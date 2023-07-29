السلط "سوبر ستار" اليد الأردنية

بلال الغلاييني

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عمان - توج فريق السلط بلقب كأس السوبر لكرة اليد، بعد الفوز المثير الذي حققه على منافسه التقليدي فريق الأهلي بنتيجة 19-17، بعد لقاء عالي المستوى قدم من خلاله لاعبو الفريقين لمحات جيدة، وتمكن السلط من حسم النتيجة في الدقائق الأخيرة بعد أن نشط في تسجيل الأهداف، رغم أن الأهلي تقدم مع بداية الشوط الثاني.وعقب المباراة تناوب رئيس الاتحاد الدكتور تيسير المنسي، ورئيسا الناديين وأعضاء الاتحاد على تقليد اللاعبين الميداليات، وتسليم كأس السوبر لكابتن فريق السلط وسط فرحة مشروعة لأنصار الفريق الذين زفوا الأبطال حتى معقل النادي في مدينة السلط.ويذكر أن مباراة كأس السوبر تعتبر افتتاح الموسم الحالي 2023، فيما تبدأ لقاءات دوري أندية الدرجة الأولى اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل بمشاركة 8 فرق هي السلط والأهلي والعربي والحسين إربد والكتة والقوقازي وكفرسوم ويرموك الشونة، حيث تقام المنافسات وفق نظام الدوري الكامل من مرحلتي الذهاب والإياب.وكان اتحاد اللعبة قد أصدر البرنامج الرسمي للدوري، والذي تقام كافة لقاءاته في عمان وإربد.السلط 19 الأهلي 17اتسمت المباراة بكامل الندية والإثارة بعد أن تقاسم لاعبو الفريقين السيطرة على المجريات، وتقدم السلط بعد أن تعامل مع بناء الهجمات من خلال سرعة محمود الهنداوي ومعتصم الدبعي وأحمد عبدالكريم وعيسى قطيشات والمحترف التونسي خالد المؤدب، ساعدهم بذلك تألق حارس المرمى يوسف العياصرة، بيد أن تقدم السلط بفارق هدفين جعل الأهلي يسارع إلى تنشيط ألعابه، وشدد على الدفاع اللجوء إلى عمليات الاختراق في بناء الهجمات والتي وضعت المحترف التونسي أنيس محمد وخالد عزالدين ومعاذ طه وأحمد الانصاري في مواجهات تامة مع حارس السلط، ليدرك الأهلي التعادل مع نهاية الشوط الأول 11-11.وبقيت الإثارة حاضرة في الشوط الثاني، وتمكن الأهلي من التقدم 14-13، بعد سلسلة من الهجمات المضادة، والتي حاول السلط إيقافها ونجح بذلك من خلال تمتين الجانب الدفاعي، ثم الانطلاق بالهجمات المنوعة التي منحته فرصة التقدم 16-15، عند منتصف الشوط.وبلغت الإثارة ذروتها في الدقائق العشر الأخيرة بعد أن بقيت النتيجة متقاربة ومحاولات لاعبي الفريقين على تسجيل الأهداف لحسم النتيجة، وظهرت خبرة اللاعبين في العديد من المواقف.وتقدم السلط بفارق هدفين في آخر دقيقتين مستغلا استعجال لاعبي الأهلي في إنهاء الهجمات ونجاح الهنداوي وعبدالكريم وقطيشات في تسجيل الأهداف من مختلف المحاور، ليحافظ على تقدمه حتى نهاية المباراة بفارق هدفين 19-17.