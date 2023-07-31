الثلاثاء 01 آب 2023
النسخة المطبوعة

الشيخ يقود تدريبات الفيصلي وجرار يستقيل

حسونة الشيخ
حسونة الشيخ
قاد المدرب المؤقت لفريق الفيصلي حسونة الشيخ أمس، الجرعة التدريبية الأولى بعد تكليفه بقيادة “الأزرق”، بعد الموافقة على استقالة المدرب السابق جمال أبو عابد.اضافة اعلان
وشهدت الحصة التدريبية، مشاركة اللاعبين كافة، باستثناء الثلاثي المصاب يوسف أبوجلبوش “صيصا”، عبيدة السمارنة، المحترف الإنجليزي ناثان، حيث يقترب الثنائي من العودة للتدريبات الجماعية، فيما يحتاج ناثان لأكثر من شهر حتى يكون جاهزا.
وساعد حسونة مساعد المدرب حاتم عقل، الذي أشرف على الجرعة التدريبية أول من أمس، في ضوء استقالة المدرب العام ثائر جرار أيضا. 
وأشرف مدرب الحراس عماد مشكاح، على حصة تدريبات المحترف اللبناني مهدي خليل ونور بني عطية ومحمد العمواسي.
وحرص رئيس النادي م. نضال الحديد وأعضاء مجلس الإدارة وعدد كبير من جماهير الفريق، على حضور التدريبات خلال اليومين الماضيين، لرفع معنويات اللاعبين ودعمهم قبل المواجهة المهمة للفيصلي أمام فريق السلط يوم السبت المقبل، في مستهل مشوار الفريقين بدوري المحترفين الذي حمل الفيصلي لقبه الموسم الماضي.
وكثفت إدارة النادي، جهودها لاستقطاب مدير فني جديد بأسرع وقت، ودرست الإدارة العديد من الملفات المتعلقة بأجهزة فنية خارجية، مع عدم إغفال عدد من ملفات المديرين الفنيين المحليين.
ويركز مجلس الإدارة، على ضرورة أن يملك الجهاز الفني الجديد للفيصلي قدرات فنية مميزة، تجعله قادرا على تحقيق آمال وتطلعات الجماهير بالمحافظة على لقب دوري المحترفين، والظفر بلقب بطولة الكأس، وتسجيل حضور مميز في المشاركة التاريخية للفريق بدوري أبطال آسيا.
184152

مورينيو ينضم لمجلس إدارة أكاديمية مهد السعودية منذ5 ساعة

9d80a9e4-cd8d-46be-b2e6-92f880e32e42

مستغلا شرطه الجزائي.. ديمبلي يوافق على الانتقال لـ سان جيرمان منذ7 ساعة

WhatsApp Image 2023-07-31 at 18.04.48

كورنيللي يخلف غرز الدين في تدريب سيدات الاتحاد منذ7 ساعة

1689139022_7_1689139022_pxS6Zb8PYa

منافسة بين برشلونة وتشيلسي للفوز بخدمات مبابي منذ8 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
Untitled-1

"النشامى" يحدد موعد المغادرة للنرويج.. وعموتة يدون التشكيلة

منذ2 ساعة
لاعبتان تتنافسان في تصفية منتخبات التايكواندو - (من المصدر)

40 لاعبا يمثلون الأردن في بطولة آسيا للناشئين للتايكواندو

منذ2 ساعة
بدران الشقران

بدران الشقران يكتب.. مدرب لمباراة واحدة.. فقط في الأردن!

منذ2 ساعة
قائد الفيصلي سالم العجالين يرفع لقب دوري المحترفين الموسم الماضي - (أرشيفية)

منافسة ثلاثية متوقعة في دوري المحترفين.. وفريق واحد بلا أجانب

منذ2 ساعة
كرة الطائرة

قرعة "طائرة" غرب آسيا للناشئين تسحب اليوم

منذ2 ساعة
WhatsApp Image 2023-07-31 at 21.10.49

شباب الحسين يتوج بلقب دوري "طائرة" الممتاز للمرة العشرين

منذ4 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

لماذا يتوجس السوريون من نوايا الأردن؟

ماهر أبو طير |اليوم

"إرهاب الطرقات".. و"معدل السير"

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

دراسات الجدوى للمشاريع

سلامة الدرعاوي |اليوم

المراوغة هي الحل

سميح المعايطة |اليوم

أنبوب النفط الحائر بين البصرة والعقبة

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
1690792903432358700

مقاربة قوات سورية الديمقراطية لفوز أردوغان

ترجمات | منذ2 ساعة
1690710420980591000

الانهيار البطيء للسلطة الفلسطينية ‏

ترجمات |30 تموز 2023
1690625238439049200

جيران السودان لم يكشفوا عن أي خطة عملية لمساعدته

ترجمات |29 تموز 2023
1690625098059039500

‏الخرق الآخذ بالاتساع في إسرائيل العلاقات الإسرائيلية الأميركية‏

ترجمات |29 تموز 2023
Untitled-1

إيفو أندريتش يصور جحيم الاحتلال النازي لبلغراد

ترجمات |28 تموز 2023
نصب تذكاري لبطرس الأكبر في كرونستادت، سانت بطرسبرغ، روسيا – (المصدر)‏

فكرة مجنونة لتحقيق السلام في العالم‏

ترجمات |26 تموز 2023
 