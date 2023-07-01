السلط يقلب الطاولة على الأهلي في سيناريو مثير

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عمان - الغد - حقق السلط فوزه الأول في منافسات درع اتحاد كرة القدم (درع المئوية)، بتغلبه على الأهلي 2-1 مساء أمس، على ستاد الأمير محمد بمدينة الزرقاء، بافتتاح منافسات الجولة الثامنة.وكان الأهلي في طريقه لتحقيق الفوز، عندما افتتح لاعبه تامر صوبر التسجيل في الدقيقة 40، إثر متابعته لمحاولته الأولى المرتدة من الحارس.بيد أن السلط الذي كان يخوض مباراته الأولى بقيادة المدرب السوري عماد خانكان، تمكن من قلب النتيجة في الوقت بدل الضائع، عبر مهاجمه عدي القرا، الذي أحرز هدف التعادل في الدقيقة (90+2) بعد كرة عرضية أرسلها محمد غانم تابعها برأسه داخل المرمى.وعاد القرا في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، ليسجل هدف الفوز الثمين للسلط حيث تسلم كرة نموذجية من إبراهيم دلدوم ليواجه الحارس ويسدد في مرماه.وارتفع رصيد السلط بهذا الفوز إلى النقطة الرابعة في المركز الحادي عشر وقبل الأخير، فيما تجمد رصيد الأهلي عند 7 نقاط في المركز التاسع مؤقتا.وغاب عن صفوف الأهلي، مهاجمه خالد الدردور، الذي تعرض لحادث سير برفقة الحارس الدولي السابق أحمد أبو ناصوح.وانتهت في وقت متأخر من مساء أمس على الملعب ذاته، المباراة الثانية ضمن الجولة الثامنة، والتي جمعت المتصدر الفيصلي مع منافسه الرمثا.وتستكمل منافسات الجولة الثامنة مساء اليوم، على ستاد الأمير محمد أيضا، بإقامة مباراتين، الأولى تجمع الوحدات مع الرمثا عند الساعة السادسة مساء، والثانية يلتقي فيها سحاب مع مغير السرحان عند الساعة التاسعة والنصف.ويريد الوحدات تحقيق الفوز في مباراة اليوم، بغية الاحتفاظ على آماله الضعيفة في المنافسة على اللقب، حيث يحتل حاليا المركز الثالث على سلم الترتيب، برصيد 14 نقطة من 4 انتصارات وتعادلين وخسارة وحيدة.وكان الوحدات قد استقبل مساء أمس، اللاعب العاجي سيدرك هنري، تمهيدا للتعاقد معه.وأوضح الوحدات عبر مركزه الإعلامي أن هنري سيخضع للفحص الطبي قبل الانضمام رسميا لصفوف الفريق.ويلعب العاجي سيدرك هنري في الهجوم، وجاءت رغبة التعاقد معه بتوصية من المدير الفني البوسني داركو نيستوروفيتش.وحرص هنري على التوجه مباشرة لمتابعة تدريبات الوحدات، لكن من غير المرجح أن يشارك في المباراة اليوم.من جهته، يتطلع شباب الأردن بقيادة مدربه محمود الحديد، لتحقيق نتيجة إيجابية، تساعده على الابتعاد عن مراكز القاع، علما بأنه يحتل حاليا المركز الثامن برصيد 8 نقاط.أما مغير السرحان، فيمني النفس بتحقيق خامس انتصاراته في المسابقة وتعويض خسارته في الجولة السابعة أمام الرمثا، وهو الذي يحتل حاليا المركز الخامس برصيد 12 نقطة، في وقت يرغب فيه سحاب بقيادة المدرب أمجد أبو طعيمة، في جمع النقاط لمحاولة تحسين ترتيبه، وهو الذي يحل في المركز السابع برصيد 8 نقاط.