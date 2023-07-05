الأربعاء 05 تموز 2023
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"السكواش" يبدأ مشواره بالبطولة العربية الدولية اليوم

المنتخب الوطني للسكواش
المنتخب الوطني للسكواش
يفتتح المنتخب الوطني للسكواش مشاركته بالبطولة العربية الدولية، والتي تقام في مصر حتى 12 من الشهر الحالي، بمشاركة 600 لاعب ولاعبة من 12 دولة.
وتعد هذه البطولة أكبر بطولة لناشئي السكواش في منطقة الشرق الأوسط، إذ تشهد مشاركة من مدارس مختلفة، ومنهم بطل الصين وصاحب المركز الثالث في قارة آسيا، وبطل الإكوادور تحت 17 سنة.اضافة اعلان
وأكدت 10 دول مشاركتها في البطولة إلى جانب المنتخب الوطني والدولة المستضيفة مصر، وهي العراق، السودان، الهند، اليونان، قطر، الكويت، البحرين، كندا، السعودية والولايات المتحدة الأميركية.
ويمثل المنتخب الوطني للذكور تحت 17 عاما كل من محمد البطاينة وأحمد عربيات، والذكور تحت 15 عاما أسامة البطاينة، يحيى السراج، خليل العاصي وبشر القضاة، والذكور تحت 13 عاما حازم العناسوة، خليل التايه وأحمد السراج، ولاعب واحد تحت 11 عاما وهو عمر أبو حماد.
وتمثل منتخب الإناث تحت 15 عاما اللاعبة لوريانا العناسوة، والإناث تحت 13 عاما جمان الصالح، وتشارك لاعبتان في منافسات تحت 11 عاما هما جنا تلاوي ونايا دراغمة.
ويخوض المنتخب جميع المباريات لحساب الدور الأول من البطولة، إذ سيواجه محمد بطاينة كل من هاشم غنيم وحسين هشام، فيما يلتقي أحمد عربيات مع أحمد حسام وسيف الدين دهشان.
ويقابل أسامة البطاينة اليوم نظيره محمد آل نضفان، مثلما يلتقي يحيى السراج مع ياسين محمد، كما يواجه خليل العاصي نظيره تيمور سيف، وللفئة ذاتها يلعب بشر القضاة مع نهاد طارق.
وسيواجه اللاعب حازم العناسوة كل من علي طلب وآدم محمد السيد، فيما يلتقي خليل التايه مع آدم مختار، مقابل خوض أحمد السراج مبارتين مع عز الدين وليد ويحيى صالح.
ويلتقي بفئة تحت 11 عاما اللاعب عمر أبو حماد مع مازن حسن وقصي زيد.
وفي منافسات الإناث، تلتقي اللاعبة لوريانا العناسوة مع رقية الزهيري وهبة هشام.
وتواجه جمان الصالح كل من لجين حسن وجسكي جون.
على أن تختتم مواجهات المنتخب الوطني في اليوم الأول بملاقاة اللاعبة جنا التلاوي مع ساندي تامر وعالية الناظر، ومواجهة نايا دراغمة كل من أسيل خطاب وخديجة محمد.
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