السلط والأهلي يكملان عقد المتأهلين إلى الدور قبل النهائي لكأس اليد

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عمان - الغد - تأهل فريقا السلط والأهلي إلى الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأردن لكرة اليد، وذلك بعد أن استهل حامل اللقب السلط مشواره في البطولة بتحقيق الفوز على فريق وادي السير بنتيجة 49-30، في المباراة التي جرت الأربعاء في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب. وتمكن الأهلي من اجتياز القوقازي بنتيجة 43-32، في المباراة التي جرت بذات الصالة. ويشهد الدور قبل النهاىي، مواجهة تجمع السلط والحسين إربد، وفي مواجهة أخرى يلتقي فريقا الأهلي والعربي، والفريقان الفائزان في هاتين المباراتين يتأهلان إلى المباراة النهائية، التي تقام يوم 7 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.