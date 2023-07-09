"السلة" ينعى مفوض بطولاته مضر مجذوب

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عمان - الغد - نعى اتحاد كرة السلة، مفوض بطولاته مضر مجذوب، الذي وافته المنية اليوم.وقال اتحاد كرة السلة في مدونة نشرها عبر حسابه الرسمي على (فيسبوك): "ببالغ الحزن وعميق الأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى مجلس إدارة الاتحاد الأردني لكرة السلة وموظفين الإتحاد وأسرة كرة السلة الأردنية المغفور له بإذن الله تعالى، الكابتن مضر مجذوب مفوض البطولات، ورئيس مجلس إدارة الإتحاد عدة دورات، ورئيس اتحاد غرب آسيا لكرة السلة عدة دورات، وعضو مجلس إدارة الإتحاد الآسيوي، ورئيس اللجنة الفنية بالإتحاد العربي، ولاعب ومدرب المنتخب الوطني لكرة اليد، ولاعب كرة السلة والمفوض والحكم الدولي، وخبير قانون لعبة كرة السلة على المستوى العربي والآسيوي".واختتم اتحاد كرة السلة بيانه: "نتقدم من آل الفقيد وأسرته بأصدق مشاعر العزاء والمواساة، سائلين الله ان يتغمده بواسع رحمة، إنا لله وانا اليه راجعون ".