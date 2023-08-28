السلط والأهلي يتأهلان إلى "الذهبي" وتنافس على البطاقتين المتبقيتين

بلال الغلاييني

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عمان - ضمن فريقا السلط والأهلي التواجد في المربع الذهبي لدوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد لموسم 2023، بعد أن حافظا على صدارتهما للترتيب العام بعد انقصاء الجولة الخامسة من المرحلة الأولى، حيث يمتلك كل فريق 10 نقاط حققها من خلال الفوز في المباريات كافة، في الوقت الذي اشتد فيه الصراع على حسم البطاقتين المتبقيتين، حيث يحل فريقا العربي والحسين إربد بالمركزين الثالث والرابع بالرصيد ذاته 6 نقاط لكل فريق، يليهما فريقا الكتة وكفرسوم برصيد 4 نقاط لكل فريق، وهما يسعيان لتحقيق الفوز في المباراتين المقبلتين وانتظار ما ستسفر عنه بقية المباريات، حتى يدخلا المربع الذهبي.فريقا القوقازي ويرموك الشونة، فقدا فرصتهما في المنافسة على بلوغ المربع الذهبي بعد أن بقيا في المركزين الأخيرين من دون نقاط.ويذكر أن دوري الدرجة الأولى يقام وفق نظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، حيث تتأهل إلى المربع الذهبي الفرق الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى مع كامل نقاطها، حيث تلعب هذه المرحلة وفق نظام الدوري الكامل من مرحلتين، وتلعب الفرق الحاصلة على المراكز من الخامس وحتى الثامن لقاءات من مرحلة واحدة مع كامل نقاطها لتحديد هوية الفريقين الهابطين إلى مصاف دوري أندية الدرجة الثانية.ويشارك في دوري الدرجة الأولى، المنتخب الوطني للشباب سواء في المرحلة الأولى أو الثانية بنتائج غير محتسبة، بينما يشارك المنتخب الوطني للناشئين في المرحلة الثانية مع الفرق الحاصلة على المراكز من الخامس وحتى الثامن بنتائج غير محتسبة.وكان المنتخب الوطني للشباب، خاض ثلاث مباريات في مشاركته بدوري الدرجة الأولى، حيث حقق الفوز في مباراتين على فريقي القوقازي ويرموك الشونة، وخسر مباراته أمام فريق السلط.ومن المقرر، أن يخوض المنتخب الوطني للشباب مباراته الرابعة يوم الإثنين 4 من أيلول (سبتمبر) المقبل، وذلك عندما يلاقي فريق الكتة عند الساعة السادسة مساء في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب.1194 هدفاسجل اللاعبون في الـ20 مباراة الماضية 1194 هدفا، حيث اعتبرت الجولة الخامسة الأقل من ناحية تسجيل الأهداف، حيث شهدت تسجيل 221 هدفا، خلافا للجولات الأربع، حيث سجل في الجولة الأولى 263 هدفا، وفي الجولة الثانية سجل 234 هدفا، وفي الجولة الثالثة سجل 245 هدفا، وسجل في الجولة الرابعة 231 هدفا.وشهدت الجولة الخامسة، فوز فريق السلط على العربي بنتيجة 27-26، وفوز الأهلي على الكتة بنتيجة 34-29، وفوز كفرسوم على يرموك الشونة بنتيجة 28-19، وفوز الحسين إربد على القوقازي بنتيجة 30-28.وتبدأ لقاءات الجولة السادسة يوم الجمعة المقبل، عندما تحتضن صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب مباراتين، حيث يلتقي فريقا الكتة وكفرسوم عند الساعة السادسة مساء، تليها مباشرة وعند الساعة الثامنة مساء مباراة القوقازي ويرموك الشونة.وتشهد صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد يوم السبت المقبل مباراتين، حيث يلتقي فريقا العربي والأهلي عند الساعة السادسة مساء، ثم يلتقي فريقا الحسين إربد والسلط عند الساعة الثامنة مساء.