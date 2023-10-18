"الصالات الرياضية" تهدد استضافة بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة

مصطفى بالو

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عمان- باتت قلة وعدم جاهزية الصالات الرياضية تهدد استضافة اتحاد الكرة الطائرة، لبطولة الأندية العربية التي حدد الاتحاد العربي موعدها خلال الفترة من(17 - 29) شباط (فبراير) المقبل، والمتوقع أن يشارك فيها ما يزيد على 18 ناديا عربيا، إلى جانب ممثلي اللعبة في الأردن نادي شباب الحسين بوصفه بطلا لجميع ألقاب الموسم، ووصيفه عيرا في بطولتي الدوري وكأس الأردن.وكشف نائب رئيسة اتحاد الكرة الطائرة جهاد قطيشات، عن قلقه حيال هذا الموضوع قائلا: "بالأساس يؤرقنا عدم وجود منشأة رياضية خاصة باتحاد الكرة الطائرة، تبعا لارتفاع عدد الاستحقاقات المحلية بين الرجال والسيدات لجميع الفئات، على صعيد الأندية لجميع الدرجات، إلى جانب تنفيذ خطة إعداد منتخباتنا الوطنية، بحثا عن تحقيق بنود خطة التطوير من جانب، وتحقيق الحضور والإنجازات للرياضة الأردنية من جانب آخر، كما هو الحال لكرة القدم، كرة السلة، وكرة اليد، رغم مطالبتنا مرارا وتكرارا من خلال مظلاتنا الرسمية في اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب".وتابع: "سنستضيف العديد من البطولات العربية في الموسم المقبل لمختلف الفئات وللجنسين، وتأتي في طليعتها استضافة بطولة الأندية العربية للرجال في شباط(فبراير) المقبل، وعدم وجود صالات للعب وتدريب الأندية والتي نحتاج فيها إلى 3-4 صالات على الأقل، يشكل مصدر قلق لدينا من احتمالية فقدان فرصة استضافتها، وذهابها إلى البديل الإمارات، رغم أننا قاتلنا للحصول على استضافة هذه البطولة المهمة، والتي تشهد مشاركة أقوى وأفضل الأندية العربية ولاسيما، الزمالك والأهلي المصريين والترجي التونسي وغيرها من الأندية، ذات السجل الحافل عربيا وقاريا، ولديها محترفون على سوية عالية".وحول الهاجس المقلق إلى حد كبير والذي يهدد استضافة الأندية العربية في عمان، أجاب قطيشات: " ستزورنا لجنة خاصة من الاتحاد العربي قبيل استضافة البطولة والمتوقعة خلال الشهرين المقبلين، وستكون مهمتها الكشف عن صالات اللعب والتدريب المخصصة لاستضافة الأندية العربية، وحال وجود أي خلل في تقريرها حيال الصالات المخصصة، فإنه حتما سيقلل من فرصتنا في استضافة البطولة، ما يجعل جهودنا تذهب سدى، ونحن ننظر إلى أهمية استضافة البطولات العربية والإقليمية على صعيد الأندية، لتوفير أجواء احكتاكية قوية لأنديتنا ومنتخباتنا الوطنية، من شأنها أن ترفع مؤشر تطور الأداء في الطريق نحو الإنجازات، إلى جانب تخفيف الأعباء المالية على أنديتنا مقارنة بسفرها للمشاركة، واستثمارها من الناحية التسويقية لتوفير مبالغ من خلال الرعاة والداعمين، ترصد في ميزانية الاتحاد لصالح اللعبة".وحول الإجراءات المتبعة من اتحاد الكرة الطائرة لتجاوز هذه المعضلة المقلقة بخصوص الصالات الرياضية، أجاب قطيشات:"تواصلت مع الأمين العام للجنة الأولمبية رنا السعيد، وطالبنا بصالة الأمير حمزة التي وجدناها مناسبة إلى حد كبير، وكذلك صالة الأميرة سمية لكرة اليد، وإن كانت المؤشرات تفيد بإمكانية الحصول على صالة الأمير حمزة، إلا أن هناك صعوبات في الحصول على صالة الأميرة سمية بحجة إلحاق الضرر ببساطها، ولذلك اقترحنا تغطية البساط الحالي ببساط مناسب لكرة الطائرة، ولاقى الاقتراح استحسان لجنة "العربي"، فهو يحمي بساط كرة اليد.وعن حاجة قصر الرياضة إلى الصيانة والتجهيز لتكون بمستوى الحدث، في ظل تأثر أرضيتها تبعا لما تعانيه من ضغط وتنوع النشاطات الرياضية التي تستقبلها، رد قطيشات: "رغم حاجتها للصيانة إلا أننا نعتبرها الأهم في خطة نشاطاتنا المحلية واستضافاتنا العربية والقارية، وبالتأكيد تحتاج إلى إعادة التأهيل والصيانة بما يخص أرضيتها، وطالبنا المعنيين بذلك، وما أود أن ألفت الإنتباه إليه، أننا صرفنا ما يقارب 20 ألف دينار، على تجهيز الصالة عندما استضفنا بطولة سيدات غرب آسيا العام الماضي، ونجد أن هذا المبلغ الذي استطعنا تحصيله من الاستضافة كان من المفترض أن يرصد في ميزانية الاتحاد لصالح الأندية والمنتخبات الوطنية، لا أن يصرف على تجهيز صالة قصر الرياضة المعنية من قبل وزارة الشباب".ويذكر أن اتحاد الكرة الطائرة، سيستضيف العديد من البطولات خلال موسمي 2024-2025، ولا سيما استضافة بطولات أندية الرجال والسيدات والواعدين العربية للموسم المقبل 2024، والبطولة العربية للناشئين والبطولة العربية للسيدات، والبطولة العربية لأندية السيدات في الموسم 2025.