 
الإثنين 03 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الشقيقان عشيش.. إنجاز جديد يحفظ هيبة الملاكمة الأردنية

الشقيقان حسين وزياد عشيش يحملان بطاقة التأهل لدورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024) - (من المصدر)
الشقيقان حسين وزياد عشيش يحملان بطاقة التأهل لدورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024) - (من المصدر)
عمان- حافظ لاعبا المنتخب الوطني للملاكمة حسين عشيش وزياد عشيش، على سمعة الملاكمة الأردنية، بعد أن عادا من العاصمة التايلندية بانكوك، حاملين بطاقة التأهل لدورة الألعاب الأولمبية في باريس، والمقرر إقامتها في شهر تموز (يوليو) المقبل.اضافة اعلان
وكان اللاعب عبادة الكسبة أول المتأهلين من المنتخب الوطني للأولمبياد، عبر التصفية العالمية الأولى التي أقيمت في إيطاليا خلال شهر آذار (مارس) الماضي، عن وزن تحت 63.5 كغم، وهو الذي المركز 35 عالميا بوزنه.
وشارك 5 لاعبين ولاعبة واحدة من المنتخب الوطني في التصفية العالمية الثانية، فانتهى مشوار عدي الهنداوي، حذيفة عشيش ويوسف عشيش، واللاعبة حنان نصار من أدوار مختلفة، وفقدوا فرصة المنافسة على إحدى البطاقات المؤهلة للأولمبياد عن أوزانهم، فيما نجح الشقيقان عشيش في بلوغ الأولمبياد.
وتأهل في المجمل 3 ملاكمين أردنيين إلى أولمبياد باريس 2024، وهو ما يعد خطوة إلى الوراء مقارنة بأولمبياد كوطيو 2020، عندما تأهل 5 ملاكمين عبر التصفيات، لكن الأمل معقود على الملاكمين الثلاثة المتأهلين، في تحقيق نتائج أفضل من النتائج الأردنية في الأولمبياد الأخير. 
ونجح حسين البالغ من العمر 28 عاما، في تحقيق الفوز على اللاعب الأرميني رفائيل هوفهانيسيان بالمواجهة الفاصلة عن وزن تحت 80 كغم، ليكسب الرهان ويخطف البطاقة الثالثة عن وزنه، ويتأهل للمرة الثالثة للأولمبياد بمسيرته.
وخسر حسين مرة وحيدة في التصفيات، على يد جونج جوهو في مواجهة المربع الذهبي، فيما فاز في الدور ربع النهائي على اللاعب الفرنسي سيزار يوجيرلين، وتخطى اللاعب الروماني بول أرادوي بثمن النهائي، علما بأنه افتتح مشواره بدور الـ32 بالفوز على البلجيكي هادجيت.
ومن المتوقع أن يتقدم عشيش في التصنيف العالمي من الاتحاد الدولي لرياضة "الفن النبيل"، بعد النتائج اللاقتة التي حققها مؤخرا، علما بأنه يحتل المركز الثامن عالميا عن وزنه. 
ويعد حسين أحد أبرز لاعبي الملاكمة الأردنية عبر التاريخ، نظرا للإنجازات التي حققها خلال مسيرته، ومن أبرزها الحصول على 3 ميداليات برونزية في بطولات آسيا (تايلند 2016 و2019 وأوزبكستان 2017)، والميدالية الذهبية ببطولة آسيا في العام 2022 التي أقيمت بعمان، وبرونزية بطولة ألعاب التضامن الإسلامي (أذربيجان 2016)، وبرونزية بطولة آسيا للشباب (الفلبين 2013).
وبدوره، افتتح زياد مشاركته في هذه التصفية بالفوز على اللاعب الألباني ألبان بقيري في دور الـ64، قبل أن يتخطى اللاعب النيوزيلندي ستانلي ويندل في دور الـ32، ثم سجل فوزه الثالث تواليا على حساب اللاعب الجورجي اسكرخان مادييف في دور الـ16.
واستطاع عشيش البالغ من العمر 25 عاما، تجاوز منافسه الإيرلندي ايدان والش في ربع نهائي التصفية العالمية الثانية، ليخطف واحدة من البطاقات الخمس المؤهلة عن وزن تحت 71 كغم، ويبلغ الأولمبياد للمرة الثانية بمشواره.
ويحتل زياد المركز الثاني في التصنيف الدولي الأخير الصادر عن الاتحاد الدولي للملاكمة عن وزنه، ومجموع نقاطه يبلغ 2900 نقطة، خلف الكازخي أصلان بيك شيامبيرجينوف صاحب المركز الأول، وبرصيد 4200 نقطة.
ونال زياد في مسيرته العديد من الميداليات والألقاب، أبرزها فضية بطولة آسيا نهاية العام 2022، إلى جانب فوزه بالذهبية بالتصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 عن قارتي آسيا وأوقيانوسيا، وحصوله على برونزية في دورة الألعاب الآسيوية 2018، علما بأنه العربي الوحيد الذي ظفر بميدالية وقتها.
كما كان لزياد بصمة وحيدة في عالم الملاكمة الاحترافية، ونجح في تسجيل الفوز في نزاله الأول والوحيد له بعالم الاحتراف، خلال عرض "ليلة الأبطال" في الإمارات، بشهر شباط (فبراير) من العام الماضي، علما بأنه اللاعب الوحيد من المنتخب الوطني الحال الذي خاض هذه التجربة.
وعاد أمس وفد المنتخب الوطني إلى العاصمة عمان، وسط استقبال مهيب من جماهير الملاكمة، بعد رحلة طويلة خاضها المنتخب في تايلند بين معسكر ومنافسات، تحت قيادة المدرب الكوبي داجوبيرتو سكوت، ومساعديه محمود المراعبة، وعلي حسن وريم الشمري.
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