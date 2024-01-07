"السلة" يصدر جدول منافسات دوري الناشئات بمشاركة 8 فرق

خالد تيسير العميري

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عمان – أصدر اتحاد كرة السلة، جدول مباريات المرحلة الأولى من بطولة دوري الناشئات تحت 14 سنة بكرة السلة للموسم 2023، والذي ينطلق يوم غد وتستمر منافساته حتى 9 من آذار (مارس) المقبل.وتحظى بطولة الناشئات بمشاركة ثمانية فرق، قسمت على مجموعتين بواقع 4 فرق في المجموعة الواحدة، حيث تضم المجموعة الأولى فرق: (الفحيص والأهلي ونجوم الأرثوذكسي والأقصى)، فيما تضم المجموعة الثانية فرق: (نجوم الأردن والأرثوذكسي والإنجليزية وجرش).ويقص فريقا الإنجليزية وجرش شريط افتتاح منافسات البطولة عند الساعة الخامسة من مساء يوم غد في صالة الأمير حمزة، فيما يبدأ شباب الفحيص حملة الدفاع عن اللقب بمواجهة فريق الأهلي عند الساعة السادسة مساء، على أن تحتضن صالة الأرثوذكسي مواجهتي فريقا نجوم الأرثوذكسي والأقصى عند الساعة 6 مساء، والأرثوذكسي مع نجوم الأردن عند الساعة الثامنة مساء.وتقام المرحلة الثانية من ذهاب المرحلة الأولى يوم السبت 13 من الشهر الحالي، حيث يحل الأقصى ضيفا على الفحيص عند الساعة 6 مساء، ويستقبل نجوم الاردن نظيره جرش عند الساعة 5 مساء، وتشهد صالة الأرثوذكسي مواجهتي نجوم الأرثوذكسي والأهلي عند الساعة 6 مساء، والأرثوذكسي مع الإنجليزية عند الساعة 8 مساء.وتختتم مباريات المرحلة الأولى يوم الثلاثاء 16 من الشهر الحالي، حيث يلتقي فريقا نجوم الأردن والإنجليزية عند الساعة 6 مساء في صالة الفحيص، ويستقبل الأرثوذكسي نظيره جرش في صالته وبالتوقيت نفسه، على أن تحتضن صالة الأمير حمزة مواجهتي فريقا الأهلي والأقصى عند الساعة 6 مساء، والفحيص مع نجوم الأرثوذكسي عند الساعة الثامنة مساء.وطبقا لتعليمات البطولة المحلية، تقام المرحلة الأولى وفقا لنظام الدوري الكامل من مرحلتين (ذهاب وإياب)، على أن يتأهل أول وثاني المجموعتين إلى المرحلة الثانية، ويشكلان مجموعة جديدة تضم أربعة فرق، لتلعب فيما بينها بنظام الدوري الكامل من مرحلتين أيضا، لترتيب مراكز الفرق.ويلتقي الأول مع الرابع والثاني مع الثالث في المرحلة الثالثة "الدور قبل النهائي"، والذي يقام بسلسلة تتألف من ثلاث مباريات مفترضة، يحسمها من يسبق منافسه في تحقيق انتصارين، ليتأهل الفائزان إلى الدور النهائي للمنافسة على اللقب، في سلسلة طويلة من خمس مباريات مفترضة، يحسمها من يسبق منافسه في تحقيق 3 انتصارات، فيما يتنافس الخاسران على المركز الثالث بسلسلة قصيرة من 3 مباريات.