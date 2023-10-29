السلط يتأهل إلى نهائي "كأس اليد" وينتظر الفائز من الأهلي والعربي

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بلغ فريق السلط المباراة النهائية لبطولة كأس الأردن لكرة اليد لموسم 2023، وذلك بعد الفوز الذي حققه على فريق الحسين إربد بنتيجة 30-25، في المباراة التي جمعت بين الفريقين أمس في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، في الدور قبل النهائي للبطولة.ونجح السلط في اجتياز محطة الحسين بعد أن فرض سيطرته على مجريات الشوط الثاتي مستغلا الهجمات المضادة السريعة التي قادها محمود الهنداوي ومعتصم الدبعي وعيسى قطيشات والمحترف التونسي بلحاج، والتي سهل من مهمته قوة منافسه فريق الحسين إربد، الذي قدم أداء جيدا في الشوط الأول وتقدم مع نهايته بفارق 4 أهداف 15-11، واعتمد على حيوية لاعبيه حسن الصفوري وأحمد نايف ومعاذ عبيدات في تنفيذ الواجبات الهجومية التي اخترقت دفاعات السلط في العديد من المشاهد، وسجل منها العديد من الأهداف.ويقابل فريق السلط في المشهد النهائي للبطولة المقرر عند الساعة السادسة من مساء يوم 7 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، الفائز من لقاء الأهلي والعربي، والذي يقام عند الساعة السادسة من مساء اليوم في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، حيث ينتظر أن تحفل المباراة بكامل الندية والإثارة، خصوصا وأن الفريقين يضمان العديد من العناصر الجيدة سواء من أصحاب الخبرة أو اللاعبين الشباب.ويذكر أن فريق الأهلي تأهل إلى الدور قبل النهائي بعد الفوز الذي حققه على فريق القوقازي في الدور ربع النهائي بنتيجة 43-32، بينما جاء تأهل فريق العربي على حساب الكتة بعد أن تغلب عليه بذات الدور وبنتيجة 40-28.وتعتبر بطولة كأس الأردن المسابقة الثانية من حيث الأهمية في البطولات الرسمية التي يقيمها الاتحاد سنويا، وهي مخصصة للفرق المصنفة بالدرجتين الأولى والثانية، وتقام عادة وفق نظام خروج المغلوب من مرة واحدة، حيث أقيمت البطولة في نسختها الحالية بمشاركة فرق (السلط والحسين والعربي والأهلي والقوقازي والكتة وكفرسوم ووادي السير ويرموك البقعة ويرموك الشونة وساكب وأم جوزة).وكان اتحاد اللعبة ومنذ العام 1999، أطلق اسم الراحل نظمي السعيد على هذه البطولة، وذلك نظرا للدور الكبير الذي لعبه الراحل السعيد في إدخال اللعبة إلى الأردن، ومساهمته الكبيرة والمميزة في نشرها في مدن ومناطق المملكة.