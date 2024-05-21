 
الأربعاء 22 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"السيدات" على أعتاب إنجاز جديد لـ"الطائرة الشاطئية"

لاعب المنتخب الوطني أحمد العواملة يوجه ساحقة نحو الملعب القطري (من المصدر)
لاعب المنتخب الوطني أحمد العواملة يوجه ساحقة نحو الملعب القطري (من المصدر)
 يقف منتخبا السيدات (أ وب) على أعتاب إنجاز جديد بالتأهل، فيما ودع منتخب الرجال (أ) من الأدوار الأولى، واكتفى منتخب الرجال (ب) بالوقوف في دور الثمانية، من بطولة غرب آسيا للكرة الطائرة الشاطئية، التي تقام مبارياتها على ملاعب الأمير آية بنت فيصل بمدينة الحسين للشباب في فترتين صباحية ومسائية، ويسدل الستار على منافساتها اليوم بالإعلان عن الفرق الفائزة بالمراكز الأولى، ليبدأ التحضير لانطلاق منافسات البطولة العربية يوم السبت، المقبل على الملعب ذاته.اضافة اعلان
ويجد المدرب المسؤول عن تدريب المنتخبات الشاطئية إسماعيل توفيق، أن وقوف منتخب الرجال "ب" في دور الثمانية، يعتبر تطورا في المستوى وإن لم يحالف المنتخب (أ) التوفيق في العبور أكثر من الدور الأول، موضحا: "راضون عما قدمه اللاعبون (خالد أبومشرف، عبدالله سعيفان (أ)، وياسر عثمان وأحمد العواملة (ب)، قدموا مستويات طيبة، ونافسوا لاعبين عالميين قادمين بجاهزية كبيرة، ولا نختلف أن هناك أخطاء تم رصدها من قبل الجهاز الفني بإشراف المدير الفني للمنتخبات الوطنية هيثم الوسلاتي، وسيتم العمل عليها لتصحيح المسار، والبحث عن موطئ قدم للمنافسة على المراكز الأولى في البطولات المقبلة عربيا وإقليميا".
وحول وصول منتخبي الرجال والسيدات إلى دور الثمانية من البطولة الإقليمية، قال توفيق: "قدمت اللاعبات (رغد حيمور، رهف حيمور (أ)، وفرح العطوط ونانسي عياش (ب)، مستويات أكثر من رائعة، تفوقن على أنفسهن، وأظهرن تكنيكا وتكتيا مميزا من مباراة إلى أخرى، وهو ما قدمهن على طريق الانتصارات، والعبور إلى دور الثمانية، والوقوف في دور االثمانية، ونتمنى لهن التوفيق لوقوف على منصات التتتويج".
وأضاف: "لدينا منتخبين مزيج من الخبرة والشباب، واكسبتهن التدريبات والمشاركات السابقة، خبرة تراكمية وحضور ذهني تحت الشبكة، ويملكن فرصة كبيرة لتحسين تصنيفهن، والأهم لدينا منتخبات على صعيد الرجال والسيدات، أثبتوا تطور مستوياتهم، ونتوقع لهم حضورا ونتائج أفضل في البطولة العربية.
النتائج الفنية
السيدات:  فوز السعودية (أ) على قطر (1) بنتيجة 2-0، فوز لبنان (ب) على قطر (أ) بنتيجة 2-0، السعودية (ب) على البحرين (أ) بنتيجة 2-1، الأردن (2) على قطر (1) 2-0، قطر (2) على السعودية (2) بنتيجة 2-0، لبنان (ب) على البحرين (ب) 2-0، لبنان (أ) على البحرين (أ) 2-0.
الرجال: لبنان (أ) على قطر (ب) بنتيجة 2-0، السعودية (ب) على قطر (أ) 2-0، العراق على الأردن (أ) 2-0، عُمان (ب) على البحرين (ب) 2-0، عُمان (أ) على البحرين (أ) 2-0، قطر (أ) على الأردن (ب) 2-0، لبنان (أ) على السعودية (ب) 2-0، وتاهل إلى دور الأربعة كل من عُمان (أ)، قطر (أ)، عُمان (2) ولبنان (ب).
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