الأربعاء 12 تموز 2023
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السلط والأهلي يحشدان نجومهما لموقعة "سوبر اليد"

من لقاء سابق بين فريقي السلط والأهلي -(الغد)
من لقاء سابق بين فريقي السلط والأهلي -(الغد)
عمان - بدأ فريقا السلط والأهلي لكرة اليد بحشد نجومهما للموقعة المنتظرة التي تجمع بين الفريقين في مباراة كأس السوبر التي تقام يوم السبت 29 من تموز (يوليو) المقبل، وتحديدا عند الساعة السادسة مساء في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب.اضافة اعلان
وخلال الأيام الماضية كثف الفريقان من تحضيراتهما الفنية من خلال استغلال اللاعبين الذين سيخوضون مسابقات الموسم الحالي 2023، وبانتظار التحاق لاعبي المنتخب الوطني الذين شاركوا في الدورة الرياضية العربية الخامسة عشرة التي جرت في العاصمة الجزائر، حيث تواجد مع المنتخب الوطني من فريق الأهلي أحمد الأنصاري وإبراهيم ابو رمان ومعاذ طه، إضافة إلى اللاعب الجديد خالد عزالدين، بينما شارك من فريق السلط اللاعب معتصم الدبعي.
واختتم المنتخب الوطني مشاركته في الدورة الرياضية العربية بحصوله على المركز الخامس على سلم الترتيب العام.
وخلال الأيام الماضية أنجزت إدارة النادي الأهلي تعاقدها رسميا مع اللاعب، خالد عزالدين القادم من الدوري السعودي، والذي مثل في مواسم ماضية العديد من الفرق المحلية وحقق معها عدد من الإنجازات، في الوقت الذي ضم نادي السلط لاعبي الأهلي السابقين أحمد عبدالكريم وحارس المرمى يوسف الرواشدة، فيما ينتظر أن تنجز إدارة الناديين التعاقد مع لاعب محترف حسب ما أشارت إليه بعض المصادر، خصوصا وأن تعليمات الاتحاد تسمح لكل ناد بالتعاقد مع لاعب محترف. 
ومع عودة لاعبي المنتخب الوطني إلى صفوف الفريقين، ينتظر أن يكثف الفريقان من تحضيراتهما الفنية قبل الدخول في هذه المباراة التي تعتبر باكورة البطولات المحلية التي تقام العام الحالي. 
ويقود فريق السلط المدرب العراقي ربيع الدليمي، الذي قاد الفريق في الموسم الماضي للفوز بلقب دوري أندية الدرجة الأولى، ولقب بطولة كأس الأردن، فيما يقود فريق الأهلي الحاصل على لقب كأس السوبر 2022، المدرب الوطني طلال عبدالكريم. 
ويضم الفريقان في صفوفهما العديد من اللاعبين البارين، حيث يتواجد مع فريق السلط: محمود الهنداوي وعيسى قطيشات ويزيد قطيشات وأحمد عبدالكريم ويوسف الرواشدة، فيما يتواجد مع فريق الأهلي عبدالرحمن العقرباوي وعلي جعارة ومعاذ ابو رمان وأحمد الأنصاري وإبراهيم ابو رمان ومعاذ طه وخالد عزالدين. 
المباراة ينتظر أن تحفل بكامل الندية والإثارة، نظرا لإصرار الفريقين على تحقيق أول ألقاب الموسم، الذي يعزز من ثقتهما في مواصلة المنافسة على القاب البطولات الأخرى، مثلما ينتظر أن تحظى هذه المباراة بحضور جماهيري كبير من أنصار الفريقين والاستمتاع بالفنيات الجميلة التي سيقدمها نجوم الفريقين. 
إلى ذلك، بدأ اتحاد اللعبة في اتخاذ الترتيبات اللازمة لإقامة مباراة كأس السوبر وإخراجها بالصورة الإيجابية التي تستحقها وكونها افتتاحا للموسم 2023، حيث ينتظر أن يدعو الاتحاد ممثلي الناديين والجهات ذات العلاقة لعقد الاجتماع التنسيقي الخاص بهذه المباراة والذي سيتم خلاله اطلاع الحضور على الترتيبات كافة. 
من ناحية أخرى، يصدر الاتحاد في غضون الأيام القليلة المقبلة الجدول الرسمي لدوري أندية الدرجة الأولى لموسم الذي ينطلق اعتبارا من الأول من شهر آب (أغسطس) المقبل، إضافة إلى تحديد موعد سحب قرعة بطولة كأس الأردن، التي تقام بمشاركة كافة الأندية المنتسبة للاتحاد، وتقام وفق نظام خروج المغلوب من مرة واحدة، كما سيصدر الاتحاد جدول دوري أندية الدرجة الثانية، ودوري أندية السيدات، وبطولة كأس الأميرة سمية للسيدات، وجداول بطولات الشباب والشابات. 
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