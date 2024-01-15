الإثنين 15 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الشوالي ينحاز للإعلام الفلسطيني ويعتذر للآخرين بلطف

المعلق التونسي عصام الشوالي يرتدي الوشاح الفلسطيني خلال تعليقه على مواجهة فلسطين وإيران -(من المصدر)
المعلق التونسي عصام الشوالي يرتدي الوشاح الفلسطيني خلال تعليقه على مواجهة فلسطين وإيران -(من المصدر)
الدوحة - لم يكترث صاحب الحنجرة الذهبية والصوت المميز في التعليق العربي، التونسي عصام الشوالي، للعقد الذي يربطه بقنوات “بي ان سبورت”، الذي يمنعه من التحدث لوسائل الإعلام لارتباطه بمؤسسة للعمل ذاته، بل أصر على إجراء مقابلة مع الزملاء في قناة فلسطين الشباب والرياضة، دعما ونصرة للقضية الفلسطينية. اضافة اعلان
وفي التفاصيل، فإن العديد من المواقع والوسائل الإعلامية العربية، حاولت إجراء مقابلة مع الشوالي بين شوطي مباراة فلسطين وإيران، والتي أقيمت أول من أمس بنهائيات كأس آسيا، وانتهت بفوز الأخير بأربعة أهداف مقابل هدف.
المعلق التونسي البالغ من العمر 53 عاما، يعتبر من الشخصيات المفضلة عند الرياضيين العرب، والذين تربطهم به ذكريات كروية خالدة بفضل صوته الحماسي، وكلماته التي أصبحت متعلقة بالحدث ولديها شهرة أكثر من الحدث نفسه.
وحاولت وسائل إعلامية عربية من دول عدة، ومنها “الغد”، التحدث مع الشوالي حول البطولة واستضافة قطر لها، أو عن مباراة فلسطين وإيران التي حضرها عدد كبير من وسائل الإعلام، إلا أنه اعتذر للجميع بصورة لطيفة نظرا للعقد الذي يربطه بمؤسسته وكسره لأجل الزملاء في فلسطين، بيد أنه حرص على التقاط الصور التذكارية مع الجميع.
الشوالي برر ذلك لـ”الغد” بأن فلسطين وإعلامها الحاضر أمر مختلف، ولا يمكنه أن يتردد في إجراء مقابلة معهم وإيصال رسالة للشعب الفلسطيني عبر محطته الرسمية، مفادها بأن قلبه معلق بفلسطين ولا يمكن ألا يقف بجانبها، من خلال صوته وتعليقه على المباريات.
وحرص الشوالي على ارتداء الوشاح الفلسطيني خلال وصفه لأحداث المباراة، في مشهد يؤكد مدى تعاطفه الكبير مع القضية والأحداث الجارية في قطاع غزة وغيرها من مدن الضفة الغربية في الفترة الحالية.
وقال الشوالي في مقدمته التاريخية بالمباراة التي نالت إعجاب الجماهير العربية، وتم تداولها بقوة عبر منصات التواصل الإجتماعي: “الحكاية ليست مشاركة في كأس آسيا، والقصة ليست فوزا بمباراة أو هدف يسجل، فلسطين في البطولة هي عنوان وجزء من المقاومة، المقاومة على الميدان لا بد أن تدعم، من خلال فكر، من خلال رواية وقصة، من خلال كتاب وريشة رسام، المقاومة الفلسطينية هي أغنية ودبكة، هي مايكروفون الدحدوح، وعدسة سينما وخشبة مسرح، المقاومة في فلسطين، هي هدف يسجل، وسلة ثلاثية، وصد على شبكة، فلسطين قضية لن تموت، وشعلة فينا لن تنطفئ، وإحساس بداخلنا لن تمحوه الأيام”.
وتفاعل الشوالي مع هدف فلسطين الوحيد في المواجهة بالشباك الإيرانية، والذي جاء عبر المهاجم تامر صيام بقوله: “فيفا فلسطين، الآن بالنسبة لي انتهت المباراة، حتى الأشقاء من إيران صفقوا لهذا الهدف”.
ولم تكن هذه الحالة الأولى التي يطلق فيها الشوالي حنجرته المميزة في سبيل دعم فلسطين، بل على مدار سنوات طويلة ماضية، كانت كلماته هي الأبرز في دعم النضال الفلسطيني، ومن أبرزها في الثامن من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، عندما تغنى بالنصر الفلسطيني الذي تحقق في اليوم السابق، خلال مباراة آرسنال ومانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي.
القضية الفلسطينية كانت حاضرة في المباراة ليست من جانب المشجعين العرب وأنصار المنتخب الفلسطيني فقط، بل جاءت أيضا من طرف الفريق المنافس، إذ حرص عدد كبير من الجماهير الإيرانية على رفع العلم الفلسطيني والهتاف لغزة والمقاومة، في مشهد سيبقى عالقا في الأذهان لكل من تابع المباراة في الملعب.
وأعلن الاتحاد الآسيوي عن الوقوف دقيقة صمت قبل انطلاق المواجهة، حدادا على أرواح الشهداء الذين راحوا ضحية العدوان الغاشم في الأشهر الماضية.
ويحرص جميع أنصار المنتخبات المشاركة، العربية منها وغير العربية أيضا، على التجول في شوارع الدوحة، وهم يرتدون الأعلام الفلسطينية أو الكوفية، تعبيرا منهم عن تضامنهم مع القضية العظمى عبر التاريخ.
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