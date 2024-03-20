"الشطرنج" يقيم بطولة "الخاطف" الأولى نهاية الشهر الحالي

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حدد اتحاد الشطرنج الملكي موعد بطولة الخاطف الأولى للموسم الحالي، لتقام يوم الجمعة في التاسع والعشرين من آذار (مارس) الحالي، ضمن خطة اتحاد اللعبة للموسم الحالي، ويعقبها إقامة بطولة للشطرنج السريع يومي 4 و5 نيسان (إبريل) المقبل.ولدى اتحاد الشطرنج الملكي خطة طموحة للموسم 2024، والتي تشمل العديد من البطولات المحلية لجميع الفئات، ولكلا الجنسين، سواء على الصعيد الفردي أو الفرق للأندية لمختلف الدرجات، وتوازن الخطة بين إقامة بطولات الشطرنج الكلاسيك، والسريع والخاطف، والتي تشهد مشاركة واسعة من الوجوه الجديدة ونجوم ورجال الخبرة في صفوف المنتخبات الوطنية، ودائما تحفل بالقوة والندية، وتفرز أبطالا جددا من الذكور والإناث.وتخضع بطولات الاتحاد للرصد الفني، من قبل المدربين المعنيين لاختيار أفضل العناصر لصفوف المنتخبات الوطنية، بهدف مواصلة مسيرة الإنجاز في مختلف البطولات.ويعمد اتحاد الشطرنج إلى إقامة البطولات المتتالية لجميع الفئات، بهدف توفير أجواء احتكاكية تنافسية بشكل مستمر، من شأنها أن تعزز فكر اللاعبين وتطور حلولهم التكتيكية في الدفاع والهجوم على الرقع الشطرنجية، ما يزيد من جاهزية اللاعبين واللاعبات وخصوصا من عناصر المنتخب الوطني.