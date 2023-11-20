"الشباب" يسعى لتجديد فوزه على لبنان وديا

مهند جويلس

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يتطلع المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 20 عاما، إلى تجديد فوزه على نظيره اللبناني اليوم عند الساعة الثانية والنصف عصرا، في مباراة ودية يحتضنها ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء، ضمن المعسكر الداخلي الذي يقيمه المنتخب بفترة التوقف الدولية الحالية.وكان الفريقان، التقيا أول من أمس على الملعب ذاته، وحقق منتخب الشباب الفوز بهدفين لهدف، بعد أن قلب الطاولة على ضيفه الذي تقدم بالنتيجة، ليعود المنتخب إلى الأجواء عبر هدفي محمود ذيب وعودة الفاخوري، ويضمن فوزا معنويا ضمن التحضيرات المتواصلة للاستحقاقات المقبلة.وظهر المنتخب بصورة جيدة في اللقاء عطفا على الظروف الجوية التي سادت أجواء الملعب، حيث استطاع اللاعبون تدارك انقلاب الجو، والسيطرة على الكرة لأطول فترة زمنية ممكنة، مع إهدار العديد من الفرص التي كادت أن تثمر عن الفوز بنتيجة أكبر.وأكمل منتخب الشباب سلسلة نتائجه الإيجابية تحت قيادة المدرب الهولندي بيتر ماينديرسما، الذي حقق الفوز مرتين خلال المعسكر الذي أقامه المنتخب في تركيا الشهر الماضي، على فريق ألانيا سبور 2-1 وأنطاليا سبور بنتيجة 4-1، فيما تعادل مع فريق ألانيا سبور تحت 23 عاما بهدفين لمثلهما.وعمد ماينديرسما إلى إشراك أكبر عدد من اللاعبين خلال الفترة الثانية من اللقاء بعد التقدم بالنتيجة، حيث تعد المباريات الودية أكبر فرصة له من أجل تقييم مستوى جميع اللاعبين، من أجل الاعتماد والاستقرار على أكبر عدد من اللاعبين في التشكيلة الأساسية بالفترات المقبلة.وتضم قائمة المنتخب لمباراة اليوم 23 لاعبا، وهم: سلامة علي، محمد الطرايرة، عبد الله الشقران، إبراهيم صبرة، أيهم السمامرة، صالح فريج، عبد الرحمن الخضور، عز الدين أبو عاقولة، عز الدين أبو السعود، عمر مرار، عودة الفاخوري، محمد أبو السكر، محمد أحمد، محمد العصاد، محمود ذيب، مؤمن الساكت، نور الدين ياسين، ينال المحمود، يوسف المقابلة، أمين أبو خليفة، عبد الله المنايصة، أحمد خالد وأحمد العتيبي.وشارك منتخب الشباب مطلع العام الحالي، في نهائيات كأس آسيا بأوزبكستان، واستطاع بلوغ الدور ربع النهائي، من دون أن يتمكن من خطف إحدى البطاقات المؤهلة لمونديال الشباب الأخير.