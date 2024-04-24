"الشابات" يخسر موقعة لبنان الودية بثلاثية

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وسجل المنتخب اللبناني أهداف اللقاء عند الدقائق 49 و67 و88 عبر كل من أنجلينا سعادة "هدفان" وتاتيانا كنعان.ويتجدد اللقاء بين الطرفين مساء السبت المقبل على الملعب ذاته، ضمن تحضيراتهما للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا.