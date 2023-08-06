الأحد 06 آب 2023
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السلط والعربي والأهلي في الصدارة.. و497 هدفا في الجولتين

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حارس العربي يحاول التصدي للكرة خلال مباراة فريقه أمام الحسين - (من المصدر)
عمان – الغد– أنجزت فرق السلط والعربي والأهلي مهمة تحقيق الفوز في ثاني جولات دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد، ويبدو أنها الأوفر حظا والأحق في دخول المربع الذهبي (المرحلة الثانية من الدوري)، نظرا للفوارق الفنية التي تميزها عن بقية الفرق.اضافة اعلان
ويعتبر الفوز الثمين الذي حققه فريق العربي على جاره فريق الحسين إربد بنتيجة 32-29، الأبرز في هذه الجولة، في الوقت الذي عاد فيه فريق السلط بفوز مستحق على فريق كفرسوم وتغلب عليه بنتيجة 30-25، وحقق فريق الكتة فوزا مهما بتغلبه على فريق يرموك الشونة بنتيجة 36-25، كما خرج فريق الأهلي بفوز متوقع على فريق القوقازي بنتيجة 31-26.
هذه الانتصارات وضعت فرق السلط والعربي والأهلي في صدارة الترتيب العام برصيد 4 نقاط لكل فريق، وتقدم فريق الكتة إلى المركز الرابع برصيد نقطتين، وكذلك فريق الحسين الذي تراجع إلى المركز الخامس برصيد نقطتين، بينما بقيت فرق يرموك الشونة وكفرسوم والقوقازي من دون نقاط.
وشهدت الجولة الثانية، انخفاضا في تسجيل الأهداف، حيث سجلت الفرق الثمانية 234 هدفا، مقارنة بالجولة الأولى التي شهدت تسجيل 263 هدفا، ليبلغ مجموع الأهداف التي سجلها اللاعبون في الجولتين الأولى والثانية 497 هدفا، وبنسبة 62 هدفا في المباراة الواحدة، وهو معدل عال في لعبة كرة اليد.
ويعتبر فريق العربي، الأقوى من ناحية تسجيل الأهداف، حيث سجل لاعبوه 80 هدفا في المباراتين، يليه فريق السلط وله 66 هدفا، والكتة 64 هدفا، والأهلي والقوقازي ولكل منهما 63 هدفا، والحسين إربد 62 هدفا، ويرموك الشونة 58 هدفا، وكفرسوم 51 هدفا.
وظهر السلط بالفريق الأفضل من الناحية الدفاعية، حيث دخل مرماه في المباراتين 48 هدفا، والأهلي 52 هدفا، والكتة 58 هدفا، والحسين إربد 60 هدفا، ويرموك الشونة 61 هدفا، وكفرسوم 62 هدفا، والعربي 66 هدفا، والقوقازي 79 هدفا.
وتقام الجولة الثالثة من منافسات الدوري اعتبارا من يوم الجمعة المقبل، حيث يلتقي فريقا السلط والقوقازي عند الساعة السادسة مساء في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب، ثم يلتقي بالصالة ذاتها، فريقا الكتة والعربي عند الساعة الثامنة مساء، وتشهد صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد يوم السبت المقبل مباراتين، حيث يلتقي فريقا كفرسوم والحسين إربد عند الساعة السادسة مساء، ثم يلتقي فريقا يرموك الشونة والعربي عند الساعة الثامنة مساء.
ويخوض المنتخب الوطني للشباب، أولى مبارياته في الدوري يوم غد، عندما يلاقي فريق السلط عند الساعة السادسة مساء في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب.
وقرر الاتحاد مشاركة المنتخب الوطني للشباب في الدوري بنتائج غير محسوبة، وتأتي ضمن تحضيراته للمشاركة في البطولة الآسيوية التي تقام العام المقبل، كما قرر مشاركة المنتخب الوطني للناشئين في المرحلة الثانية من منافسات الدوري، وبنتائج غير محسوبة مع الفرق التي تحوض لقاءات تحديد المراكز من الخامس وحتى الثامن.
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