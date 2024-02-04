السلوادي: متحمس لأول نزال لي في UFC.. وأنتظر هذه اللحظة منذ 12 عاما

أيمن ابو حجلة

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عمان - يدرك المقاتل عبد الكريم السلوادي، أن مسيرته ستنتقل إلى مستويات أعلى، عندما يخوض يوم الثاني من آذار (مارس) المقبل، أول نزال له في منطقة UFC العريقة لفنون القتال المختلطة MMA.وسيلعب السلوادي في نزال مرتقب ضمن عرض "UFC فايت نايت 238"، أمام الطاجكي ليوك رادزابوف، في مدينة لاس فيجاس بولاية نيفادا الأميركية، ضمن فئة الوزن الخفيف.وهو أول نزال للسلوادي في المنظمة الأميركية المرموقة، بعدما حصل على عقد للانضمام إلى UFC، بفوزه في آب (أغسطس) الماضي، على منافسه البريطاني جورج هاردويك بإجماع القضاة (30-27 و30-27 و30-27)، في نزال بالوزن الخفيف ضمن منافسات الأسبوع الثاني من عروض "دانا وايت سيرس كونتيندر"، والتي أقيمت في المكان نفسه الذي سيقام فيه العرض المقبل.وسيكون السلوادي ثاني مقاتل أردني يخوض نزالا في UFC، حيث سبقه إلى ذلك مواطنه علي القيسي، الذي خسر أمام المكسيكي إروين ريفيرا بقرار منقسم من القضاة في آب (أغسطس) من العام 2020، وبعدها بشهرين خاض نزالا ثانيا في المنظمة الشهيرة، خسره أمام الأميركي توني كيلي بإجماع القضاة.وقال السلوداي في تصريحات خاصة لـ"الغد": "أنا متحمس للغاية، هذا أول نزال في UFC. لقد بدأت مسيرتي الاحترافية في العام 2012، 12 عاما من القتال، والآن يتعلق الأمر بهذه اللحظة الخاصة التي أنتظرها منذ زمن بعيد".نزال السلوادي المقبل، سيمثل اختبارا حقيقيا لقدراته، أمام مقاتل صعب المراس مثل زادزابوف الذي يملك في مسيرته الاحترافية 17 انتصارا مقابل 5 هزائم، ووصل إلى نصف نهائي سلسلة دوري المقاتلين المحترفين، وخاض حتى الآن نزالين في UFC، أنهى الأول لصالحه بإجماع القضاة على الأرجنتيني إستيبان ريبوفيس، وخسر الثاني بالضربة الفنية القاضية في الجولة الثانية أمام البولندي ماتيوز ريبيكس.وأضاف السلوادي: "أقدم كل ما لدي في التمارين كل يوم، أتدرب هذه الأيام من مرتين إلى 3 مرات يوميا. أنا متحمس كذلك لملاقاة منافس جيد للغاية، خصوصا في هذه الأوقات الصعبة التي تمر فيها فلسطين، وآمل أن يمنحني الفوز وآخرون فرصة مواصلة التقدم، أريد أن أحقق الانتصار وأهديه إلى فلسطين وكي أواصل التقدم في عالم فنون القتال المختلطة".وعبر السلوادي عن خيبة أمله لنقل الحدث من السعودية إلى لاس فيجاس، وصرح: "كنت أريد أن أخوض النزال في الشرق الأوسط، حيث بدأت مسيرتي الاحترافية، أردت أن أكون بين أصدقائي هناك، لكن هدفي لم يتغير وهو تحقيق الانتصار على أمل أن أتمكن لاحقا من القتال في عرض مستقبلي بالسعودية".وفي آب (أغسطس) الماضي، اقترب أداء السلوادي من المثالية، ليرفع رصيده من الانتصارات في مسيرته الاحترافية إلى 15 مقابل 3 هزائم، فيما مني هاردويك، بطل منطقة "كايج ووريورز" للوزن الخفيف، بهزيمته الثانية فقط مقابل 12 انتصارا.وتميز السلوادي (28 عاما) بلياقة بدنية عالية خلال النزال، ولم يفقد طاقته في الجولة الثالثة، وقدم مزيجا مميزا من اللكمات النظيفة والركلات نحو الساق، كما سمحت له حركته السريعة في البقاء بعيدا عن ضربات المنافس.وأشاد رئيس منظمة UFC دانا وايت، بأداء السلوادي لدى إعلان فوزه بعقد للانضمام إلى المنظمة الأشهر عالميا، وقال: "لقد كان السلوادي المرشح الأقل حظا أمام بطل حالي في منظمة حقيقية مثل كايج ووريورز ودعونا نشير إلى ذلك، مقاتلون حقيقيون يأتون من كايج ووريورز، لكنك تحكمت في رتم النزال مبكرا".وأضاف وايت: "أتعرف ماذا أحببت فيك أيضا؟ لقد قاتلت في الجولة الأخيرة كما لو خسرت أول جولتين، كان بإمكانك دخول الجولة واللعب بطريقة آمنة، لقد قلت بنفسك في وقت سابق أنك مصارع، لكنك دخلت النزال وقارعت منافسك ولم تلعب بطريقة آمنة، قاتلت مثل الكلب (مصطلح يستخدم للتعبير عن الشراسة)، واستحققت الفوز بالنزال، إن أردت الأمر فستسعى وراءه، أنت الآن في UFC عبدالكريم السلوادي".وبعد إعلان فوزه بالعقد، قال السلوادي في مقابلة تلفزيونية: "لقد فعلت كل ما بوسعي، ومن الواضح أن العمل الجاد آتى ثماره، نحيت مشاعري جانيا طوال هذا المعسكر التدريبي، وأخيرا أستطيع الآن الشعور بالحرية. كنت أستيقظ كل يوم وأتدرب، وكنت أتساءل في وقت الراحة.. هل ما فعلته يكفي؟ لا يمكنك أن تخضع للراحة".وتابع: "الآن سأحتفل يوما أو يومين بهذا الفوز الكبير، ثم أريد التحدي المقبل، أريد أن أكون المرشح الأقل حظا مجددا، وأريد أن أضع نفسي في المكان المظلم، لأن هذا ما أنا عليه، أريد أن أتحسن دائما، وهذه التحديات تجعلني شخصا أفضل، والقتال يجعلني شخصا أفضل ويمدني بالغاية من هذه الحياة، ولهذا أحب القتال".وختم: "سأكون سعيدا بما يتم تقديمه لي، لأنني لست هنا لقضاء فترة قصيرة، أنا هنا لأبني مسيرتي وإرثي، هذا هو الفصل الجديد، عبدالكريم السلوادي في UFC".ويعتبر السلوادي ثاني مقاتل أردني يخوض نزالا في سلسلة "كونتيندر سيرس"، بعد هاشم أرخاغا، الذي خسر أمام الأميركي أي جاي دوبسون بالإخضاع في الجولة الأولى، في نزال بوزن الوسط، خلال أيلول (سبتمبر) من العام 2021.وفي شباط (فبراير) من العام الماضي، نال السلوادي، حزام وزن الريشة في منظمة "فيوري" الأميركية بفوزه على الأميركي مايك ميرفي، بإجماع القضاة (50-45 و49-46 و45-40)، في النزال الذي أقيم ضمن عرض "فيوري اف سي 75"، بمدينة دالاس في ولاية تكساس الأميركية، وكان ذلك أول نزال للسلوادي، منذ تحقيقه فوزا خاطفا وسريعا على منافسه الأميركي كريس بيسيرو، بالضربة الفنية القاضية مع تبقي 2:44 دقيقة من عمر الجولة الأولى، ضمن منافسات عرض "فيوري اف سي 69"، في أيلول (سبتمبر) من العام 2022.ويتدرب السلوادي بانتظام في نادي "فورتيس"، الذي يشرف على العديد من الأبطال المعروفين في فنون القتال المختلطة بالولايات المتحدة.وانتقل السلوادي البالغ من العمر 28 عاما، للمنافسة في المنظمات الأميركية الاحترافية، بعد انفصاله عن منظمة "برايف" البحرينية العام 2019، وهو يقيم حاليا في ولاية تكساس، حيث يواصل تدريباته.وقبل نزال بيسيرو، حقق السلوادي فوزا لافتا على الأميركي نيك كومبتون بإجماع القضاة في نزال بالوزن الخفيف، ضمن منافسات عرض "فيوري افي سي 58"، الذي أقيم بولاية تكساس أيضا في شباط (فبراير) من العام 2022، وحينها سيطر على منافسه خلال جولات النزال الثلاث، ليخرج فائزا بإجماع القضاة الذين احتسبوا له درجات 30-27 و30-26 و30-27.ونزال السلوادي الأخير، كان الخامس له منذ انتشار جائحة "كورونا"، حيث خاض نزالا في آذار (مارس) من العام 2021، أمام الأميركي جايك سيباستيان في عرض LFA 103، وحقق الفوز بالضربة الفنية القاضية بعد مرور 4:12 دقيقة من زمن الجولة الأولى، علما بأنه كان النزال الأول له بعد غياب دام 16 شهرا.ويعد السلوادي، من أبرز مقاتلي الوزن الخفيف في منطقة الشرق الأوسط، وهو الذي بدأ ممارسة فنون القتال المختلطة في عمر الخامسة عشرة، قبل أن يحصل على فرصته الأولى داخل القفص، مع منظمة "ديزرت فورس"، عندما تغلب على السوداني نور الدين عصام بالضربة الفنية القاضية في عرض "ديزرت فورس 5" العام 2012، وهو يبلغ من العمر 17 عاما فقط.ومضى السلوادي ليحقق 3 انتصارات أخرى مع "ديزرت فورس" وفاز بدرع الوزن الخفيف في المنظمة، قبل أن يتعرض لهزيمته الأولى داخل قفص النزالات، أمام السعودي عزيز جليدان العام 2014.وانتقل السلوادي إلى منظمة "برايف" البحرينية، وهناك حقق 5 انتصارات متتالية، ونال حزام الوزن الخفيف، إثر فوزه على لوكاس مينيرو بالضربة الفنية القاضية، في بطولة "برايف 18" التي أقيمت في العاصمة البحرينية المنامة، في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 2018، لكنه خسر اللقب بعدها بخمسة أشهر أمام البرازيلي لوكاس كارفاليو في بطولة "برايف 23"، وعاد للنزالات في 15 من تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 2019، ليتلقى هزيمته الثانية على التوالي، أمام الكولومبي دومار روا.