الخميس 17 آب 2023
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السلوادي يحقق حلم الانضمام إلى UFC بفوزه على هاردويك

عبدالكريم السلوادي لحظة إعلان فوزه بنزاله في سلسلة "كونتيندر سيرس" أول من أمس -(من المصدر)
عبدالكريم السلوادي لحظة إعلان فوزه بنزاله في سلسلة "كونتيندر سيرس" أول من أمس -(من المصدر)
عمان - دخل المقاتل الأردني عبدالكريم السلوادي، تاريخ رياضة فنون القتال المختلطة من أوسع أبوابه، وحصل على عقد للانضمام إلى منظمة UFC العريقة، بفوزه أول من أمس على منافسه البريطاني جورج هاردويك بإجماع القضاة (30-27 و30-27 و30-27)، في نزال بالوزن الخفيف ضمن منافسات الأسبوع الثاني من عروض "دانا وايت سيرس كونتيندر"، والتي أقيمت في مدينة لاس فيجاس بولاية نيفادا الأميركية.اضافة اعلان
واقترب أداء السلوادي أول من أمس من المثالية، ليرفع رصيده من الانتصارات في مسيرته الاحترافية إلى 15 مقابل 3 هزائم، فيما مني هاردويك، بطل منطقة "كايج ووريورز" للوزن الخفيف، بهزيمته الثانية فقط مقابل 12 انتصارا.
وتميز السلوادي (28 عاما) بلياقة بدنية عالية خلال النزال، ولم يفقد طاقته في الجولة الثالثة، وقدم مزيجا مميزا من اللكمات النظيفة وركلات نحو الساق، كما سمحت له حركته السريعة في البقاء بعيدا عن ضربات المنافس.
وأشاد رئيس منظمة UFC دانا وايت، بأداء السلوادي لدى إعلان فوزه بعقد للانضمام إلى المنظمة الأشهر عالميا، وقال: "لقد كان السلوادي المرشح الأقل حظا أمام بطل حالي في منظمة حقيقية مثل كايج ووريورز ودعونا نشير إلى ذلك، مقاتلون حقيقيون يأتون من كايج ووريورز، لكنك تحكمت في رتم النزال مبكرا".
وأضاف وايت: "أتعرف ماذا أحببت فيك أيضا؟ لقد قاتلت في الجولة الأخيرة كما لو خسرت أول جولتين، كان بإمكانك دخول الجولة واللعب بطريقة آمنة، لقد قلت بنفسك في وقت سابق أنك مصارع، لكنك دخلت النزال وقارعت منافسك ولم تلعب بطريقة آمنة، قاتلت مثل الكلب (مصطلح يستخدم للتعبير عن الشراسة)، واستحقيت الفوز بالنزال، إن أردت الأمر فستسعى وراءه، أنت الآن في UFC عبدالكريم السلوادي". 
وبعد إعلان فوزه بالعقد، قال السلوادي في مقابلة تلفزيونية: "لقد فعلت كل بوسعي، ومن الواضح أن العمل الجاد أتى ثماره، نحيت مشاعري جانيا طوال هذا المعسكر التدريبي، وأخيرا أستطيع الآن الشعور بالحرية. كنت أستيقظ كل يوم وأتدرب، وكنت أتساءل في وقت الراحة.. هل ما فعلته يكفي؟ لا يمكنك أن تخضع للراحة".
وتابع: "الآن سأحتفل يوما أو يومين بهذا الفوز الكبير، ثم أريد التحدي المقبل، أريد أن أكون المرشح الأقل حظا مجددا، وأريد أن أضع نفسي في المكان المظلم، لأن هذا ما أنا عليه، أريد أن أتحسن دائما، وهذه التحديات تجعلني شخصا أفضل، والقتال يجعلني شخصا أفضل ويمدني بالغاية من هذه الحياة، ولهذا أحب القتال".
وأردف: "الآن أريد العودة إلى أسرتي وأصدقائي أريد العودة إلى دالاس (مكان إقامته)، وربما أزور عائلتي في الشرق الأوسط، أريد فقط فقط رؤية عائلتي وكل من وقف إلى جانبي في هذه الأوقات الصعبة، من الواضح أنني قاتلت كثيرا في الشرق الأوسط، لذلك سيعني الكثير لي أن أقاتل في عرض UFC أبو ظبي، في الشرق الأوسط وبين أهلي مجددا، ولأجعلهم فخورين بي ليس فقط عبر الشاشة بل أمامهم مباشرة، وأنا متأكد من أن المسؤولين عن تنظيم النزالات أعجبوا بي الليلة، وسيودون رؤيتي هناك، لكني في الوقت ذاته ممتن لأنني أصبحت جزءا من UFC لأنني أعرف أنني أنتمي هنا منذ أن بدأت القتال، خصوصا في السنوات الخمس الأخيرة".
وختم: "سأكون سعيدا بما يتم تقديمه لي، لأنني لست هنا لقضاء فترة قصيرة، أنا هنا لأبني مسيرتي وإرثي، هذا هو الفصل الجديد، عبدالكريم السلوادي في UFC".
ويعتبر السلوادي ثاني مقاتل أردني يخوض نزالا في سلسلة "كونتيندر سيرس"، بعد هاشم أرخاغا، الذي خسر أمام الأميركي أي جاي دوبسون بالإخضاع في الجولة الأولى، في نزال بوزن الوسط، خلال أيلول (سبتمبر) من العام 2021.
وفي شباط (فبراير) الماضي، نال السلوادي، حزام وزن الريشة في منظمة "فيوري" الأميركية بفوزه على الأميركي مايك ميرفي، بإجماع القضاة (50-45 و49-46 و45-40)، في النزال الذي أقيم ضمن عرض "فيوري اف سي 75"، بمدينة دالاس في ولاية تكساس الأميركية، وكان ذلك أول نزال للسلوادي، منذ تحقيقه فوزا خاطفا وسريعا على منافسه الأميركي كريس بيسيرو، بالضربة الفنية القاضية مع تبقي 2:44 دقيقة من عمر الجولة الأولى، ضمن منافسات عرض "فيوري اف سي 69"، في أيلول (سبتمبر) الماضي.
ويتدرب السلوادي بانتظام في نادي "فورتيس"، الذي يشرف على العديد من الأبطال المعروفين في فنون القتال المختلطة بالولايات المتحدة. 
وانتقل السلوادي البالغ من العمر 28 عاما، للمنافسة في المنظمات الأميركية الاحترافية، بعد انفصاله عن منظمة "برايف" البحرينية العام 2019، وهو يقيم حاليا في ولاية تكساس، حيث يواصل تدريباته، أملا في تحقيق حلمه المتمثل في الانضمام إلى منظمة UFC الأشهر عالميا. 
وقبل نزال بيسيرو، حقق السلوادي فوزا لافتا على الأميركي نيك كومبتون بإجماع القضاة في نزال بالوزن الخفيف، ضمن منافسات عرض "فيوري افي سي 58"، الذي أقيم بولاية تكساس أيضا في شباط (فبراير) من العام الماضي، وحينها سيطر على منافسه خلال جولات النزال الثلاث، ليخرج فائزا بإجماع القضاة الذين احتسبوا له درجات 30-27 و30-26 و30-27. 
ونزال أول من أمس هو الخامس للسلوادي منذ انتشار جائحة "كورونا"، حيث خاض نزالا في آذار (مارس) العام 2021، أمام الأميركي جايك سيباستيان في عرض LFA 103، وحقق الفوز بالضربة الفنية القاضية بعد مرور 4:12 دقيقة من زمن الجولة الأولى، علما بأنه كان النزال الأول له بعد غياب دام 16 شهرا. 
ويعد السلوادي، من أبرز مقاتلي الوزن الخفيف في منطقة الشرق الأوسط، وهو الذي بدأ ممارسة فنون القتال المختلطة في سن الخامسة عشرة، قبل أن يحصل على فرصته الأولى داخل القفص، مع منظمة "ديزرت فورس"، عندما تغلب على السوداني نور الدين عصام بالضربة الفنية القاضية في عرض "ديزرت فورس 5" العام 2012، وهو يبلغ من العمر 17 عاما فقط. 
ومضى السلوادي ليحقق 3 انتصارات أخرى مع "ديزرت فورس" وفاز بدرع الوزن الخفيف في المنظمة، قبل أن يتعرض لهزيمته الأولى داخل قفص النزالات، أمام السعودي عزيز جليدان العام 2014. 
وانتقل السلوادي إلى منظمة "برايف" البحرينية، وهناك حقق 5 انتصارات متتالية، ونال حزام الوزن الخفيف، إثر فوزه على لوكاس مينيرو بالضربة الفنية القاضية، في بطولة "برايف 18" التي أقيمت في العاصمة البحرينية المنامة، في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 2018، لكنه خسر اللقب بعدها بخمسة أشهر أمام البرازيلي لوكاس كارفاليو في بطولة "برايف 23"، وعاد للنزالات في 15 تشرين الثاني (نوفمبر) العام 2019، ليتلقى هزيمته الثانية على التوالي، أمام الكولومبي دومار روا. 
بيد أن السلوادي ليس أول مقاتل أردني ينضم إلى UFC، حيث سبق إلى ذلك مواطنه علي القيسي، الذي خسر أمام المكسيكي إروين ريفيرا بقرار منقسم من القضاة في آب (أغسطس) العام 2020، وبعدها بشهرين خاض نزالا ثانيا في المنظمة الشهيرة، خسره أمام الأميركي توني كيلي بإجماع القضاة.
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