"السكواش" يختتم معسكره استعدادا للبطولة العربية في مصر

مهند جويلس

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عمان - يختتم المنتخب الوطني للسكواش غدا معسكره التدريبي في مصر استعدادا للبطولة العربية الدولية للناشئين والناشئات، والتي تقام في الدولة ذاتها ابتداء من بعد غد الخميس وحتى 12 من الشهر الحالي.وأقام المنتخب خلال الأيام الماضية المعسكر بحضور جميع اللاعبين واللاعبات، وبإشراف المدرب الدولي المصري أمير وجيه، حيث لعبوا مباريات ودية مع لاعبين مصنفين من دول مصر، السعودية، الكوست وقطر في ساعات المساء، إلى جانب تدريبات لياقة بدنية في الصباح.وأكدت 7 دول مشاركتها أيضا حتى اللحظة إلى جانب المنتخب الوطني والمستضيف، وهي السعودية، قطر، الكويت، العراق، الهند، أستراليا والولايات المتحدة الأميركية، إذ يتطلع المنتخب لمشاركة متميزة بهدف المنافسة على المراكز المتقدمة لكلا الجنسين، وبجميع الفئات المشاركة الأربع وهي تحت سن 17 عاما، وتحت سن 15 عاما، وتحت سن 13 عاما، وتحت سن 11 عاما.ويترأس وفد المنتخب عضو مجلس إدارة اتحاد السكواش شهد النجادا، إلى جانب المدير الفني للمنتخب سعد الحجازي، المدرب محمد أبو حماد، الطبيب د.عماد القريوتي.ويمثل المنتخب للذكور تحت 17 عاما كل من محمد البطاينة وأحمد العربيات، والذكور تحت 15 عاما أسامة البطاينة، يحيى السراج، خليل العاصي وبشر القضاة، والذكور تحت 13 عاما حازم العناسوة، خليل التايه وأحمد السراج، ولاعب واحد تحت 11 عاما وهو عمر أبو حماد.وتمثل منتخب الإناث تحت 15 عاما اللاعبة لوريانا العناسوة، والإناث تحت 13 عاما جمان الصالح، وتشارك لاعبتان في منافسات تحت 11 عاما هما جنا تلاوي ونايا دراغمة.وأكدت رئيسة الوفد شهد النجادا، على أهمية المشاركة في البطولة العربية الدولية، حيث يسعى المنتخب للمنافسة على الميداليات الملونة، مشيرة إلى أن التحضيرات للبطولة على قدم وساق من قبل الجهاز الفني واللاعبين، امتدادا للمعسكرات والتدريبات التي أقيمت في عمان سابقا.وبينت النجادا في حديثها لـ "الغد"، أن لاعبي المنتخب قابلوا لاعبين يمتلكون مهارات متميزة، ما ساعدهم في زيادة خبراتهم قبل خوض البطولة، موضحة بأن البطولة ستقام على فترتين ابتداء من يوم الخميس، على أن تقام القرعة قبل يوم واحد من انطلاقها.