الشرطة وقطر يرفعان عدد الفرق المشاركة بـ"طائرة الأندية العربية"

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عمان - الغد - ارتفع عدد الفرق المشاركة في بطولة الأندية العربية الـ42 للكرة الطائرة، والتي تقام في العاصمة عمان خلال الفترة من 17 ولغاية 29 شباط (فبراير) المقبل، إلى 10 فرق مع إعلان فريقي الشرطة وقطر القطريين عن مشاركتهما في هذه البطولة، في الوقت الذي ينتظر فيه أن تعلن عدة فرق عن مشاركتها في الأيام المقبلة، خصوصا وأن باب التسجيل يغلق يوم 7 كانون الثاني (يناير) المقبل.وكان نائب رئيسة الاتحاد جهاد قطيشات قد أعلن أول من أمس وخلال اجتماع اللجنة المنظمة العليا الذي عقد برئاسة مدير عام مدارس التربية الريادية يوسف داود عن مشاركة فرق كاظمة والبرقان من الكويت، والسويحلي والأهلي بنغازي من ليبيا، والنجمة ودار كليب من البحرين. وبني ياس من الإمارات، والسيب من سلطنة عمان، إلى جانب فريقي شباب الحسين وعيرا من الأردن.إلى ذلك يصل إلى عمان يوم غد الأمين العام للاتحاد العربي فراس الحلواجي، وذلك للإطلاع على الترتيبات الفنية والإدارية التي اتخذها الاتحاد الأردني لاستضافة البطولة، إضافة إلى تفقد الفنادق التي ستنزل بها الفرق المشاركة، ولجنة الاحتكام، والحكام الذين سيتولون إدارة منافسات البطولة، كما سيقوم الحلواجي وفق برنامج الزيارة الذي أعده الاتحاد الأردني، زيادة الملاعب التي ستقام عليها المباريات الرسمية، والملاعب التي ستستقبل تدريبات الفرق، كما سيقوم الأمين العام الحلواجي بتوقيع اتفاقية استضافة فعاليات البطولة مع الاتحاد الأردني يوم الاثنين المقبل في مقر الاتحاد الأردني في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب.