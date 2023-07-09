الإثنين 10 تموز 2023
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"الشباب" تؤكد جاهزية الملاعب المعتمدة لاستضافة "المحترفين"

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ملعب الأمير حسين في مدينة السلط - (من المصدر)
عمان - أكد مصدر مطلع في وزارة الشباب، جاهزية ملاعب ستاد عمان والبترا والحسن والأمير محمد بشكل كامل، لاستقبال مباريات الموسم الحالي، خصوصا مباريات دوري المحترفين وبطولة كأس الأردن.اضافة اعلان
وأضاف المصدر لـ"الغد"، أن ملعب السلط يخضع للرتوش الأخيرة قبل إعلان جاهزيته، مضيفا أن المتعهد سيسلم عطاء الإنارة خلال اليومين المقبلين.
وحرصت الوزارة، على أن تكون إنارة ملعب السلط من أفضل النوعيات، وتجاوزت تكلفة العطاء 100 الف دينار، وبين المصدر، أن غرف غيار اللاعبين والحكام والمقاعد وعدد من التحسينات الأخرى، ستنتهي في الأول من شهر آب (أغسطس) المقبل، وقبل انطلاق منافسات دوري المحترفين يوم الثالث من الشهر نفسه، علما بأن أرضية الملعب المغطاة بالعشب الطبيعي، من أفضل أرضيات الملاعب الأردنية.
وحرصت وزارة الشباب، على إنجاز الأمور المطلوبة كافة في الملاعب قبل انطلاق الموسم، وبالتعاون مع اتحاد الكرة، وأصبحت الملاعب على أتم الجاهزية، ولا سيما بعد استكمال أعمال التأهيل والصيانة التي شهدتها في الفترة الماضية تحضيراً للموسم الجديد.
وكانت دائرة المسابقات باتحاد الكرة، قامت بتوزيع مباريات مرحلة الذهاب على 5 ملاعب اعتمدها لإقامة المباريات، وهي ستاد عمان الدولي والحسن بإربد والأمير محمد بالزرقاء والأمير الحسين بالسلط والبترا بمدينة الحسين للشباب، وراعت توزيع مباريات الفرق بعدالة على الملاعب، في ظل إغلاق ملعب الملك عبد الله بالقويسمة، وعدم جاهزية ملعب تطوير العقبة.
وحسب جدول مباريات الأسبوع الأول من الدوري يفتتح الفيصلي مشوار الدفاع عن لقبه بملاقاة السلط، فيما يواجه الوحدات نظيره الأهلي، ويلتقي الحسين إربد مع شباب الأردن، ومغير السرحان مع الرمثا، والجليل مع معان، وشباب العقبة مع سحاب، ضمن الجولة الأولى.
ويتمنى الشارع الرياضي، أن تكون المدن الرياضية وملاعبها على أتم الجاهزية لاستقبال المباريات من  النواحي كافة، خصوصا في ظل شكاوى مستمرة من الجماهير بشأن سوء نظافة مدرجات الملاعب، متمنية إيجاد حل جذري وفوري من المسؤولين لنظافة الملعب، خوفا من عدم حضور مباريات الموسم. 
ويؤكد المتابعون للشأن الرياضي الأردني، أن من حق الجماهير الحضور والجلوس على مدرجات تليق بالجماهير الحضارية لجميع فرق المحترفين.
اللاعب صالح الشرباتي

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