السمارنة: الفيصلي يسعى وراء "الثنائية".. وفخور بمشاركتي أمام إسبانيا

مهند جويلس

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عمان- أوضح لاعب فريق الفيصلي عبيدة السمارنة، أنه يحاول استثمار شهر رمضان المبارك على أكمل وجه، مشيرا إلى أنه يحرص على أداء الصلوات وقراءة القرآن، ثم التوجه مساء للتدرب مع الفريق.وبين السمارنة، في حديثه لزاوية "نجم في رمضان"، أن الشهر الفضيل دائما ما يتميز بالذكريات الجميلة بالنسبة للرياضين، مفيدا بأنه يحرص على أن يقوم بالواجبات الدينية مع عدد من زملائه في الفيصلي.وأضاف: "غبت عن الملاعب في الفترة الماضية بسبب تعرضي لإصابة بتمزق من الدرجة الثالثة في الرباط الأنسي، وعودتي ستكون بعد 3 أسابيع تقريبا، أي بعد مباراتي الجولتين الرابعة والخامسة من مرحلة الإياب لدوري المحترفين".ولفت السمارنة إلى أن إصابته تسببت في غيابه عن المنتخب الوطني في نهائيات كأس آسيا الماضية، والتي حقق من خلالها "النشامى" أفضل إنجاز للكرة الأردنية، من خلال الحصول على المركز الثاني بالبطولة، مؤكدا أن الإنجاز يفتخر به أي لاعب أردني، وكان يتمنى بأن يكون جزءا منه.وتابع: "أتمنى بأن أعود للملاعب وأن أقدم مستويات طيبة تشفع لي بالعودة لصفوف المنتخب، وتحديدا خلال التصفيات المؤهلة لكأس العالم، بهدف تحقيق الإنجاز التاريخي ببلوغ المونديال، ومنتخبنا قادر على تجاوز باكستان في المباراتين".وأشار السمارنة (32 عاما)، إلى أن دوري المحترفين لم يحسم بعد، على الرغم من الفارق النقطي الجيد لصالح الحسين إربد في صدارة الترتيب، مفيدا بأن لاعبي "الأزرق" سيقاتلون حتى النهاية، وأن مرحلة الإياب ستكون مختلفة عن الذهاب، لحاجة الكثير من الفرق للنقاط بهدف الهروب من شبح الهبوط، ما سيؤدي إلى تعرض الفريق المنافس لفقدان النقاط.وواصل: "نسعى للحفاظ على لقب الدوري والتتويج بلقب الكأس أيضا، والبداية ستكون من مواجهة الكلاسيكو أمام الوحدات نهاية الشهر الحالي، ودائما مباراة القطبين تكون مختلفة ويخوض اللاعبون المباراة تحت ضغط كبير، والضغط الأكبر يكون للاعب الذي سبق له واللعب في صفوف الفريقين، وأنا تعرضت لهذا الأمر من قبل".وبدأ السمارنة مسيرته الاحترافية في فريق كفرسوم، قبل أن يتجه لتمثيل صفوف الأهلي، ليبزغ نجمه هناك ويلفت أنظار العديد من الأندية إليه، لينتقل بعدها إلى الوحدات، ومنه إلى السلط، قبل أن ينضم للفيصلي في العام 2022، فيما خاض مؤخرا تجربة احترافية قصيرة مع الخور القطري بدوري الدرجة الثانية.وعن فترة الاحتراف، قال: "كانت ممتازة رغم قصر المدة التي مثلت بها الخور، وكنا على بعد خطوة واحدة من الصعود لدوري النجوم، لكننا خسرنا المباراة الفاصلة أمام الشمال، ولم يكتب لنا فرصة اللعب بين كبار قطر، وتلقيت العديد من العروض بعد التميز مع الخور، خصوصا من أندية عراقية وبحرينية، إلا أنني فضلت العودة لبيتي الفيصلي".وأبدى السمارنة سعادته بخوض المباراة الودية التي جمعت "النشامى" والمنتخب الإسباني في العام 2022 في عمان، حيث أكد أن شعوره لحظتها كان لا يوصف بأن يكون أحد الذين وقع عليهم الاختيار لخوض المواجهة، من خلال مقابلة لاعبين على مستوى عال ويمثلون أفضل الأندية الأوروبية.وتمنى لاعب خط وسط فريق الفيصلي، في نهاية حديثه، أن يقطع المنتخب الوطني شوطا مهما بالوصول للمونديال، من خلال الفوز في جميع مبارياته بالدور الحالي وعددها 4 مباريات، كما تمنى بأن ترتسم الفرحة على وجوه جماهير الفيصلي من خلال الفوز بالثنائية هذا الموسم.