السلط يستعد لمواجهة "الكأس" أمام سحاب عبر مباراتين وديتين

يحيى قطيشات

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بدأ فريق نادي السلط لكرة القدم، تحضيراته لمواجهة نظيره فريق سحاب، يوم الثامن عشر من الشهر الحالي على ملعب السلط، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس الأردن، بعد أن منح المدير الفني اللاعبين راحة لأيام عدة، عقب نهاية مشواره في دوري المحترفين.ويرنو السلط من تكرار مشهد العام 2021، عندما وصل للمباراة النهائية في بطولة الكأس، قبل الخسارة أمام الفيصلي بهدف دون رد، واستثمار التطور الفني والأداء المميز للفريق خلال المباريات الأخيرة في الدوري، وسلسلة الانتصارات التي سجلها ونجح من خلالها في حسم المركز الخامس على سلم الترتيب، بعدما عانى كثيرا خلال مباريات الدوري وكان قريبا من المراكز الأخيرة، في عدد من محطات المسابقة.وأكد المدير الفني للفريق عمار الزريقي، أن الفريق أنهى منافسات الدوري الذي كان طويلا وشاقا على الأندية واللاعبين ومنظومة الكرة الأردنية، مبينا أنه حرص على منح اللاعبين إجازة قبل العودة للتدريبات أول من أمس، بمعنويات عالية وإصرار على ترك بصمة مميزة في منافسات بطولة الكأس، خصوصا وأن المباراة المقبلة أمام فريق سحاب الذي يملك مجموعة من اللاعبين المميزين، ستكون على ملعب السلط وجماهير الفريق الوفية.وقال في تصريحات لـ"الغد": "الموسم الحالي من أصعب المواسم في تاريخ المسابقات الأردنية، وساهمت العديد من الظروف في زيادة معاناة الأندية، وأبرزها التوقفات الطويلة خارج أيام الفيفا والتي أثرت على المستويين الفني والبدني للاعبين والمستويات العامة للفرق".وأضاف في تصريحات لـ"الغد": "المهمة ليست سهلة ولا صعبة وفيها الكثير من التحدي والطموح، وطموحنا الوصول بالفريق للمباراة النهائية، مباريات الكأس تحتاج من الجهاز الفني واللاعبين تحضيرا خاصا، وسيبحث الفريق عن خوض مباراتين وديتين يومي السادس والثاني عشر من الشهر الحالي".وبين، الزريقي أن التركيز سيكون على مباراة سحاب من دون التفكير بالمباريات المقبلة، وسيتم أخذ الأمور خطوة بخطوة، وفي حال الفوز، سيكون هناك تحضير خاص لمباراة فريق الحسين بطل الدوري.وأردف قائلا: "سنركز في فترة الأسبوعين المقبلين على الحالتين المعنوية والنفسية للاعبين، حيث ساهم الموسم الطويل في بث الملل بنفوس اللاعبين، إضافة إلى انتهاء عقود اللاعبين الذين بدأوا يفكرون في التعاقدات الجديدة للموسم المقبل، حيث بدأت الأندية في مخاطبة اللاعبين لتجديد عقودهم، كما أن الأندية الأخرى تتواصل مع لاعبي الأندية لاستقطابهم، وهذا يتطلب من الجهاز الفني تحقيق التوازن بين الحالتين الفنية المعنوية".وأشاد الزريقي، بدعم إدارة النادي برئاسة خالد عربيات وحرصه على توفير متطلبات النجاح للفريق، مبينا أنه تواصل مع الإدارة من أجل توفير الحوافز للاعبين في مباريات الكأس، وأضاف أن طموح فريق السلط في البطولة مرتفع، ويدرك الجميع أن مباريات الكأس لها حسابات خاصة.وتطرق الزريقي إلى لاعبي فريقه قائلا: "يملك السلط مجموعة مميزة وجيدة من اللاعبين القادرين على تحقيق الهدف المرسوم، خصوصا في ظل الاستقرار الفني خلال المباريات الأخيرة من الدوري والتي قدم فيها اللاعبون أداء نال رضا المتابعين ومحبي النادي من خلال سلسلة انتصارات، باستثناء المباراة الأخيرة التي لعبها الفريق أمام فريق مغير السرحان وخسرها بهدف، نتيجة أن الفريق حجز المركز الخامس ولم يكن هناك حافزا".وبين الزريقي، أن الجهاز الفني سيعمل مع اللاعبين على ضرورة تسويق أنفسهم بشكل أفضل خلال ما تبقى من مباريات الكأس، حيث تتجه أنظار الشارع الرياضي إلى منافسات البطولة بعد انتهاء دوري المحترفين، مؤكدا أن اللاعبين متحمسون للوصول إلى أفضل المستويات الفنية مع نهاية الموسم الحالي.