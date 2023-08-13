الأحد 13 آب 2023
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"السيدات" يبدد طموحات تايلاند في افتتاح مشواره بـ"سلة آسيا"

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لاعبة المنتخب الوطني ماريا الحن تحاول المرور بالكرة أمام متابعة مزدوجة من لاعبتي تايلاند - (من المصدر)
عمان – استهل المنتخب الوطني للسيدات لكرة السلة، مشواره في نهائيات المستوى الثاني من بطولة كأس آسيا، بتحقيقه فوزا مثيرا على “مضيفه” المنتخب التايلاندي بنتيجة 74-71 (النصف الأول 40-28)، في لقاء جمعهما أمس بصالة “نيميبوتر” في العاصمة بانكوك، لحساب الجولة الأولى عن مباريات المجموعة الثانية.اضافة اعلان
وشهدت مباريات اليوم الأول من البطولة القارية، فوز أندونيسيا على منغوليا (69-52) وإيران على ماليزيا (65-59) وكازاخستان على سريلانكا (66-34).
ويلتقي المنتخب الوطني مع نظيره السريلانكي عند الساعة 11 من صباح اليوم في صالة “نيميبوتر” بالمجمع الرياضي في بانكوك، فيما تلتقي تايلاند مع كازاخستان عند الساعة 1:30 مساء، لحساب مباريات المجموعة ذاتها.
ولحساب مباريات المجموعة الأولى، تلعب ماليزيا وأندونيسيا عند الساعة 6 صباحا، تليها مواجهة منغوليا وإيران عند الساعة 8:30 صباحا، علما أن مباريات البطولة كافة تنقل عبر القناة الرسمية للإتحاد الدولي لكرة السلة على “اليوتيوب”.
وطبقا لنظام البطولة، يقام دور المجموعات بأسلوب الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، ويتأهل أول المجموعتين للدور نصف النهائي بشكل مباشر، فيما يلعب الفريقان صاحبا المركزين الثاني والثالث في المجموعتين مع بعضهما البعض طبقا لنظام “الكروس”.
ويلعب الفريقان صاحبا المركز الرابع في المجموعتين بدور تحديد المراكز 7و8، فيما يلعب الخاسران من التصفيات المؤهلة للدور نصف النهائي في دور تحديد المركزين 5و6، علما أن الفرق الثمانية تبحث عن خطف البطاقة التأهيلية للمستوى الآسيوي الأول من البطولة القارية.
الأردن 74 تايلاند 71 
دخل المدير الفني للمنتخب الوطني، الإسباني فرانشيسكو ألفاريز اللقاء معتمدا على الخماسي، جانسيت يالتشين وايجا شيبارد وليليانا أبو جبارة وزاره النجار وماريا الحن، فيما بدأت مدربة تايلاند سوبراني اللقاء معتمدة على الخماسي، لومدابانغ وكانوكوان وأمباوا وساسيبورن وياتي ياكورن.
ورغم البداية البطيئة من لاعبات الفريقين، فرضت الحن فرضت نفسها بقوة مع انتصاف الفترة الأولى، لتساهم بتسجيل 14 نقطة و7 متابعات منحت المنتخب الوطني للسيدات أفضلية التقدم في الفترة الأولى (22-13)، قبل أن يتباين أداء “صقور السيدات” في ظل انتهاج ألفاريز مبدأ المداورة بالفترة الثانية، لتحاول تايلاند العودة بالمباراة، إلا أن خبرات المجنسة شيبارد مكنت المنتخب الوطني من التقدم في نتيجة النصف الأول (40-28) بعدما حسم الفترة الثانية (18-15).
وحاولت لاعبات تايلاند العودة في نتيجة المباراة خلال الفترة الثالثة، التي تساوت فيها كفة الفريقين (20-20)، إلا أن المنتخب الوطني حافظ على تقدمه في النتيجة الإجمالية بفارق 12 نقطة (60-48) مع تنويع خياراته في التسجيل من المحاور كافة.
وكادت لاعبات تايلاند أن يقلبن الطاولة على المنتخب الوطني في الفترة الأخيرة، بعدما افتقدت لاعبات “الصقور” إلى التركيز الذهني في الأوقات المهمة واتسم أداؤهن بالعشوائية مع غياب الإنسجام، لكن ذلك لم يمنع المنتخب الوطني من الفوز في النتيجة النهائية للمباراة (74-71) بعدما خسر الفترة الرابعة (14-23).
وبرزت الحن في اللقاء من جانب لاعبات المنتخب الوطني، محققة “الدبل دبل” بتسجيلها 26 نقطة مع 11 متابعة وبلوك شوت بفاعلية 25، تليها المجنسة الأميركية ايجا شيبارد بتسجيلها 26 نقطة و6 متابعات و6 تمريرات وسرقتين للكرة بفاعلية 18، فيما كانت باليدا نومكونغ اللاعبة الأكثر فاعلية من جانب تايلاند بـ 18 مع تسجيلها 18 نقطة و4 متابعات وتمريرتين و4 سرقات للكرة.
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