السبت 29 تموز 2023
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السلط والأهلي في حوار مثير للظفر بلقب "سوبر اليد" اليوم

لاعب الأهلي معاذ طه يسدد على مرمى السلط في لقاء سابق بين الفريقين (الغد)
لاعب الأهلي معاذ طه يسدد على مرمى السلط في لقاء سابق بين الفريقين (الغد)
عمان - يتحاور فريقا السلط والأهلي في مواجهة قوية تجمعهما عند الساعة السادسة من مساء اليوم في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب في مباراة كأس السوبر لكرة اليد، وذلك في افتتاح الموسم الحالي 2023، حيث يخوض السلط هذه المباراة بصفته بطلا لدوري أندية الدرجة الأولى، وبطولة كأس الأردن لموسم 2022، فيما حل فريق الأهلي وصيفا لمنافسه في هاتين البطولتين.اضافة اعلان
واستكمل اتحاد اللعبة كافة الترتيبات الإدارية والفنية لانجاح هذه المباراة، وذلك بعد أن عقد مؤخرا اجتماعا تنسيقيا حضرته الجهات المعنية، إلى جانب مندوبي الناديين، وتم فيه تحديد أماكن جلوس جماهير الناديين، والترتيبات الأخرى.
المباراة ينتظر أن تحظى بحضور جماهيري كبير من أنصار الفريقين، كما ينتظر أن تحفل بكامل الندية والإثارة نظرا لتقارب الفريقين في المستوى الفني وجاهزيتهما لخوض المباراة، حيث كثف الفريقان في الأيام الماضية من تحضيراتهما الفنية بتواجد كافة اللاعبين سواء كانوا المحليين، أو المحترفين، الذين تعاقدوا معهم الناديين لمشاركتهم في بطولات الموسم الحالي.
وينتظر أن يلجأ مدربا الفريقين، ربيع الدليمي (السلط)، وطلال قصقص (الأهلي) إلى بناء الهجمات السريعة مع الاعتماد على قوة لاعبي الخط الخلفي في تسديد الكرات المنوعة، واللجوء إلى الاحتراقات التي تساعدهما في كشف المرمى، إضافة إلى التركيز على الواجبات الدفاعية ومراقبة اللاعبين البارزين في الفريق المنافس، كما أن الدور المناط بحراس المرمى سيكون له تأثير كبير في تحديد هوية الفريق الفائز، وذلك من خلال تصديهم للكرات، ومساهمتهم في بناء الهجمات المضادة.
وكان فريق الأهلي قد أعلن عن تعاقده مع المحترف التونسي محمد أنيس، إضافة إلى تعزيز صفوفه بعدد من اللاعبين المحليين من أبرزهم خالد عزالدين، في الوقت الذي أبقى على لاعبيه الذين مثلوا الفريق في الموسم الماضي، وحققوا معه لقب كأس السوبر (معاد طه وعبدالرحمن العقرباوي وهاني السيد وإبراهيم أبو رمان وأحمد الأنصاري).
بينما أنجز السلط تعاقده مع المحترف التونسي رائد المؤدب، وقبل ذلك عزز صفوفه باللاعبين المحليين أبرزهم أحمد عبدالكريم وحارس المرمى يوسف الرواشدة، إضافة إلى تمسكه باللاعبين الذين ساهموا في تحقيق لقبي الدوري وكأس الأردن العام الماضي (محمود الهنداوي وعيسى قطيشات ويزيد قطيشات وعبدالحافظ عربيات وجراح غنيمات).
جاهزية الفريقين
أكد مدرب فريق السلط لكرة اليد الكابتن ربيع الدليمي أن فريقه اعتاد على بلوغ منصات التتويج، وانه جاهز لمواجهة فريق الأهلي في مباراة كأس السوبر بعد أن خضع في الفترة الماضية إلى تحضيرات جادة واكتمال صفوف الفريق.
وتمنى أن يستمتع الجمهور بمباراة شيقة في مستواها الفني، وأن الفريق الذي سيتجنب الأخطاء حتما سيخرج فائزا.
وقال مدرب فريق الأهلي لكرة اليد الكابتن طلال قصقص أن فريقه أكمل كافة تحضيراته لمواجهة فريق السلط، وانه يتطلع إلى تحقيق الفوز خصوصا مع وجود التشكيلية الكاملة والمثالية.
وأكد ان منافسه فريق السلط يضم مجموعة جيدة من اللاعبين الذين يغلب عليهم طابع الحماس، متمنيا ان تعكس هذه المباراة الصورة المميزة لكرة اليد الأردنية، وأن يستمتع الجمهور بالمستوى المتطور والقوي من لاعبي الفريقين.
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