الشقيقان عشيش يعززان فرصة "الملاكمة" بالتأهل للأولمبياد

مهند جويلس

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عمان- أصبح لاعب المنتخب الوطني للملاكمة حسين عشيش على بعد خطوتين من بلوغ دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024) للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه أمس على الروماني بول أرادوي في ثمن نهائي التصفية العالمية التي تقام في العاصمة التايلندية بانكوك.وقدم عشيش مستوى مميز في اللقاء واستطاع إقصاء منافسه بنتيجة 4-1، ليبلغ ربع النهائي التصفيات عن وزن تحت 80 كغم، ويواجه اللاعب الفرنسي يوجيرلين سيزار اليوم، علما بأنه تخطى اللاعب البلجيكيوينص قانون التصفيات على تأهل 3 لاعبين عن الوزن الذي يمثله حسين عشيش، حيث يتطلب منه الفوز في ربع النهائي، ومحاولة الحصول على أول 3 مراكز من وزنه.وفي المقابل، تمكن شقيقه زياد عشيش أول من أمس من الفوز على الجورجي إسكرخان ماديف في دور الـ 16، ليضرب موعدا في الدور المقبل أمام اللاعب الأيرلندي ايدان والش اليوم، علما بأنه فاز على اللاعب النيوزيلندي ستانلي ويندل في دور الـ 32، وعلى اللاعب الألباني ألبان بقيري في دور الـ 64، فيما يتأهل 5 لاعبين عن وزنه للأولمبياد.وكان اللاعب حذيفة عشيش قد خاض في وقت متأخر مساء أمس مواجهته في دور الـ 32 بمنافسات وزن تحت 51 كغم، عندما واجه البولندي نيكولاس باوليك، علما بأنه فاز في ظهوره الأول بدور الـ 64 على اللاعب البلغاري أرجينال بدور.وغادر اللاعب عدي الهنداوي التصفيات من دور الـ 32 بوزن تحت 92 كغم، بعد خسارته أمس من اللاعب البلجيكي فيكتور شيلستريت، علما بأنه فاز في ظهوره الأول على اللاعب أسكا ياكيتا من أنتيغوا وباربودا.مثلما خسر اللاعب يوسف عشيش في وقت سابق بمنافسات وزن تحت 75 كغم بدور الـ 32 أمام اللاعب الأرميني أرثر بازيان ويودع المنافسات، علما بأنه فاز على اللاعب الماليزي محمد رسدينال، ضمن منافسات دور الـ 64.وستبدأ اللاعبة حنان نصار مشوارها في التصفية من دور الـ 32، حيث ستواجه اللاعبة النيجيرية زينب أدشينا اليوم، ضمن منافسات وزن تحت 50 كغم.ويقود المنتخب الوطني المدرب الكوبي داجوبيرتو سكوت، ويعاونه في المهمة الحالية كل من محمود المراعبة، وعلي حسن وريم الشمري، علما بأن المنتخب الوطني حجز أول بطاقة للأولمبياد عبر اللاعب عبادة الكسبة في التصفية العالمية الأولى التي أقيمت في إيطاليا.