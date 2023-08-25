الجمعة 25 آب 2023
النسخة المطبوعة

"السلام عليكم".. تفاعل واسع مع تحية كريستيانو رونالدو

"السلام عليكم".. تحية كريستيانو رونالدو بالعربية تشعل مواقع التواصل
"السلام عليكم".. تحية كريستيانو رونالدو بالعربية تشعل مواقع التواصل
نشر نادي النصر السعودي مقطع فيديو قصيرا لنجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو وهو يحيي المتابعين أمام الكاميرا بالعربية، قائلاً "السلام عليكم". وقد تم تداول المقطع بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي.اضافة اعلان




ومنذ أيام قليلة، تناقل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه مهاجم فريق النصر بالزي التقليدي السعودي، وذلك خلال تجواله برفقة صديقه في شوارع الرياض.
ويحظى اللاعب البرتغالي بعدد هائل من المتابعين على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي من أرجاء العالم.

وبنشوة التأهل لدور المجموعات في دوري أبطال آسيا، يأمل النصر في تحقيق فوزه الأول في الدوري، عندما يحل ضيفاً على الفتح في مباراة صعبة على الفريقين، يحتضنها ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري "روشن" السعودي للمحترفين.
GettyImages-1258227189(3)

مبابي "يصفع" ريال مدريد ويجدد عقده مع باريس منذ23 ساعة

F4TRtMwbUAE7jgq

قادما من مانشستر سيتي.. النصر السعودي يضم لابورت منذ24 ساعة

WhatsApp Image 2023-08-23 at 22.47.52

الاتحاد يهزم اتحاد جدة ببطولة الأندية النسوية الأردنية السعودية 23 آب 2023

23 copy

غياب طلب حكام أجانب للكلاسيكو.. عودة الثقة بالحكم المحلي أم ظروف مالية؟ 23 آب 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
WhatsApp Image 2023-08-24 at 23.32.03

الحسين يخطف فوزا ثمينا من معان ويواصل صدارة المحترفين

منذ18 ساعة
WhatsApp Image 2023-08-24 at 22.18.20

فوز مثير للأرثوذكسي على الشباب السعودي بالبطولة النسوية

منذ19 ساعة
WhatsApp Image 2023-08-24 at 21.35.44

ذهبية للاردن في كأس العالم لالتقاط الاوتاد

منذ20 ساعة
370794018_622928576632422_3717250865792698408_n

الرمثا يستعيد نغمة الانتصارات ويتلغب على شباب الاردن بثلاثية

منذ20 ساعة
محمد صلاح

تقارير: صلاح وافق على الانتقال إلى نادي الاتحاد السعودي

منذ21 ساعة
WhatsApp Image 2023-08-24 at 19.27.23

سيدات النصر يهزمن النصر السعودي ببطولة الأندية "الأردنية السعودية"

منذ22 ساعة
افكار و مواقف
ترجمات
انفجار مرفأ بيروت، آب (أغسطس) 2000 - (المصدر)

المخاطر في مرافئ لبنان.. السفن غير المستوفية للمعايير

ترجمات |23 آب 2023
‏إسرائيليون يحتجون في تل أبيب على إجراءات الحكومة لإضعاف القضاء - (أرشيفية)

‏الوجه الحقيقي لحركة الاحتجاج الإسرائيلية‏

ترجمات |22 آب 2023
بايدن

أخطأ بايدن بخوضه في أزمة إسرائيل الداخلية

ترجمات |22 آب 2023
الذكاء الاصطناعي

التأثير المدمر لصناعة الذكاء الاصطناعي في إسرائيل

ترجمات |21 آب 2023
1692521310812512900

‏كشف الدعاية الإسرائيلية.. حرب الخداع بالكلمات‏

ترجمات |20 آب 2023
1692521310742512500

السلطويون يمضون قدما

ترجمات |20 آب 2023
 