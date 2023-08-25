السبت 26 آب 2023
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الشبلي يحرز برونزية العالم في رياضة رفع الأثقال البارالمبية

لاعب المنتخب الوطني لرياضة رفع الأثقال البارالمبية جميل الشبلي
لاعب المنتخب الوطني لرياضة رفع الأثقال البارالمبية جميل الشبلي
 احرز لاعب المنتخب الوطني لرياضة رفع الأثقال البارالمبية، جميل الشبلي، اليوم الجمعة، الميدالية البرونزية، في بطولة العالم والتي تستضيفها مدينة دبي الإماراتية وهي إحدى المحطات المؤهلة إلى بارالمبيك باريس العام المقبل.اضافة اعلان

وجاء "الشبلي" في المركز الثالث ضمن منافسات وزن تحت 107 كغم بعد أن تمكن من رفع 237 كغم. 
وحلت لاعبة المنتخب الوطني، ثروت الحجاج، في المركز الخامس ضمن منافسات وزن تحت 86 كغم بعد أن تمكنت من رفع 130  كغم فيما حل لاعب المنتخب الوطني، علي شوباش، في المركز الثامن ضمن منافسات وزن تحت 107 كغم بعد أن تمكن من رفع ما مجموعه 330 كغم.

وكان اللاعب عمر قرادة قد افتتح أول أمس الأربعاء مشاركة المنتخب الوطني في بطولة العالم حيث تمكن من نيل الميدالية الفضية ضمن منافسات وزن تحت 48 كغم.
ويستكمل المنتخب الوطني يوم غد السبت مشاركته في بطولة العالم حيث سيظهر كل من محمد طربش وأسماء عيسى.
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