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الأربعاء 24 نيسان 2024
8:24 م
"الشابات" يخسر موقعة لبنان الودية بثلاثية
من اللقاء
عمان- الغد- خسر المنتخب الوطني لكرة القدم النسوي تحت 20 عاما بثلاثية نظيفة من المنتخب اللبناني، في المباراة الودية التي جرت بينهما مساء الأربعاء على ملعب البتراء في مدينة الحسين للشباب.
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وسجل المنتخب اللبناني أهداف اللقاء عند الدقائق 49 و67 و88 عبر كل من أنجلينا سعادة "هدفان" وتاتيانا كنعان.
ويتجدد اللقاء بين الطرفين مساء السبت المقبل على الملعب ذاته، ضمن تحضيراتهما للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا.
المنتخب الوطني
ملعب البتراء
المنتخب اللبناني
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