بايرن.وقال ماكس إيبرل عضو مجلس إدارة بايرن ميونخ للشؤون الرياضية لشبكة "زد دي إف" قبل عيد الفصح: "ستبحثون عن البيض، وأنا سأبحث عن مدير فني".وربطت تقارير صحفية اسم ناجلسمان، مدرب المنتخب الألماني، بالعودة لتدريب بايرن، ولكن إيبرل رفض التعليق على هذه التكهنات.إلى ذلك، انتقد شتيفان إيفنبرج، القائد السابق لفريق بايرن ميونيخ، بشدة الأوضاع في الفريق عقب الخسارة أمام بوروسيا دورتموند.وقال ايفنبرج أمس في برنامج "دوبل باس" على شبكة "سبورت 1" :" في النهاية كانت ضربة موجعة لبايرن ميونخ.. بالتأكيد مخيبة للآمال".ويرى إيفنبرج (55 عاما) الذي توج بدوري أبطال أوروبا مع بايرن ميونيخ في 2001، إنه لم يعد هناك وحدة بين لاعبي الفريق، وأن توخيل ليس المذنب الوحيد.وقال :"الأساس هو المدرب، ولكن أيضا يجب أن تسأل اللاعبين أيضا، المباراة كانت أشبه بمباراة تجريبية، مباراة تحضيرية. لم يأخذ بايرن المباراة على محمل الجد".وقال إن فريق بايرن فشل في اكتساب الثقة بالنفس وتحقيق نتيجة مميزة قبل مواجهة آرسنال في دوري أبطال أوروبا.ويلتقي بايرن ميونيخ مع آرسنال في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا يومي 9 و17 نيسان (أبريل) المقبل.في الجهة المقابلة، أعرب إيدين تيرزيتش، مدرب بوروسيا دورتموند، عن سعادته بعد التغلب على بايرن ميونيخ.وقال تيرزيتش في تصريحات نقلها موقع "سكاي سبورت ألمانيا": "بالطبع نحن سعداء للغاية بالمستوى الذي قدمناه اليوم، استحقينا الانتصار ويمكننا البناء على ذلك".وأضاف: "كان لزامًا علينا التحلي بالشجاعة والمرونة والعمل بقوة، وعندما تتحقق هذه النقاط، تحصل على ما تحتاج إليه من الحظ للفوز هنا، عملنا بقوة على مدار 90 دقيقة ونشعر بالرضا الشديد".وتابع: "الأمر صعب للغاية بالنسبة لي، فعند الخسارة يكون كل شيء سيء، وعند تحقيق الانتصار يتم طرحة أسئلة بشأن عدم مشاركة بعض اللاعبين، الآن فزنا على البايرن ونتحدث عن بعض الأمور السلبية التي حدثت في الأسابيع الماضية".وواصل: "حققنا الآن الانتصار الخامس تواليًا، والأسابيع المثيرة من الموسم قادمة، وسنرى في النهاية ما إذا حققنا هدفنا أم لا، وعندما نقدم المستوى الذي قدمناه اليوم، يكون من الصعب التغلب علينا".وأتم: "اليوم أظهرنا وجه دوري الأبطال، وهذه هي الحالة التي نريد من خلالها خوض المباريات الأخيرة في البوندسليجا حتى نخوض مباريات دوري الأبطال على ملعبنا الموسم المقبل".ثنائية الضيوف حملت توقيع كريم أديمي وجوليان رايرسون في الدقيقتين 10 و83، ويبقى الأول، من أبرز النقاط المضيئة في المباراة، بعدما سجل الهدف الأول، ما منح فريقه ثقة كبيرة لإسقاط بايرن.كما شكل أديمي، خطورة هجومية دائمة في جبهة جوشوا كيميتش.وأعاد ماتس هوميلز مدافع دورتموند، ذكريات تألقه في السنوات الماضية سواء رفقة ناديه السابق بايرن ميونيخ أو المنتخب الألماني.وتصدى هوميلز ببراعة لكل هجمات بايرن ميونسخ، مع سيطرته التامة على منطقة الجزاء، ونجاحه في معظم الثنائيات والكرات العرضية.من ناحيته، قدم إيان ماتسين، مباراة مميزة على الجانب الدفاعي، وتميز بشكل أكبر في قطع الكرات والمساهمة في التحولات السريعة لدورتموند في المرتدات، ونجح ماتسين في تقديم الزيادة العددية دائمًا بالتقدم للأمام في الجانب الأيسر.وتألق جمال موسيالا رفقة بايرن ميونيخ في الفترة الأخيرة بالمساهمة في الأهداف سواء بالتسجيل أو الصناعة في آخر 5 مباريات بالبوندسليجا، لكنه غاب تمامًا عن مباراة أول من أمس.ولم يترك موسيالا، بصمة مؤثرة أمام بوروسيا دورتموند، ليغادر أرض الملعب في الدقيقة 63.ويعد هاري كين من أبرز نجوم البايرن هذا الموسم بتصدره قائمة هدافي الدوري برصيد 31 هدفًا، لكنه عانى من سوء الحظ في لقاء اليوم بإهدار العديد من الفرص، من بينها فرص محققة للتسجيل مثل الرأسية التي مرت بجوار القائم في الدقيقة 23.ويبدو أن الحرب الكلامية بين المدير الرياضي لبايرن ميونخ ماكس إيبرل، ووكيل أعمال ألفونسو ديفيز، أثرت بشدة على مستوى الدولي الكندي.وكان ديفيز من نقاط ضعف بايرن ميونخ الدفاعية، ولم يقدم في الوقت ذاته، المساهمة الهجوميةالمطلوبة.-(وكالات)