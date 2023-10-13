الجمعة 13 تشرين الأول 2023
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السلط يرنو إلى الفوز في مواجهة الحسين بـ"دوري اليد" اليوم

لاعب السلط أحمد عبدالكريم يسدد على مرمى الحسين إربد في لقاء سابق (الغد)
لاعب السلط أحمد عبدالكريم يسدد على مرمى الحسين إربد في لقاء سابق (الغد)
عمان - يتطلع فريق السلط للبقاء في دائرة المنافسة على لقب دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد، وذلك من خلال المواجهة التي تجمعه مع مستضيفه فريق الحسين إربد عند الساعة السادسة من مساء اليوم في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد، ضمن لقاءات مرحلة الإياب لمنافسات المربع الذهبي لدوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد لموسم 2023.اضافة اعلان
السلط يحتل حاليا المركز الثاني برصيد 17 نقطة، في الوقت الذي ما يرال فيه فريق الأهلي يتصدر الترتيب العام برصيد 20 نقطة، وهو يخوض يوم غد مباراة مهمة تجمعه مع فريق العربي عند الساعة السادسة مساء في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، وفي حال فوزه يظفر باللقب بشكل رسمي، فيما فقد فريق العربي فرصته بالبقاء في دائرة المنافسة على اللقب بعد خسارته في الجولة الماضية أمام فريق السلط وبقاء رصيده عند 13 نقطة.
وكان فريق الحسين قد فقد فرصته بالمنافسة على اللقب منذ انطلاق منافسات المربع الذهبي، حيث بقي رصيده 8 نقاط، وهو الرقم الذي جمعه من منافسات المرحلة الأولى من الدوري، في الوقت الذي تعرض فيه للخسارة في كافة لقاءاته في المربع الذهبي.
وتختتم منافسات الدوري يوم الأربعاء المقبل من خلال المباراة التي تجمع بين فريقي الأهلي والسلط وتبدأ عند الساعة السادسة مساء في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، ويعقبها مباشرة تتويج الفريقين الحاصلين على المركزين الأول والثاني.
ويذكر أن كفرسوم قد نال المركز الخامس على سلم الترتيب العام للفرق بعد ختام لقاءات مرحلة تحديد المراكز من الخامس وحتى الثامن، وتحصل فريق الكتة على المركز السادس، في الوقت الذي هبط فيه فريقا القوقازي ويرموك الشونة إلى مصاف دوري أندية الدرجة الثانية، بعد أن تحصل فريق القوقازي على 4 نقاط، فيما لم يتمكن فريق يرموك الشونة من تحصيل ولو نقطة واحدة طيلة مشاركته في منافسات الدوري.
ويذكر أن منافسات دوري أندية الدرجة الأولى للموسم الحالي 2023، قد شهدت مشاركة منتخبي الشباب والناشئين، حيث شارك "الشباب" في لقاءات المرحلة الأولى، والمربع الذهبي، بينما شارك "الناشئين" في لقاءات مرحلة تحديد المراكز من الخامس وحتى الثامن، وذبك ضمن برامجهما التدريبية الخاصة بمشاركاتهما الرسمية، حيث يشارك المنتخب الوطني للناشئين في البطولة العربية التي تقام في تونس خلال الفترة من 17 ولغاية 24 تشرين الثاني (نوفنبر) المقبل، بينما يشارك المنتخب الوطني للشباب في البطولة الآسيوية المقررة صيف العام المقبل، وهي البطولة المؤهلة إلى بطولة العالم.
وأقيمت منافسات دوري أندية الدرجة الأولى من مرحلتين، حيث أقيمت المرحلة الأولى بمشاركة الفرق الثمانية، وانتقلت الفرق الحاصلة على المراكز من الأول وحتى الرابع مع كامل النقاط التي حصلت عليها في هذه المرحلة إلى مرحلة المربع الذهبي، والتي أقيمت وفق نظام الدوري الكامل من مرحلتين (الذهاب والإياب)، بينما لعبت الفرق الحاصلة على المراكز من الخام وحت القامن من مرحلة واحدة.
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