 
الخميس 06 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"الشباب" يكثف تحضيراته لغرب آسيا ويترقب قرعة التصفيات القارية

جانب من تدريبات سابقة للمنتخب الوطني للشباب تحت 20 عاما (من المصدر)
جانب من تدريبات سابقة للمنتخب الوطني للشباب تحت 20 عاما (من المصدر)
عمان - يترقب منتخب الشباب لكرة القدم، هوية المنتخبات التي سيواجهها خلال منافسات تصفيات كأس آسيا المقبلة، حيث تجري القرعة يوم الخميس المقبل، بمقر الاتحاد الآسيوي بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.اضافة اعلان
وبحسب الآلية التي وضعها الاتحاد الآسيوي، سيتم الاعتماد على نتائج المنتخبات في البطولة الماضية التي استضافتها أوزبكستان في آذار (مارس) 2022، إضافة إلى تصفيات النسخة ذاتها، كما حدد الاتحاد الآسيوي في خطابه الذي أرسله للاتحادات أنه سيتم توزيع المنتخبات على عشر مجموعات تضم 7 مجموعات 4 منتخبات، بينما المجموعات الثلاث الأخرى تضم 5 منتخبات، وسيكون منتخب الشباب في التصنيف الثاني وسيلعب المباريات في مجموعة خارج أرضه.
وحدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الفترة من الحادي والعشرين ولغاية التاسع والعشرين من شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، لإقامة مباريات التصفيات، ويتأهل أول كل مجموعة للنهائيات إضافة إلى أفضل 5 في المركز الثاني، من المجموعات العشر مع مستضيف البطولة، حيث تقام مباريات نهائيات البطولة خلال الفترة من السادس ولغاية الثالث والعشرين من شهر شباط (فبراير) العام المقبل.
وكثف المنتخب تحضيراته وتدريباته للمشاركة في منافسات النسخة الثالثة لبطولة اتحاد غرب آسيا الثالثة دون 20 عامًا، والتي ستنطلق بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية، يوم الخامس والعشرين من الشهر الحالي وتستمر لغاية الخامس من شهر تموز (يوليو) المقبل، بمشاركة 11 منتخبا هي: السعودية، العراق، البحرين، الإمارات، عُمان، اليمن، الكويت، سورية، لبنان، فلسطين إلى جانب المنتخب الألباني كضيف من خارج دول الاتحاد. 
ويبحث المدير الفني للمنتخب الوطني بيتر ماينديرسما، عن الاستفادة الفنية والخروج بالعديد من الفوائد الفنية من المشاركة في البطولة، والتي تعد من محطات الإعداد والتحضير للمشاركة في تصفيات كأس آسيا، ويطمح ماينديرسما إلى أن تساهم قرعة البطولة التي تقام يوم الثامن عشر من الشهر الحالي في أن يقع المنتخب بمجموعة متوازنة، للوقوف على مدى التطور الذي أصاب المنتخب والذي يستعد منذ فترة طويلة وعلى فترات ولعب العديد من المباريات القوية، وآخرها مع المنتخبين الياباني والسوري، وإقامة العديد من المعسكرات الداخلية والخارجية.   
وتضم قائمة المنتخب (23) لاعبا هم: سلامة سلمان، عبدالله الشقران، محمد الطرايرة، إبراهيم صبرة، أيهم السمامرة، صالح فريج، عبد الرحمن الخضور، أحمد خالد، عبدالله المنايصة، عمر خضر، عودة الفاخوري، عبدالقادر العالم، محمد أبو السكر، يوسف قشة، محمود ذيب، عدنان نوفل، ينال المحمود، محمد أحمد، أمين أبو خليفة، يوسف المقابلة، عز الدين أبو السعود، نتانيال المومني، وأنس الخب.
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