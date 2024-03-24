الإثنين 25 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"الشباب" يختتم معسكره الداخلي بمواجهة اليابان مجددا اليوم

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لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 20 عاما إبراهيم صبرة خلال مواجهة اليابان الماضية - (من المصدر)
عمان- يختتم المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 20 عاما معسكره الداخلي، بمواجهة ودية قوية تجمعه مع المنتخب الياباني عند الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم على ملعب جاوا، ضمن تحضيرات الطرفين لتصفيات كأس آسيا المقرر إقامتها خلال شهر أيلول (سبتمبر) المقبل.اضافة اعلان
ويتطلع منتخب الشباب إلى رد الاعتبار أمام المنافس، والذي تفوق عليه مؤخرا بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة الودية التي جمعت الطرفين الخميس الماضي، وتحقيق فوز معنوي مهم قبل توقف التدريبات لانتهاء التوقف الدولي، إلى جانب معالجة الجهاز الفني بعض الأخطاء التي ظهرت في المباراة الماضية.
وتضم قائمة "الشباب" لمباراة اليوم 23 لاعبا، وهم: سلامة سلمان، عبد الله الشقران، محمد الطرايرة، إبراهيم صبرة، أيهم السمامرة، صالح فريج، عبد الرحمن الخضور، أحمد خالد، عبد الله المنايصة، عمر خضر، عودة الفاخوري، مؤمن الساكت، محمد أبو السكر، يوسف قشة، محمود ذيب، عدنان نوفل، ينال المحمود، محمد أحمد، أمين أبو خليفة، يوسف المقابلة، عز الدين أبو السعود،  نتانيال المومني وأنس الخب.
ويعول المدير الفني لمنتخب الشباب بيتر ماينديرسما على إمكانيات عدد من اللاعبين المميزين في المنتخب الحالي، لا سيما المهاجم إبراهيم صبرة، الذي نجح بتسجيل "هاتريك" في مرمى سورية، والتي انتهت بفوز المنتخب الوطني 4-1، إلى جانب تسجيله الهدف الوحيد بمرمى اليابان في المباراة السابقة.
ومن المتوقع أن يعتمد المدرب في تشكيلته الأساسية اليوم على اللاعبين: عبد الله الشقران، يوسف المقابلة، أيهم السمامرة، محمد أبو السكر، محمد أحمد، صالح فريج، يوسف قشة، عبد الرحمن الخضور، عودة الفاخوري، محمود ذيب وإبراهيم صبرة.ونجح ماينديرسما في تحقيق النتائج الإيجابية مع "الشباب" منذ تسلمه مهمة تدريب المنتخب خلال أقل من عام، حيث يتطلع لمواصلة هذه النتائج بالفترات المقبلة، أملا بالوصول لأفضل جاهزية فنية ومعنوية قبل خوض التصفيات المؤهلة لكأس العالم خلال شهر أيلول (سبتمبر) المقبل.
وأقام المنتخب معسكرا تدريبيا في تركيا خلال شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، تمكن خلاله من الفوز على المنتخب العراقي بهدفين دون رد، وعلى فريق شاختار دونيستك الأوكراني بهدفين لهدف، فيما خسر من المنتخب التركي بثلاثية نظيفة.
وفاز المنتخب في مناسبتين على المنتخب اللبناني خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وبالنتيجة ذاتها 2-1، في المباراتين اللتين أقيمتا على ستاد الأمير محمد في الزرقاء، كما لعب 3 مباريات في معسكره الأول بتركيا خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وشهدت نتائجه الفوز على فريق أنطاليا سبور 4-1، وعلى ألانيا سبور 2-1 والتعادل مع الأخير 2-2.
وتعبر النتائج الماضية عن المستوى المميز الذي وصل إليه المنتخب خلال الفترة الماضية مع ماينديرسما، وسرعة انعكاس أفكاره على اللاعبين وتحسن مستواهم الفني والانسجام فيما بينهم من تجمع لآخر، إلى جانب جلبه للاعبين من الخارج في خطوة تحسب له.
وبدوره، تعادل المنتخب الياباني، أول من أمس، مع المنتخب السوري بهدفين لمثلهما، ما يجعل المدير الفني فوناكوشي يسعى للتعويض على حساب المنتخب الوطني وتجديد الفوز عليه.
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