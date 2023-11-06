السلط والأهلي يرفعان راية التحدي للتتويج بلقب "كأس اليد" اليوم

بلال الغلاييني

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عمان – يتواجه فريقا السلط والأهلي في القمة المنتظرة بينهما، والتي تبدأ عند الساعة السابعة من مساء اليوم في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، وذلك ضمن مساعيهما للتتويج بلقب بطولة كأس الأردن لكرة اليد، في لقاء ينتظر أن يحفل بكامل الندية والإثارة، كما جرت العادة في اللقاءات التي تجمع بين الفريقين.وتقام المباراة وسط ظروف استثنائية تعامل معها الاتحاد بإلغاء المظاهر الاحتفالية كافة، جراء العدوان الغاشم الذي يتعرض له الأهل في قطاع غزة، وحدادا على أرواح الشهداء الأبرياء.وتنقل المباراة على الهواء مباشرة من خلال الصفحة الرسمية للاتحاد الأردني لكرة اليد "فيسبوك"، وسط ترتيبات جيدة اتخذها الاتحاد لإنجاح هذه المباراة.جاهزية الفريقينوأنهى الجهازان الفنيان لكلا الفريقين، تحضيراتهما الفنية كافة، لخوض هذه المباراة من خلال التدريبات المكثفة التي خضع إليها الفريقين طيلة الأيام الماضية، التي أكدت جاهزيتهما من النواحي كافة، وذلك للظهور بالصورة المميزة والقوية التي تعزز من فرصهما في تحقيق الفوز والتتويج باللقب، في الوقت الذي ينتظر فيه أن يشارك الفريقان بكامل نجومهما الذين شاركوا في منافسات الدوري، خصوصا اللاعبين أصحاب الخبرات الكبيرة، والذين يعول عليهم الجهاز الفني كثيرا في مثل هذه المباريات القوية والحاسمة.فريق السلط، والذي توج الموسم الحالي بلقب كأس السوبر، بعد الفوز الذي حققه على فريق الأهلي، وحامل لقب النسخة الأخيرة من بطولة كأس الأردن، والذي يشرف على تدريباته المدرب العراقي ربيع الدليمي، سيدفع بأوراقه الفنية كافة، سعيا للمحافظة على لقبه من جهة وتعويض فقدانه للقب الدوري هذا الموسم من جهة ثانية، ومن أبرز لاعبيه الذين يعول عليهم في هذه المباراة: (أحمد عبدالكريم ومحمود الهنداوي وعيسى قطيشات ويزيد قطيشات ومعتصم الدبعي والمحترف التونسي بلحاج، وحارس المرمى يوسف العياصرة).فريق الأهلي والذي تمكن هذا الموسم من الفوز بلقب دوري الدرجة الأولى لموسم 2023، يشرف عليه المدرب طلال عبد الكريم، والذي عمل على تجهيز لاعبيه كافة، الذين سيخوضون هذه المباراة القوية: (معاذ طه وأحمد الأنصاري وخالد عزالدين وأحمد باسم وعبد الرحمن العقرباوي والمحترف التونسي أنيس محمد، وحارس المرمى إبراهيم أبو رمان)، والفريق يسعى إلى إضافة لقب جديد هذا الموسم بعد أن حقق لقب بطولة الدوري 2023.تأهل مستحقاستحق الفريقان التأهل إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الأردن، بعد أن حققا الفوز في الدورين الثاني وقبل النهائي، حيث فاز السلط على فريق الحسين إربد في الدور قبل النهائي بنتيجة 30-25، وقبل ذلك كان الفوز على فريق وادي السير بنتيجة 49-30، بينما فاز الأهلي على فريق القوقازي بنتيجة 43-32، في الدور ربع النهائي، وتجاوز عقبة العربي في الدور قبل النهائي بنتيجة 33-31.بطولة كأس الأردن، تعتبر المسابقة الثانية من حيث الأهمية في البطولات الرسمية التي يقيمها الاتحاد سنويا، وهي مخصصة للفرق المصنفة بالدرجتين الأولى والثانية، وتقام عادة وفق نظام خروج المغلوب من مرة واحدة، حيث أقيمت البطولة في نسختها الحالية 2023، بمشاركة فرق (السلط والحسين والعربي والأهلي والقوقازي والكتة وكفرسوم ووادي السير ويرموك البقعة ويرموك الشونة وساكب وأم جوزة).ومنذ العام 1999، أطلق الاتحاد الأردني لكرة اليد اسم الراحل نظمي السعيد على هذه البطولة، وذلك نظرا للدور الكبير الذي لعبه الراحل السعيد في إدخال اللعبة إلى الأردن، ومساهمته الكبيرة والمميزة في نشرها في مدن ومناطق المملكة.