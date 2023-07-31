الشيخ يقود تدريبات الفيصلي وجرار يستقيل

يحيى قطيشات

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قاد المدرب المؤقت لفريق الفيصلي حسونة الشيخ أمس، الجرعة التدريبية الأولى بعد تكليفه بقيادة “الأزرق”، بعد الموافقة على استقالة المدرب السابق جمال أبو عابد.وشهدت الحصة التدريبية، مشاركة اللاعبين كافة، باستثناء الثلاثي المصاب يوسف أبوجلبوش “صيصا”، عبيدة السمارنة، المحترف الإنجليزي ناثان، حيث يقترب الثنائي من العودة للتدريبات الجماعية، فيما يحتاج ناثان لأكثر من شهر حتى يكون جاهزا.وساعد حسونة مساعد المدرب حاتم عقل، الذي أشرف على الجرعة التدريبية أول من أمس، في ضوء استقالة المدرب العام ثائر جرار أيضا.وأشرف مدرب الحراس عماد مشكاح، على حصة تدريبات المحترف اللبناني مهدي خليل ونور بني عطية ومحمد العمواسي.وحرص رئيس النادي م. نضال الحديد وأعضاء مجلس الإدارة وعدد كبير من جماهير الفريق، على حضور التدريبات خلال اليومين الماضيين، لرفع معنويات اللاعبين ودعمهم قبل المواجهة المهمة للفيصلي أمام فريق السلط يوم السبت المقبل، في مستهل مشوار الفريقين بدوري المحترفين الذي حمل الفيصلي لقبه الموسم الماضي.وكثفت إدارة النادي، جهودها لاستقطاب مدير فني جديد بأسرع وقت، ودرست الإدارة العديد من الملفات المتعلقة بأجهزة فنية خارجية، مع عدم إغفال عدد من ملفات المديرين الفنيين المحليين.ويركز مجلس الإدارة، على ضرورة أن يملك الجهاز الفني الجديد للفيصلي قدرات فنية مميزة، تجعله قادرا على تحقيق آمال وتطلعات الجماهير بالمحافظة على لقب دوري المحترفين، والظفر بلقب بطولة الكأس، وتسجيل حضور مميز في المشاركة التاريخية للفريق بدوري أبطال آسيا.