الأحد 28 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"الشباب" يتألقون في مقارعة "المخضرمين" في الرالي الوطني

لقطة تجمع بين المتسابقين في الرالي الوطني -(من المصدر)
لقطة تجمع بين المتسابقين في الرالي الوطني -(من المصدر)
 جمع الرالي الوطني الأول، الذي أقيم يوم أول من أمس، جيل الشباب مع جيل المخضرمين العالميين والعرب والمحليين، وسط منافسات قوية، أثبت فيها الجميع قدراتهم المهارية على مسار الرالي، الذي يعد محطة تحضيرية للمتسابقين استعدادا لرالي الأردن للشرق الأوسط الذي ينطلق الشهر المقبل.اضافة اعلان
وضمت قائمة المشاركين وجوها محلية شابة تبشر بمستقبل مشرق في الراليات المحلية والشرق أوسطية، ما يمنح رالي الأردن المقبل، نقطة تميز كبيرة بضخ دماء شابة من أجل رفع وتيرة المنافسة بين المتسابقين.
الرالي شهد تفوق كل من: عبد العزيز الكواري (قطر) وملاحه مارشال كلارك (بريطانيا)، الشيخ بدر الفائز وملاحه جوزيف مطر (لبنان)،  أمير ناصيف وملاحه عطا الحمود، عيسى أبو جاموس وملاحه عماد جمعة، شادي شعبان وملاحه سامي فليفل، حمادة عودة (فلسطين) وملاحه يزن جمعة، حسام سالم وملاحه مصطفى جمعة، فادي دهشان وملاحه زيد وليد أبو زيد، سلامة القماز وملاحه نجله فايز القماز، دينس كروتزف (قرغيزستان) وملاحه يوري كوليكوف (قبرص)، شادي الفقيه (لبنان) وملاحه سامر صفير (لبنان)، والمتسابقة نانسي المجالي وملاحتها ناديا شنودة، عاصم عارف وملاحه أحمد جانخوت، الحسن الخطيب وملاحه حمدان العواملة، بدر الهلالات وملاحه عامر موسى.
وقال البطل العالمي القطري عبد العزيز الكواري: "تأتي مشاركتي في رالي الأردن المحلي في سياق الخطة التي وضعها الاتحاد القطري للسيارات للتحضير لرالي الأردن الدولي (الجولة الثانية من بطولة الشرق الأوسط)، والحمد لله استطعت تحقيق المركز الأول في الرالي، أنا فخور بمشاركتي، لأمثل بلدي قطر في الرالي الدولي، وأستعد الآن من أجل المنافسة في رالي الأردن، وأتمنى تحقيق إنجاز جديد في الرالي، بالطبع لا يمكن الجزم منذ الآن بهوية الفائز، ويشهد الموسم الحالي من بطولة الشرق الأوسط للراليات، منافسة صعبة في ظل اختلاف كبير في تضاريس مراحل الراليات، وأنا مستعد وما يهمني في بطولة الشرق الأوسط المنافسة، وأتمنى أن يحالفني الحظ وأكون بطلا للشرق الأوسط 2024".
وأضاف: "شارك في رالي الأردن الوطني عدد من جيل الشباب الذين أثبتوا وجودهم في مراحل الرالي، ودارت منافسة قوية بيني وبين المتسابقين الأردنيين، للوصول لمنصات التتويج، بكل صراحة تفاجأت بالمتسابق بدر الفايز، حيث كان سريعا في الرالي، واستطاع تحقيق المركز الثاني في الترتيب العام، وهو يبشر بمستقبل مشرق في الراليات، كما أن المتسابق أمير ناصيف كان من المتسابقين السريعين جدا في الرالي ضمن المجموعة "ن"، واستطاع نيل المركز الثالث في الترتيب العام".
وقال أمير ناصيف: "حققت نتيجة مميزة في الرالي الوطني وأحتل مركزا متقدما في بطولة الأردن وأتصدر المجموعة "ن"، لقد نافس جيل الشباب في الرالي، متسابقين أصحاب خبرة كبيرة على مدار مراحل الرالي، أثبتنا تفوقنا على مستوى الرالي، اكتسبت خبرات جديدة في كل مرة، من المتسابقين الأردنيين والعرب، هدفي التقدم والمشاركة في بطولة الشرق الأوسط للراليات، محطتي المقبلة هي: رالي الأردن الدولي، وأتمنى أن يتوفر الدعم المادي المطلوب من أجل مواكبة مشواري في رياضة السيارات في ظل الإنجازات التي أحققها".
وأضاف: "لعب الملاح العالمي عطا الحمود دورا كبيرا، في الرالي الوطني، ما ساهم في نيلنا المركز الثالث، لقد نهلت من خبرته الكبيرة في الراليات، وتعلمت الكثير منه في مراحل الرالي، حقا إنه من الملاحين المخضرمين على الساحة".
وقال فايز القماز: "شاركت إلى جانب والدي سلامة القماز كملاح في الرالي الوطني الأول، وأتطلع إلى اكتساب خبرة كبيرة، أنا وشقيقي فيصل، ويقوم والدي بتوجيهنا في السباقات، وأتوجه الآن إلى عالم الراليات، وأتطلع إلى تحقيق نتيجة مميزة، اكتسبت خبرة خلال العامين الماضيين، ساهمت في تقدمي في المشاركات المحلية، وكانت المشاركة في الرالي الوطني قوية، والمنافسة كانت على أشدها، ما ينذر بمنافسة قوية في باقي جولات بطولة الأردن للراليات وفي بطولة الشرق الأوسط".
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