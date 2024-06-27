 
الخميس 27 حزيران 2024
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"الشباب" يسعى لتجاوز نظيره اللبناني بغرب آسيا

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منتخب الشباب لكرة القدم - ( من المصدر)
عمان - الغد -  يأمل منتخب الشباب لكرة القدم في إعادة ترتيب أوراقه الفنية، وتحقيق فوزه الأول في منافسات بطولة غرب آسيا للشباب، عندما يواجه نظيره المنتخب اللبناني، في ثاني جولات المجموعة الثانية، عند الساعة التاسعة من مساء اليوم على ملعب نادي عكاظ بمدينة الطائف السعودية. اضافة اعلان
 ويرنو المنتخب لرفع رصيده إلى 4 نقاط وانتظار نتيجة مباراة منتخب ألبانيا الذي يتصدر المنتخبات برصيد 3 نقاط بعد فوزه على المنتخب اللبناني بهدفين نظيفين، مع المنتخب العراقي الذي يملك نقطة واحدة بتعادله مع منتخب الشباب من دون أهداف، وحسب تعليمات البطولة، يتأهل إلى الدور نصف النهائي أبطال المجموعات الثلاث، إضافة إلى أفضل فريق يحصل على المركز الثاني.
ويدرك  المدير الفني للمنتخب، الهولندي بيتر ماينديرسما، أهمية الفوز في مباراة اليوم إذا أراد أن ينافس على التأهل للدور الثاني، حيث قاد أمس جرعة تدريبية خفيفة للمنتخب بمشاركة اللاعبين كافة، وهم: محمد الطرايرة، نور الدين ياسين، إبراهيم صبرة، صلاح الدين فراش، عبدالله المنيص، عبدالله الشقران، أمين أبو خليفة، عبد الرحمن الخضور، محمود ذيب، محمد أبو السكر، عمر مرار، أنس الخب، عودة الفاخوري، عدنان نوفل، سلامة سلمان، محمد طه، عمر جق، عز الدين أبو السعود، صالح فريج، ينال المحمود، أحمد خليل، يوسف المقابلة، عبيدة جراح.
واشتملت التدريبات على اختيار طريقة اللعب والتشكيلة المناسبة للمباراة، خصوصا أن الجهاز الفني تابع المنتخب اللبناني ورصد نقاط القوة والضعف لديه وسيعمل على استغلالها، إضافة إلى تحسين اللمسة الأخيرة عند لاعبي المنتخب بعد سيل من الفرص الضائعة في مواجهة المنتخب العراقي.
وينتظر أن يدفع ماينديرسما بالتشكيلة نفسها التي لعبت مباراة العراق وتضم كلا من: سلامة سلمان، محمد أبو السكر، عمر مرار، يوسف المقابلة، عودة الفاخوري، عز الدين أبو السعود، محمود ذيب، محمد طه، عبدالرحمن الخضور، صالح فريج، وإبراهيم صبرة.
وينتظر الجهاز الفني معرفة مدى التطور الذي أصاب المنتخب والذي يستعد منذ فترة طويلة وعلى فترات، ولعب العديد من المباريات القوية، وآخرها مع المنتخبين الياباني والسوري، وإقامة العديد من المعسكرات الداخلية والخارجية.
ويبحث المنتخب الوطني عن حصد العديد من الفوائد الفنية والبدنية من خلال منافسات البطولة، ويرنو الجهاز الفني إلى الوقوف على مستويات اللاعبين ومدى الانسجام والقدرة على تطبيق الأفكار الفنية، إضافة إلى تطبيق أساليب وطرق لعب تناسب المنتخبات التي سيقابلها خلال البطولة وفي التصفيات الآسيوية، التي وضعت المنتخب في المجموعة العاشرة إلى جانب قطر وسنغافورة وهونغ كونغ.
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