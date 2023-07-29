"السوبر" يعيد ثقة جماهير الوحدات باللاعبين والجهاز الفني

مهند جويلس

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عمان - أعاد الفوز بلقب كأس السوبر الأردني بالنسبة لفريق الوحدات وتتويجه باللقب أول من أمس، ثقة الجماهير باللاعبين والجهاز الفني، بعد بداية غير ملبية للطموح في بطولة الدرع، التي تتخذها غالبية الأندية تحضيرا للمنافسات الرسمية المقبلة.واستحق "الأخضر" الوقوف على منصة التتويج للمرة الخامسة عشرة في تاريخه لهذه البطولة، بعد أن سجل الفوز في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف، وجدد فوزه في لقاء الإياب بهدف نظيف، ما منح الجماهير الطمأنينة على مستقبل الفريق في الموسم الحالي، رغم التخوف الذي ظهر في الفترات الماضية.وأبدت جماهير الوحدات عقب الفوز، ثقتها بالجهاز الفني على إعادة لقب الدوري الغائب عن خزائن الفريق منذ العام 2020، بعد أن اختلف الأداء بنسبة كبيرة خلال فترة قصيرة، مع انتظار مشاركة الوحدات في ملحق دوري أبطال آسيا بمواجهة شباب الأهلي دبي الشهر المقبل.وتستعرض "الغد" في سياق التقرير الآتي، أبرز مشاهد مباراة الإياب في "السوبر"، والتي تابعها 14600 مشجع من أرض الملعب، وذلك بحسب عدد التذاكر المباعة من قبل اتحاد الكرة.الأدوات والمعنويات لـ "الأخضر"شدد مدربا الفريقين في المؤتمر الصحفي قبل المواجهة، على أن مباريات "الكلاسيكو" تكسب ولا تلعب، وأن الفوز يعتمد على خبرات اللاعبين وتعاملهم مع نوعية مثل هذه المباريات، وهو ما تجلى على أرضية الميدان خلال المباراتين لصالح الوحدات.وأظهرت نوعية اللاعبين وتعدد الخيارات الفنية لدى الوحدات، من حيث اللاعبين المحليين والأجانب، وحسن إدارة مدرب الفريق، البوسني داركو نيستوروفيتش للمباراتين، أحقية الوحدات بالتتويج، وإلحاق خسارتين متتاليتين للفيصلي في أسبوع واحد، بعد عام كامل تقريبا من دون أي خسارة.واستمرت المعنويات العالية بين صفوف الوحدات منذ دخول اللاعبين لأرضية الملعب في لقاء الإياب، بعد الفوز في الذهاب، وهو ما ظهر سريعا بتسجيل هدف السبق بعد مرور 9 دقائق عبر المهاجم العاجي سيدريك هنري، والذي أثبت حضورا هجوميا قويا رغم خوضه التجربة الأولى في الأردن، إلى جانب الجناح أنس العوضات، مؤكدا على أنه أحد أفضل اللاعبين المحليين على ما قدمه في المباراتين.وقدم اللاعبون البدلاء مستوى طيبا فور نزولهم أرضية الملعب، ما يريح الجهاز الفني للوحدات بأن التقارب في مستوى جميع اللاعبين أمر إيجابي لصالح المنظومة، نظير المشاركات المتعددة مستقبلا.في المقابل، تسبب غياب لاعبين من الفيصلي وهما عبيدة السمارنة ويوسف أبو جلبوش "صيصا"، فراغا كبيرا في منتصف ميدان الفريق، ما جعل المدرب جمال أبو عابد يدخل بتشكيلة مختلفة من حيث طريقة اللعب والأسماء، مكلفا الفريق خسارة جديدة تجعله قريبا من مغادرة قلعة "الزعيم"، حيث ينتظر أن تكون الإدارة قد حسمت مصيره في الاجتماع الذي عقدته أمس.ملاحظات تحكيميةلم تخل القمة التقليدية من بعض الملاحظات التحكيمية التي انتقدها بعض الجماهير، مقابل قيادة الطاقم الذي أداره الحكم عمر المعاني المباراة لبر الأمان، من حيث عدم ارتكابه وطاقمه أخطاء مؤثرة بشكل مباشر على نتيجة اللقاء.ومن أغرب الحالات التي جاءت في المباراة هو احتساب المساعد الثاني أحمد سمارة، التسلل على لاعب الفيصلي أمين الشناينة، على الرغم من استلامه الكرة من زميله سالم العجالين من رمية تماس، علما بأنه وبحسب القوانين، لا يعتبر اللاعب متسللا حال تلقيه الكرة بشكل مباشر من ركلة مرمى، رمية تماس وركلة ركنية.وفي لقطة أخرى، تدخل الشناينة بتهور على قدم مدافع الوحدات دانيال عفانة، دون أن يتم احتساب خطأ على مهاجم الفيصلي، بينما اعتبر البعض بأن الحكم أخطأ بعدم منح لاعب الوحدات محمد موالي البطاقة الصفراء، بقيامة بحركة تندرج تحت بند سلوك غير رياضي، بوقوفه على الكرة في اللحظات الأخيرة من زمن اللقاء.وأشهر المعاني 4 بطاقات صفراء تجاه لاعبي الوحدات، وإنذارا لمساعد المدرب، فيما تلقى لاعبو الفيصلي 4 بطاقات أيضا، وبطاقة حمراء تجاه المدير الفني جمال أبو عابد، الذي اعترض بشدة على القرارات التحكيمية وتحديدا في الشوط الثاني.أندية تهنئ "الأخضر"قدم عدد من أندية المحترفين والدرجة الأولى التهنئة لفريق الوحدات بفوزه بأول الألقاب المحلية الرسمية، وذلك من خلال نشر صورة تتويج الفريق باللقب على حسابات الأندية الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.وكتب نادي الحسين إربد: "نبارك لنادي الوحدات حصوله على بطولة كأس السوبر"، فيما هنأ الجزيرة "الأخضر" بنشره: "أسرة نادي الجزيرة تبارك للأشقاء نادي الوحدات التتويج بلقب السوبر الخامس عشر"، ونادي مغير السرحان: "تتقدم أسرة نادي مغير السرحان بأجمل التهاني والتبريكات إلى أسرة نادي الوحدات بمناسبة فوزه ببطولة كأس السوبر.أما نادي الصريح فقد نشر: "نتعامل باحترام كإدارات وتحت سقف الاتحاد الرياضي ونقدم احترامنا لمن يستحقه، أسرة وإدارة نادي الصريح والقائمون عليه وعنهم رئيس نادي الصريح عمر العجلوني يتقدمون بالتهنئة والتبريك لنادي الوحدات الشقيق وظفره بكأس السوبر الأردني متمنين له الدوام التوفيق والنجاح".وقدم نادي شباب العقبة التهنئة بكتابة: "أسرة نادي شباب العقبة تبارك للأشقاء نادي الوحدات لقب كأس السوبر الأردني، والجليل أيضا: "أسرة نادي الجليل ممثلة بمجلس الإدارة واللجان العاملة وفرق النادي وهيئته العامة وجماهير النادي تبارك لأسرة نادي الوحدات الشقيق وجماهيره الفوز بلقب السوبر".