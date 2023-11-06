الإثنين 06 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

السلط والأهلي يرفعان راية التحدي للتتويج بلقب "كأس اليد" اليوم

دفاع السلط يحاول إيقاف هجمة للأهلي في لقاء سابق بين الفريقين -(الغد)
دفاع السلط يحاول إيقاف هجمة للأهلي في لقاء سابق بين الفريقين -(الغد)
عمان – يتواجه فريقا السلط والأهلي في القمة المنتظرة بينهما، والتي تبدأ عند الساعة السابعة من مساء اليوم في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، وذلك ضمن مساعيهما للتتويج بلقب بطولة كأس الأردن لكرة اليد، في لقاء ينتظر أن يحفل بكامل الندية والإثارة، كما جرت العادة في اللقاءات التي تجمع بين الفريقين.اضافة اعلان
وتقام المباراة وسط ظروف استثنائية تعامل معها الاتحاد بإلغاء المظاهر الاحتفالية كافة، جراء العدوان الغاشم الذي يتعرض له الأهل في قطاع غزة، وحدادا على أرواح الشهداء الأبرياء.
وتنقل المباراة على الهواء مباشرة من خلال الصفحة الرسمية للاتحاد الأردني لكرة اليد "فيسبوك"، وسط ترتيبات جيدة اتخذها الاتحاد لإنجاح هذه المباراة.
جاهزية الفريقين
وأنهى  الجهازان الفنيان لكلا الفريقين، تحضيراتهما الفنية كافة، لخوض هذه المباراة من خلال التدريبات المكثفة التي خضع إليها الفريقين طيلة الأيام الماضية، التي أكدت جاهزيتهما من النواحي كافة، وذلك للظهور بالصورة المميزة والقوية التي تعزز من فرصهما في تحقيق الفوز والتتويج باللقب، في الوقت الذي ينتظر فيه أن يشارك الفريقان بكامل نجومهما الذين شاركوا في منافسات الدوري، خصوصا اللاعبين أصحاب الخبرات الكبيرة، والذين يعول عليهم الجهاز الفني كثيرا في مثل هذه المباريات القوية والحاسمة.
فريق السلط، والذي توج الموسم الحالي بلقب كأس السوبر، بعد الفوز الذي حققه على فريق الأهلي، وحامل لقب النسخة الأخيرة من بطولة كأس الأردن، والذي يشرف على تدريباته المدرب العراقي ربيع الدليمي، سيدفع بأوراقه الفنية كافة، سعيا للمحافظة على لقبه من جهة وتعويض فقدانه للقب الدوري هذا الموسم من جهة ثانية، ومن أبرز لاعبيه الذين يعول عليهم في هذه المباراة: (أحمد عبدالكريم ومحمود الهنداوي وعيسى قطيشات ويزيد قطيشات ومعتصم الدبعي والمحترف التونسي بلحاج، وحارس المرمى يوسف العياصرة).
فريق الأهلي والذي تمكن هذا الموسم من الفوز  بلقب دوري الدرجة الأولى لموسم 2023، يشرف عليه المدرب طلال عبد الكريم، والذي عمل على تجهيز لاعبيه كافة، الذين سيخوضون هذه المباراة القوية: (معاذ طه وأحمد الأنصاري وخالد عزالدين وأحمد باسم وعبد الرحمن العقرباوي والمحترف التونسي أنيس محمد، وحارس المرمى إبراهيم أبو رمان)، والفريق يسعى إلى إضافة لقب جديد هذا الموسم بعد أن حقق لقب بطولة الدوري 2023.
تأهل مستحق
استحق الفريقان التأهل إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الأردن، بعد أن حققا الفوز في الدورين الثاني وقبل النهائي، حيث فاز السلط على فريق الحسين إربد في الدور قبل النهائي بنتيجة 30-25، وقبل ذلك كان الفوز على فريق وادي السير بنتيجة 49-30، بينما فاز الأهلي على فريق القوقازي بنتيجة 43-32، في الدور ربع النهائي، وتجاوز عقبة العربي في الدور قبل النهائي بنتيجة 33-31.
بطولة كأس الأردن، تعتبر المسابقة الثانية من حيث الأهمية في البطولات الرسمية التي يقيمها الاتحاد سنويا، وهي مخصصة للفرق المصنفة بالدرجتين الأولى والثانية، وتقام عادة وفق نظام خروج المغلوب من مرة واحدة، حيث أقيمت البطولة في نسختها الحالية 2023، بمشاركة فرق (السلط والحسين والعربي والأهلي والقوقازي والكتة وكفرسوم ووادي السير ويرموك البقعة ويرموك الشونة وساكب وأم جوزة).
ومنذ العام 1999، أطلق الاتحاد الأردني لكرة اليد اسم الراحل نظمي السعيد على هذه البطولة، وذلك نظرا للدور الكبير الذي لعبه الراحل السعيد في إدخال اللعبة إلى الأردن، ومساهمته الكبيرة والمميزة في نشرها في مدن ومناطق المملكة.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
اللاعب والمدرب الوطني الأسبق صالح زريقات - (من المصدر)

انتخاب زريقات رئيسا للجنة الفنية بالاتحاد العربي للمصارعة

منذ 25 دقيقة
لاعب نادي شباب رفح محمد الرخاوي بعد نجاته من قصف منزله -(من المصدر)

العدوان الصهيوني يغتال أحلام "نجوم" غزة ويدمر منشآتها الرياضية

منذ 27 دقيقة
لاعب الفيصلي أمين الشناينة يحاول التقدم نحو مرمى السد في مباراة الذهاب

الفيصلي ينشد الثأر وتحسين صورته أمام السد

منذ24 ساعة
1699190158604758700

12 ميدالية ملونة لمنتخب اللياقة البدنية في بطولة العالم

منذ24 ساعة
1699178990804285700

الوحدات ينهي تحضيراته لمواجهة الكهرباء العراقي آسيويا

منذ24 ساعة
1699178990724285500

"المصارعة الشاطئية".. تطلعات لبناء قاعدة محلية مع ترشيحات اعتمادها أولمبيا

منذ24 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

هذا ما يجري في القدس أيها العرب

ماهر أبو طير |اليوم

اقصف.. اقتل.. دمر.. لن يحاسبك أحد

جهاد المنسي |اليوم

غزة وما سبق

نادر رنتيسي |اليوم

بعد العدوان.. ماذا يريد الشارع الأردني؟

نضال منصور |اليوم

الغرب وحقوق الإنسان الفلسطيني.. السقوط الكبير

أحمد عوض |اليوم

في مستوى الحدث

يعقوب ناصر الدين |اليوم

الصراعات الإقليمية والسلع الأولية عالميا

رعد التل |اليوم

ما نوع التهجير الذي تريده أميركا؟

سميح المعايطة |اليوم
صحافة عبرية
1699286200396890900

المرحلة التالية في المعركة بقطاع غزة تقترب

صحافة عبرية |منذ 10 دقيقة
1699265024035905200

الولايات المتحدة، حزب الله، وكيفيات إدارة التصعيد‏

ترجمات |منذ 13 دقيقة
1699265023985905000

هل إسرائيل مستعدة للسيطرة على غزة؟

ترجمات |منذ 14 دقيقة
معاريف

هبط عن السلم

ترجمات |05 تشرين الثاني 2023
مقاتلون من كتائب القسام الفلسطينية في قطاع غزة - (أرشيفية)

كيف سيتعامل الجيش الإسرائيلي مع القتال في المناطق الحضرية؟

ترجمات |05 تشرين الثاني 2023
سيارات إسعاف في غزة

ورقة سياسة: بدائل لتوجيه سياسي بشأن السكان المدنيين في غزة‏

ترجمات |04 تشرين الثاني 2023
 