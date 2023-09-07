السلط والأهلي في مواجهة نارية.. والكتة والقوقازي ينشدان الفوز

بلال الغلاييني

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عمان – تشهد صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب عند الساعة السادسة من مساء اليوم، واحدة من أقوى لقاءات الموسم بكرة اليد، والتي تجمع بين فريقي السلط والأهلي ضمن لقاءات الجولة السابعة والأخيرة من المرحلة الأولى.ويتطلع الفريقان لتحقيق الفوز واعتلاء الترتيب العام للفرق، قبل التوجه إلى منافسات المربع الذهبي، والذي يقام وفق نظام الدوري الكامل من مرحلتين (الذهاب والإياب)، خصوصا وأن الفريقين يتصدران الترتيب الآن برصيد 12 نقطة لكل فريق، بعد أن حققا الفوز في كافة لقاءاتهما في المرحلة الأولى، وهما الفريقان الوحيدان اللذان ضمنا التأهل إلى المربع الذهبي.وفي المباراة التي تليها بذات الصالة وتبدأ عند الساعة الثامنة مساء يلتقي فريقا الكتة والقوقازي، في مباراة ينتظر أن تحفل بكامل الندية والإثارة نظرا لأهمية الفوز للفريقين، حيث يملك فريق الكتة 4 نقاط، فيما لدى فريق القوقازي نقطتان، والفريقان سيخوضان المرحلة الثانية مع الفرق التي تتنافس على المراكز من الخامس وحتى الثامن.وتستكمل لقاءات الجولة السابعة يوم غد السبت، حيث يلتقي فريقا الحسين إربد ويرموك الشونة عند الساعة السادسة مساء في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد، وتبدو الفرصة مواتية أمام فريق الحسين إربد ليلحق بفريقي السلط والأهلي إلى المربع الذهبي، وهو قادر على تحقيق هدفه المنشود في هذه المواجهة نظرا لفارق الإمكانيات الفنية بين اللاعبين، ففريق يملك حاليا 6 نقاط، في الوقت الذي بات فيه فريق يرموك الشونة لمغادرة دوري الكبار، فهو ما يزال يقبع بالمركز الثامن والأخير من دون نقاط.وتحتضن ذات الصالة عند الساعة الثامنة مساء، المواجهة النارية والمنتظرة التي تجمع بين فريقي العربي وكفرسوم، واللذان يملكان 6 نقاط، حيث الفائز بينهما ينتقل مباشرة إلى المربع الذهبي، بينما الخاسر سيذهب إلى المرحلة الثانية لتحديد الفرق الحاصلة على المركز الخامس وحتى الثامن.ويذكر أن لقاءات الجولة السادسة، قد شهدت فوز كفرسوم على الكتة بنتيجة 37-33 وفوز القوقازي على يرموك الشونة بنتيجة 44-36 وفوز الأهلي على العربي بنتيجة 26-23 وفوز السلط على الحسين بنتيجة 34-29.أبرز تعليمات الدوريويقام دوري الدرجة الأولى وفق نظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، بمشاركة المنتخب الوطني للشباب بنتائج غير محتسبة، حيث تتأهل إلى المربع الذهبي الفرق الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى مع كامل النقاط التي حصلت عليها في المرحلة الأولى، وتلعب الفرق الحاصلة على المراكز من الخامس وحتى الثامن في مرحلة ثانية مع كامل النقاط التي حصلت عليها في المرحلة الأولى، بمشاركة المنتخب الوطني للناشئين بنتائج غير محتسبة.وكان المنتخب الوطني للشباب، خاض أربع مباريات في مشاركته بدوري الدرجة الأولى، حيث حقق الفوز في ثلاث مباريات على فرق القوقازي ويرموك الشونة وكفرسوم، وخسر أمام السلط.وتأتي مشاركة منتخبي الشباب والناشئين في الدوري، ضمن برامج إعداد المنتخبين للمشاركة في الاستحقاقات الرسمية المقبلة، حيث يشارك المنتخب الوطني للشباب في البطولة الآسيوية التي تقام العام المقبل، كما يشارك المنتخب الوطني للناشئين في البطولة العربية التي تقام خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.صراع الهدافينواشتد الصراع بين مجموعة من اللاعبين الذين يتنافسن على لقب هداف الدوري، حيث حافظ لاعب فريق القوقازي محمد التعامرة على الصدارة، بعد أن رفع رصيده إلى 54 هدفا بعد الجولة السادسة وقبل الأخيرة من المرحلة الأولى.وجاء بعده لاعب فريق السلط محمود الهنداوي برصيد 48 هدفا، ثم لاعب فريق الكتة بشار فتح الله برصيد 46 هدفا، وجاء بعده لاعب فريق الحسين أحمد نايف برصيد 42 هدفا، ثم لاعب فريق كفرسوم أحمد سمير برصيد 39 هدفا، ثم لاعب فريق السلط عيسى قطيشات ولاعب فريق العربي يزن فتح الله برصيد 37 هدفا، لكل لاعب، ثم لاعب فريق الأهلي خالد عزالدين برصيد 34 هدفا.