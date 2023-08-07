الثلاثاء 08 آب 2023
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الصامد بطل للرجال والقضاة للسيدات في "شطرنج" المملكة

شطرنج
شطرنج
عمان- ظفر اللاعب حسن الصامد بلقب بطل المملكة للرجال للشطرنج، فيما ظفرت المتألقة ربى القضاة بلقب السيدات، في ختام منافسات البطولتين، بعد نتائج الجولة التاسعة التي استمرت حتى ساعة متأخرة أول من أمس، في قاعة المغفور له الحسين بن طلال، التي شهدت حفل الختام وتتويج أصحاب المراكز الأولى في المسابقتين.اضافة اعلان
وتوجت الواعدة المبدعة ربى القضاة بكأس بطلة المملكة للسيدات  للموسم 2023، بعد أن جمعت 8 نقاط من 9 جولات، فيما حلت بالمركز الثاني سيرينا عرفات، بعد أن تقدمت بكسر التعادل على الثالثة جيداء هلال، والرابعة نور الجوالدة، رغم تساويهن برصيد 6.5 نقطة، وجاءت بالمركز السادس جنا جوالدة، متقدمة على مايا إيراني التي حلت بالمركز السابع بكسر التعادل، رغم تساويهما برصيد 6 نقاط لكل منهما.
وفي بطولة الرجال، ظفر اللاعب حسن الصامد بكأس بطل المملكة للموسم 2023، بعد أن جمع 7 نقاط من 9 جولات، متقدما بكسر التعادل على الثاني لؤي سمير، والثالث أنس خويرة، رغم تساويهم بالرصيد ذاته، وحل بالمركز الرابع سيف مالك برصيد 6.5 نقطة، وجاء بالمركز الخامس سمير منصور برصيد 6 نقاط.
وقال رئيس اتحاد الشطرنج م.نواف إرشيدات، في معرض رده على استفسارات "الغد": "نال المجتهدون من اللاعبين واللاعبات نصيبا من تألقهم خلال جولات البطولتين"، مؤكدا أن التقارب النقطي يعكس القوة الفنية التي حفلت بها المنافسات، ويصب في مصلحة اللعبة، مهنئا البطلات والأبطال الفائزين بالمراكز الأولى، مشيرا إلى التطور الكبير في مستويات الواعدين والواعدات، مطالبا ببذل المزيد من الجهد من جميع المشاركين خلال الاستحقاقات المقبلة.
ومن جانبه، أشار مدير البطولة م.أسامة الربيع، إلى الوجوه الجديدة التي قدمتها المنافسات تحت عدسة رصد المدربين، مبينا أن المشاركة الواسعة تشير إلى توسيع قاعدة الشطرنج على مستوى الجنسين، مؤكدا أن الجوائز المالية المجزية التي رصدها اتحاد اللعبة لأصحاب المراكز الأولى، جاءت لتحفيز اللاعبين واللاعبات، مقرونة للتعزيز النفسي والتجهيز الذهني في سباق الأفكار على الرقع الشطرنجية.
وفي السياق ذاته، عبرت المتألقة لاعبة المنتخب الوطني ربى القضاة، عن سعادتها لنيل لقب بطولة المملكة للسيدات لأول مرة في تاريخ مشاركاتها، مشيرة إلى التنافس المحتدم في بطولة السيدات طيلة الجولات، مقدرة دعم أفراد عائلتها وتحفيزهم الدائم، مثمنة دعم واهتمام اتحاد الشطرنج برئاسة، م.نواف إرشيدات، بالمواهب الصاعدة وتوفير أجواء التألق محليا وعربيا وقاريا ودوليا.
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