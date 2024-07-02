 
الثلاثاء 02 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"الشباب" يرنو لتجاوز محطة الإمارات بحثا عن نهائي غرب آسيا

فرحة منتخب الشباب بعد الفوز على ألبانيا والتأهل لنصف نهائي غرب آسيا - (من المصدر)
فرحة منتخب الشباب بعد الفوز على ألبانيا والتأهل لنصف نهائي غرب آسيا - (من المصدر)
عمان – يلتقي منتخب الشباب لكرة القدم، عند الساعة الخامسة من مساء اليوم، نظيره المنتخب الإماراتي، على ستاد مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف السعودية، في مباراة نصف نهائي بطولة غرب آسيا للشباب، والتي تقام في السعودية، بحثا عن تحقيق الظهور الأول بالمشهد النهائي في تاريخ مشاركاته بالبطولة.اضافة اعلان
ويرنو المنتخب إلى تجاوز عقبة المنتخب الإماراتي الصعبة، ومواصلة سلسلة الانتصارات، وترجمة الأداء الفني المميز خلال منافسات الدور الأول إلى إنجاز يضاف للكرة الأردنية، بعدما تصدر منتخبات مجموعته الثانية عن جدارة برصيد 7 نقاط، عقب فوزين على المنتخبين اللبناني 2-0، الألباني 3-0، وتعادلا سلبيا مع نظيره المنتخب العراقي في بداية المشوار، لتجاوز محطة المنتخب الإماراتي الذي تصدر منتخبات المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط.
ونحج منتخب الشباب في إظهار قوة هجومية مميزة خلال مباريات الدور الأول، بعدما سجل لاعبو المنتخب 5 أهداف، وبقيت شباك الحارس سلامة سلمان نظيفة خلال 180 دقيقة، إضافة للوقت بدل الضائع، وتناوب على تسجيل أهداف المنتخب إبراهيم صبرة (4) أهداف وأنس الخب هدفا، فيما نال اللاعب إبراهيم صبرة جائزة أفضل لاعب في مباراة لبنان، واللاعب محمود ذيب أفضل لاعب في مباراة المنتخب الألباني.
وأجرى المنتخب أمس، جرعة تدريبية أخيرة قبل مباراة اليوم واشتملت على الجوانب الفنية والتكتيكية بمشاركة جميع اللاعبين وهم: محمد الطرايرة، نور الدين ياسين، إبراهيم صبرة، صلاح الدين فراش، عبدالله المنيص، عبدالله الشقران، أمين أبو خليفة، عبد الرحمن الخضور، محمود ذيب، محمد أبو السكر، عمر مرار، أنس الخب، عودة الفاخوري، عدنان نوفل، سلامة سلمان، محمد طه، عمر جق، عز الدين أبو السعود، صالح فريج، ينال المحمود، أحمد خليل، يوسف المقابلة، وعبيدة جراح، وسط معنويات مرتفعة وإصرار على مواصلة الانتصارات، خصوصا وأن إمكانيات اللاعبين الفنية والبدنية قادرة على إنجاز المهمة.
ورسم المدير الفني للمنتخب الوطني، الهولندي بيتر ماينديرسما، الخطوط العريضة للتشكيلة الأساسية، وأفضل الطرق الفنية لمواجهة المنتخب الإماراتي، خصوصا أن أوراق المنتخبين مكشوفة، من حيث نقاط القوة والضعف.
وفي الجانب المقابل، يبحث المنتخب الإماراتي عن تحقيق الفوز والتأهل للمباراة النهائية، خصوصا أنه أظهر مستوى فنيا جيدا خلال مباريات الدور الأول الذي اختتمه  متصدرا للمجموعة الثالثة برصيد ست نقاط، وبفارق المواجهات المباشرة مع منتخب سورية (الثاني) وله عدد النقاط نفسه، يليهما منتخب فلسطين (الثالث) وله أربع نقاط، ثم البحرين (الرابع) وفي رصيده نقطة واحدة، حيث ضمن التأهل للدور الثاني للبطولة بعد فوزه في الجولتين الأولى والثانية على البحرين (3-1) وسورية (3-0) على التوالي، وقبل ختام دور المجموعات بمباراة واحدة، قبل أن يخسر أمام المنتخب الفلسطيني في المباراة الأخيرة بهدف نظيف.  
وتعد مشاركة المنتخب في بطولة غرب آسيا من المحطات التحضيرية استعدادا للمشاركة في تصفيات كأس آسيا للشباب، والتي تستضيفها قطر خلال الفترة من الحادي والعشرين ولغاية التاسع والعشرين من شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، حيث حل المنتخب في المجموعة العاشرة إلى جانب قطر وسنغافورة وهونغ كونغ.
وشهدت قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 20 عاما مشاركة 45 منتخبا، جرى تقسيمها على عشر مجموعات، حيث ضمت 5 مجموعات 4 منتخبات، في حين تكونت 5 مجموعات من 5 منتخبات، ومن المقرر أن تستضيف الصين النهائيات خلال الفترة من السادس ولغاية الثالث والعشرين من شهر نيسان (أبريل) المقبل، حيث يتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل 5 منتخبات حاصلة على المركز الثاني.
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