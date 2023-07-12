الخميس 13 تموز 2023
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"السكواش" يحصد ايجابيات مشاركته بـ"العربية الدولية"

فوائد إيجابية لـ"السكواش" بعد مشاركته بـ"العربية الدولية"
فوائد إيجابية لـ"السكواش" بعد مشاركته بـ"العربية الدولية"
 سجل المنتخب الوطني للسكواش للناشئين والناشئات مشاركة طيبة في البطولة العربية الدولية، والتي اختتمت أمس في مصر بمشاركة 600 لاعب ولاعبة من 12 دولة، من خلال تخطي أكثر من لاعب للدور الأول، في ظل مشاركة لاعبين مصنفين بمراكز متقدمة عالميا، وأبرزهم من الدولة المستضيفة للحدث مصر.اضافة اعلان
وشارك في البطولة 14 لاعبا ولاعبة من المنتخب الوطني، إذ تمكن اللاعب أسامة البطاينة بفئة تحت 15 عاما، من بلوغ الدور ربع النهائي بعد مشوار مميز في دور المجموعات، تمكن بعدها من تخطي اللاعبان المصريان سيف شلتوت ومهند أحمد في الدوريين الـ32 والـ16، ليحقق أفضل نتيجة للمنتخب في هذه البطولة.
وخرج كل من: عمر أبو حماد وأحمد السراج واللاعبة جنى التلاوي من الدور الثاني، بعد تخطي هذا الثلاثي دور المجموعات عن جدارة واستحقاق، فيما ودع بقية اللاعبون واللاعبات البطولة من دور المجموعات، وهم: محمد البطاينة، أحمد عربيات، يحيى السراج، خليل العاصي، بشر القضاة، حازم العناسوة، خليل التايه، لوريانا العناسوة، جمان الصالح ونايا دراغمة.
وحقق المنتخب الفائدة المرجوة من مشاركته ببطولة تضم أبرز اللاعبين الناشئين في دول متقدمة بالسكواش، إذ شارك لاعبون من الولايات المتحدة الأميركية، كندا، الهند، اليونان، العراق، السودان، قطر، السعودية، الكويت والبحرين.
ومن جهتها، أكدت رئيسة وفد المنتخب وعضو مجلس إدارة الاتحاد شهد النجادا، أن اللاعبين واللاعبات اكتسبوا خبرات إضافية عقب هذه المشاركة، مفيدة بأن المستويات كانت عالية نظير مواجهتهم للاعبين أبطال في مختلف قارات العالم.
وبينت النجادا لـ"الغد"، أن المنتخب حصل على إشادة واسعة من اللجنة المسؤولة عن البطولة، بعد المستويات اللافتة الذي تم تقديمها من جانب اللاعبين، حيث فاز أكثر من لاعب في مباريات عدة، إلا أنهم ودعوا من الدور الأول بفارق بسيط من النقاط.
وأضافت: "حققنا الفائدة المرجوة من المشاركة بالبطولة، حيث عادت على اللاعبين واللاعبات بمنافع كبيرة أبرزها، تحسين التصنيف الدولي، ونتطلع إلى المشاركة بقوة في بطولة دولية مقبلة بالصين، إلى جانب تنظيمنا لبطولة عربية في الأردن خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل".
ويضع اتحاد السكواش، جل اهتمامه على الفئات العمرية من أجل تكوين منتخب وطني للرجال والسيدات في الأعوام المقبلة، من خلال المشاركة بأكبر عدد من البطولات الخارجية، إلى جانب زيادة عدد البطولات تحت مظلة الاتحاد إلى 6 سنويا، بحسب ما ذكره رئيس الاتحاد عمرو محيسن في وقت سابق لـ"الغد"، ومحاولة مخاطبة أكبر عدد من الأندية لممارسة هذه الرياضة. 
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