 
الأربعاء 26 حزيران 2024
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"الشباب" يواجه العراق ببطولة غرب آسيا اليوم

منتخب الشباب لكرة القدم - ( من المصدر)
منتخب الشباب لكرة القدم - ( من المصدر)
 يستهل منتخب الشباب لكرة القدم، عند الساعة الخامسة من مساء اليوم، مشواره في منافسات بطولة الديار العربية غرب آسيا للشباب، بمواجهة نظيره المنتخب العراقي، على ملعب نادي عكاظ بمدينة الطائف السعودية. اضافة اعلان
ويبحث المنتخب عن بداية مثالية وجيدة من خلال تحقيق الانتصار الأول وتصدر مجموعته، التي تضم إلى جانبه، العراق، لبنان وألبانيا "ضيف البطولة"، وحسب تعليمات البطولة، يتأهل إلى الدور قبل النهائي أبطال المجموعات الثلاث، إضافة إلى أفضل فريق يحصل على المركز الثاني.
وتحظى البطولة التي انطلقت مبارياتها أمس، وتستمر لغاية الخامس من شهر تموز (يوليو) المقبل، بمشاركة واسعة وقياسية تتمثل بـ12 منتخبا، وهي فرصة مثالية للمنتخب استعدادا لتصفيات كأس آسيا التي تقام خلال الفترة من الحادي والعشرين ولغاية التاسع والعشرين من شهر أيلول (سبتمبر) المقبل. 
واستكمل منتخب الشباب تحضيراته للقاء، من خلال الجرعة التدريبية الصباحية التي خاضها أمس على ملعب معسكر الهيئة العامة الرياضية، ووضع فيها المدير الفني الهولندي بيتر ماينديرسما، الرتوش الأخيرة على التشكيلة وطريقة وأسلوب اللعب، أمام المنتخب العراقي الذي يعد من أفضل المنتخبات المشاركة، وسط معنويات عالية بعدما أكد ماينديرسما خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمدربين، أن المنتخب جاهز لخوض المنافسات، إضافة إلى امتلاكه لاعبين على سوية عالية، ونطمح إلى الظهور بالشكل المطلوب.
تضم قائمة المنتخب كلا من اللاعبين: محمد الطرايرة، نور الدين ياسين، إبراهيم صبرة، صلاح الدين فراش، عبدالله المنيص، عبدالله الشقران، أمين أبو خليفة، عبد الرحمن الخضور، محمود ذيب، محمد أبو السكر، عمر مرار، أنس الخب، عودة الفاخوري، عدنان نوفل، سلامة سلمان، محمد طه، عمر جق، عز الدين أبو السعود، صالح فريج، ينال المحمود، أحمد خليل، يوسف المقابلة، عبيدة جراح.
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