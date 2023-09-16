السلط يرد أطماع الرمثا بهدف القرا في دوري المحترفين

مصطفى بالو

اضافة اعلان

عمان - رد فريق السلط أطماع الرمثا بعد الفوز بهدف وحيد سجله عيد القرا في المباراة التي أقيمت على ملعب السلط أمس، ضمن الجولة الخامسة من دوري المحترفين لكرة القدم.ورفع السلط رصيده إلى 6 نقاط، وهو الرصيد ذاته الذي يحمله الرمثا، وأقيم في وقت متأخر من مساء أمس، لقاء مغير السرحان والأهلي على ستاد الأمير محمد بالرزقاء.وشهدت المباراة توقفا لعدة دقائق في الشوط الأول، بسبب انقطاع التيار الكهربائي بعد تسجيل السلط هدف السبق، ما يشير إلى عدم جاهزية الملعب لاستقبال المباريات.ويقام لقاء وحيد في الجولة الخامسة اليوم، حين يلتقي شباب الأردن (3) نقاط، مع معان صاحب المركز برصيد نقطتين، عند الساعة 6 على ملعب البترا.بطاقة المباراة- النتيجة: السلط 1 الرمثا 0- الحكام: مراد الزواهرة، أحمد سمارة، عمرو عجاج، وبكر الهباهبة رابعا.- العقوبات: إنذار لكل من زيد جابر وخالد العسولي (السلط) وأحمد المغربي (الرمثا).الملعب: السلطمثل الفريقين:- السلط: قتيبة دعسان، زيد جابر (عمر مناصرة)، محمد مصطفى، عبدالله المناصرة، عصام سميري، إبراهيم دلدوم، خليل بني عطية (أنس الجبارات)، محمد حسين، خالد العسولي، عبدالله ذيب (مقداد عارف) (عبدالله خالد)، وعدي القرا (محمود جمال).المدير الفني: عماد خانكان-الرمثا: مالك شلبية، عمر أبو عاقولة (محمد وائل)، عبدالرحمن الداريسة، هايل الذيابات، خالد أبو عاقولة، عبدالرحمن أبو الكاس، عامر أبو هضيب، مجد الزعبي (أحمد السلمان)، علي عزايزة (هاشم بني خالد)، بشار ذيابات والهادي سالم (أحمد المغربي).المدير الفني: وسيم البزور.سيناريو الهدفحاور المتألق محمد حسين أكثر من لاعب، ومرر كرة عميقة في صندوق الرمثا نحو عدي القرا، والذي توغل وسدد بقوة في سقف مرمى مالك شلبية في الدقيقة 28فرص المباراة- نفذ إبراهيم دلدوم الركنية الركنية وارتقى لها محمد مصطفى برأسية متقنة علت مرمى الرمثا (5).- نفذ بشار ذيابات كرة ثابتة، ارتقى لها عمر أبو عاقولة برأسه لتمر الكرة بجوار مرمى قتيبة دعسان (19).- توغل علي عزايزة ومرر كرة عرضية وصلت إلى بشار ذيابات الذي سدد كرة قوية ارتدت من المدافعين أمام فوهة المرمى (37).- عكس هايل ذيابات كرة عرضية ارتقى لها مجد الزعبي برأسية علت مرمى دعسان (45+4).- وضع علي عزايزة كرة عرضية أمام الهادي سالم، خلصها دعسان في الوقت المناسب (48).- محمد غانم يستلم كرة في صندوق الرمثا، ويسدد كرة زاحفة تألق مالك شلبية في ردها (72).- أرسل هايل ذيابات كرة عرضية ارتقى لها محمد وائل برأسية مرت بجوار مرمى السلط (75).رجل المباراةاستحق لاعب فريق السلط محمد حسين لقب رجل المباراة، وذلك لتميزه في الاختراقات وتشكيل الخطورة على مرمى الرمثا من الميمنة، وصناعته لهدف فريقه الثمين.