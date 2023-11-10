الجمعة 10 تشرين الثاني 2023
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السلط يستضيف المنتخب الفلسطيني في مباراة ودية اليوم

فريق السلط لكرة القدم -(من المصدر)
فريق السلط لكرة القدم
عمان - يستضيف فريق السلط لكرة القدم عند الساعة الخامسة من مساء اليوم، المنتخب الفلسطيني، في مباراة ودية تقام على ملعب الكرامة بمدينة الحسين للشباب، في إطار تحضيرات الأخير لمواجهة نظيره المنتخب اللبناني، يوم الخميس المقبل في بيروت، بافتتاح مشوار المنتخبين في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وأمم آسيا 2027.اضافة اعلان
وتعد المباراة واحدة من المحطات المهمة في رحلة فريق السلط الاعدادية للمواجهة فريق شباب العقبة ضمن منافسات الأسبوع الثامن من دوري المحترفين يوم الثالث والعشرين من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي، حيث يحتل السلط حاليا المركز السابع برصيد 7 نقاط.
ويرنو المدير الفني لفريق السلط عماد خانكان، للوصول بالفريق لأفضل النواحي البدنية والفنية، ومعالجة الأخطاء التي ظهرت في اللقاءات الأخيرة، وزيادة الإيجابيات في ظل التحسن الكبير على أداء ومستوى اللاعبين من مباراة لأخرى.
وتغلب السلط أول من أمس على فريق شباب الأردن بهدفين لهدف، في تجربة ودية قدم خلالها الفريق الفائز مباراة جيدة، وتمكن مدافعه محمد ابو زربق من تسجيل الهدفين. 
في الجانب الآخر، يعول المدير الفني لمنتخب فلسطين، الجزائري مكرم دبوب، على المباراة الودية، لخلق مزيد من الانسجام بين اللاعبين، والوقوف على الحالتين البدنية والفنية للاعبين، والوصول للتشكيلة المناسبة لمواجهة المنتخب اللبناني، والمنتخب الأسترالي في الحادي والعشرين من الشهر الحالي، على ستاد جابر الأحمد الدولي في الكويت. 
وكان المنتخب الفلسطيني  قد بدأ منذ اسبوعين، معسكرا تدريبيا في عمان، في ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها فلسطين نتيجة الحرب الصهيونية الغاشمة على الأهل في فلسطين عموما وغزة خصوصا.
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