السبت 29 تموز 2023
النسخة المطبوعة

السلط "سوبر ستار" اليد الأردنية

فريق السلط عقب تتويجه بلقب كأس السوبر لكرة اليد - (تصوير: أمجد الطويل)
فريق السلط عقب تتويجه بلقب كأس السوبر لكرة اليد - (تصوير: أمجد الطويل)
عمان - توج فريق السلط بلقب كأس السوبر لكرة اليد، بعد الفوز المثير الذي حققه على منافسه التقليدي فريق الأهلي بنتيجة 19-17، بعد لقاء عالي المستوى قدم من خلاله لاعبو الفريقين لمحات جيدة، وتمكن السلط من حسم النتيجة في الدقائق الأخيرة بعد أن نشط في تسجيل الأهداف، رغم أن الأهلي تقدم مع بداية الشوط الثاني. اضافة اعلان
وعقب المباراة تناوب رئيس الاتحاد الدكتور تيسير المنسي، ورئيسا الناديين وأعضاء الاتحاد على تقليد اللاعبين الميداليات، وتسليم كأس السوبر لكابتن فريق السلط وسط فرحة مشروعة لأنصار الفريق الذين زفوا الأبطال حتى معقل النادي في مدينة السلط. 
ويذكر أن مباراة كأس السوبر تعتبر افتتاح الموسم الحالي 2023، فيما تبدأ لقاءات دوري أندية الدرجة الأولى اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل بمشاركة 8 فرق هي السلط والأهلي والعربي والحسين إربد والكتة والقوقازي وكفرسوم ويرموك الشونة، حيث تقام المنافسات وفق نظام الدوري الكامل من مرحلتي الذهاب والإياب. 
وكان اتحاد اللعبة قد أصدر البرنامج الرسمي للدوري، والذي تقام كافة لقاءاته في عمان وإربد. 
السلط 19 الأهلي 17
اتسمت المباراة بكامل الندية والإثارة بعد أن تقاسم لاعبو الفريقين السيطرة على المجريات، وتقدم السلط بعد أن تعامل مع بناء الهجمات من خلال سرعة محمود الهنداوي ومعتصم الدبعي وأحمد عبدالكريم وعيسى قطيشات والمحترف التونسي خالد المؤدب، ساعدهم بذلك تألق حارس المرمى يوسف العياصرة، بيد أن تقدم السلط بفارق هدفين جعل الأهلي يسارع إلى تنشيط ألعابه، وشدد على الدفاع اللجوء إلى عمليات الاختراق في بناء الهجمات والتي وضعت المحترف التونسي أنيس محمد وخالد عزالدين ومعاذ طه وأحمد الانصاري في مواجهات تامة مع حارس السلط، ليدرك الأهلي التعادل مع نهاية الشوط الأول 11-11. 
وبقيت الإثارة حاضرة في الشوط الثاني، وتمكن الأهلي من التقدم 14-13، بعد سلسلة من الهجمات المضادة، والتي حاول السلط إيقافها ونجح بذلك من خلال تمتين الجانب الدفاعي، ثم الانطلاق بالهجمات المنوعة التي منحته فرصة التقدم 16-15، عند منتصف الشوط. 
وبلغت الإثارة ذروتها في الدقائق العشر الأخيرة بعد أن بقيت النتيجة متقاربة ومحاولات لاعبي الفريقين على تسجيل الأهداف لحسم النتيجة، وظهرت خبرة اللاعبين في العديد من المواقف. 
وتقدم السلط بفارق هدفين في آخر دقيقتين مستغلا استعجال لاعبي الأهلي في إنهاء الهجمات ونجاح الهنداوي وعبدالكريم وقطيشات في تسجيل الأهداف من مختلف المحاور، ليحافظ على تقدمه حتى نهاية المباراة بفارق هدفين 19-17.
الوحدات بطلا لكأس السوبر الأردني-( تصوير: أمجد الطويل)

الوحدات سوبر 15 منذ24 ساعة

جانب من لقاء سابق بين فريقي دي لاسال والنصر (من المصدر)

دي لاسال يريد اللقب للمرة السادسة والنصر ينشد "الأولى" 28 تموز 2023

لاعب الأهلي معاذ طه يسدد على مرمى السلط في لقاء سابق بين الفريقين (الغد)

السلط والأهلي في حوار مثير للظفر بلقب "سوبر اليد" اليوم 28 تموز 2023

جانب من اجتماع الاتحاد الدولي للكراتيه (من المصدر).

الأردن يشارك في اجتماع الاتحاد الدولي للكراتيه 28 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
يوسف داود يسلم قائدة النصر رهف حيمور كأس السوبر - (تصوير: أمجد الطويل)

النصر يتوج بلقب السوبر لطائرة السيدات للمرة الأولى بتاريخه

منذ 58 دقيقة
فرحة لاعبي الوحدات بعد الفوز بلقب كأس السوبر أول من أمس - (تصوير: أمجد الطويل)

"السوبر" يعيد ثقة جماهير الوحدات باللاعبين والجهاز الفني

منذ1 ساعة
اعداد من الجماهير تنتظر الدخول للمدرجات قبل لقاء كاس السوبر أول من أمس- (من المصدر)

ملاحظات تنظيمية في "السوبر" تربك المشهد

منذ1 ساعة
لاعب منتخب الشطرنج والنادي الملكي لؤي سمير - (الغد)

لؤي وسيف يتصدران "شطرنج" الرجال

منذ1 ساعة
لاعب التنس الأرضي عبد الله شلباية

شلباية يواجه الأميركي تشابيل في "لوس كابوس" للتنس

منذ1 ساعة
بيب-جوارديولا

غوارديولا: الدوري السعودي نجح في تغيير سوق الانتقالات

منذ6 ساعة
افكار و مواقف

سلطة المصادر الطبيعية والثروات الأردنية

د.عبدالله سرور الزعبي |اليوم
ماهر أبو طير

التوقعات الغائبة

ماهر أبو طير |اليوم

"العالم الثالث" في عصر الما – بعد - إنسانية..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

عقبات تواجه الإصلاح الإداري

سلامة الدرعاوي |اليوم

كيف تبنى الدول؟

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

شيطنة وشيطان!

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
1690625238439049200

جيران السودان لم يكشفوا عن أي خطة عملية لمساعدته

ترجمات | منذ1 ساعة
1690625098059039500

‏الخرق الآخذ بالاتساع في إسرائيل العلاقات الإسرائيلية الأميركية‏

ترجمات | منذ1 ساعة
Untitled-1

إيفو أندريتش يصور جحيم الاحتلال النازي لبلغراد

ترجمات |28 تموز 2023
نصب تذكاري لبطرس الأكبر في كرونستادت، سانت بطرسبرغ، روسيا – (المصدر)‏

فكرة مجنونة لتحقيق السلام في العالم‏

ترجمات |26 تموز 2023
جنود أميركيون يستطلعون البحر من سطح سفينة حربية في الخليج العربي - (أرشيفية)

مخاطر التصعيد البحري في مضيق هرمز

ترجمات |26 تموز 2023
‏حفل توقيع اتفاقية تصدير الحبوب بين أوكرانيا وروسيا العام الماضي - (أرشيفية)

طي اتفاقية الحبوب قد يؤسس لوقف لإطلاق النار في أوكرانيا

ترجمات |25 تموز 2023
 