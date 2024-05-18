الشقيقان أبو يمن يتألقان في تصفيات "الطاولة الأولمبية"

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عمان -الغد- تأهل لاعبا المنتخب الوطني لكرة الطاولة، الشقيقان زيد أبو يمن وتيماء أبو يمن، أمس، إلى الدور نصف النهائي من تصفية منطقة غرب آسيا المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024 والمقامة في مدينة السليمانية العراقية وتختتم اليوم.ونجح اللاعب زيد أبو يمن في التأهل إلى نصف نهائي فردي الرجال بعد فوزه في دور الـ 16 على اللاعب العراقي عمر ثائر بنتيجة 4-1.وفي الدور ربع النهائي فاز "أبو يمن" على اللاعب اللبناني داوود شعيب بنتيجة 4-0.وسيلتقي "أبو يمن" في نصف النهائي اليوم مع اللاعب السعودي عبد العزيز بوشليبي.من جانبها فازت اللاعبة تيماء أبو يمن في الدور ربع النهائي من منافسات فردي السيدات على اللاعبة اللبنانية ملك خوري بنتيجة 4-2.وستلتقي "أبو يمن" اليوم مع اللاعبة السورية هند ظاظا في الدور نصف النهائي.فيما ودعت اللاعبة براء الوديان المنافسات من الدور ربع النهائي بخسارتها أمام اللاعبة اللبنانية ماريانا سهاكيان بنتيجة 0-4.كما ودع اللاعب زياد عزيز المنافسات من دور الـ 16 بخسارته أمام اللاعب البحريني إلياس إلياسي بنتيجة 0-4.هذا ويتأهل إلى أولمبياد باريس 2024، الفائز بلقب فئة الرجال والفائزة بلقب فئة السيدات ضمن تصفية منطقة غرب آسيا.