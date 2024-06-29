 
السبت 29 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"الشباب" يواجه ألبانيا سعيا لبلوغ نصف نهائي "غرب آسيا"

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لاعبو منتخب الشباب يعبرون عن فرحتهم بفوز اللاعب إبراهيم صبرة بجائرة أفضل لاعب في مباراة لبنان - ( من المصدر)
عمان – يبحث منتخب الشباب لكرة القدم عن مواصلة عروضه الفنية الجيدة، وخطف بطاقة التأهل للدور نصف النهائي في منافسات بطولة غرب آسيا للشباب، عندما يواجه نظيره منتخب ألبانيا الذي يشاركه الصدارة برصيد 4 نقاط، عند الساعة الخامسة من مساء اليوم على ملعب نادي عكاظ بمدينة الطائف السعودية، في ختام مشوار المنتخبين بالدور الأول من البطولة لحساب المجموعة الثانية. اضافة اعلان
ويرنو منتخب الشباب إلى تحقيق الفوز في المباراة ورفع رصيده إلى 7 نقاط، وبالتالي التواجد في الدور نصف النهائي، وحسب تعليمات البطولة، يتأهل إلى الدور نصف النهائي أبطال المجموعات الثلاث، إضافة إلى أفضل فريق يحصل على المركز الثاني.
وكان المنتخب، استهل مشواره في المجموعة بالتعادل السلبي مع المنتخب العراقي الذي يملك حاليا نقطتين بعد التعادل في المباراة الثانية مع منتخب ألبانيا، وتجاوز نظيره المنتخب اللبناني بهدفين نظيفين سجلهما المهاجم المميز إبراهيم صبرة، والذي نال جائرة أفضل لاعب في المباراة. 
ويدرك المدير الفني للمنتخب الوطني الهولندي بيتر ماينديرسما، أهمية الفوز في مباراة اليوم إذا أراد أن يتواجد في الدور نصف النهائي، خصوصا وأن الأوراق الفنية لكلا المنتخبين أصبحت مكشوفة ومعروفة بعد خوض مباراتين، وأظهر منتخب الشباب حضورا مميزا في مباراة المنتخب اللبناني، خصوصا في ترجمة الفرص المتاحة أمام المرمى، لكنه يحتاج للتركيز أكثر في الجانب الدفاعي بعدما ظهرت هفوات في الشوط الثاني.   
وأجرى المنتخب أمس، جرعة تدريبية خفيفة بمشاركة اللاعبين كافة، وهم: محمد الطرايرة، نور الدين ياسين، إبراهيم صبرة، صلاح الدين فراش، عبدالله المنيص، عبدالله الشقران، أمين أبو خليفة، عبد الرحمن الخضور، محمود ذيب، محمد أبو السكر، عمر مرار، أنس الخب، عودة الفاخوري، عدنان نوفل، سلامة سلمان، محمد طه، عمر جق، عز الدين أبو السعود، صالح فريج، ينال المحمود، أحمد خليل، يوسف المقابلة، وعبيدة جراح، وسط معنويات مرتفعة وإصرار على مواصلة الانتصارات، خصوصا وأن إمكانيات اللاعبين الفنية والبدنية قادرة على إنجاز المهمة.
واشتملت التدريبات على اختيار طريقة اللعب والتشكيلة المناسبة للمباراة، خصوصا وأن الجهاز الفني سيعمل على تحييد نقاط القوة عند لاعبي المنافس، واستغلال نقاط الضعف لضرب الدفاعات من محاور متنوعة ومختلفة، إضافة إلى تحسين اللمسة الأخيرة عند لاعبي المنتخب.
وينتظر أن يدفع ماينديرسما بتشكيلة من بين اللاعبين الذين لعبوا مباراتي العراق ولبنان ومن أبرزهم: سلامة سلمان، محمد أبو السكر (عبدالله المنايصة)، عمر مرار، يوسف المقابلة، إبراهيم صبرة، عودة الفاخوري (عمر جق)، عز الدين أبو السعود (ينال المحمود)، محمود ذيب (أنس الخب)، محمد طه، عبد الرحمن الخضور (أحمد خليل)، وصالح فريج.
وتعد مشاركة المنتخب في بطولة غرب آسيا من المحطات التحضيرية استعدادا للمشاركة في تصفيات كأس آسيا للشباب، والتي تستضيفها قطر خلال الفترة من الحادي والعشرين ولغاية التاسع والعشرين من شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، حيث حل المنتخب في المجموعة العاشرة إلى جانب قطر وسنغافورة وهونغ كونغ.
وشهدت قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 20 عاما مشاركة 45 منتخبا، جرى تقسيمها على عشر مجموعات، حيث ضمت 5 مجموعات 4 منتخبات، في حين تكونت 5 مجموعات من 5 منتخبات، ومن المقرر أن تستضيف الصين النهائيات خلال الفترة من السادس ولغاية الثالث والعشرين من شهر نيسان (أبريل) المقبل، حيث يتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل 5 منتخبات حاصلة على المركز الثاني.
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