 
الخميس 30 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

كرة المضرب

الصراخ يثير استياء شفيونتيك.. وسينر يعبر للدور الثالث

البولندية إيجا شفيونتيك المصنفة الأولى عالميا - (من المصدر)
البولندية إيجا شفيونتيك المصنفة الأولى عالميا - (من المصدر)
مدن -  انتقدت البولندية إيجا شفيونتيك المصنفة الأولى عالميا صراخ الجماهير الحاضرة بعد فوزها الصعب على اليابانية ناومي أوساكا في الدور الثاني من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان جاروس).اضافة اعلان
وكانت شفيونتيك على وشك الخسارة، لكنها اقتنصت نقطة المباراة أثناء تأخرها بنتيجة 5-2 في المجموعة الثالثة التي حسمتها لصالحها في النهاية بنتيجة 7-5، لتتأهل إلى الدور المقبل.
وعاشت المصنفة الأولى عالميا لحظات عصيبة خلال المباراة لدرجة أنها قامت بتوبيخ أحد المشجعين بسبب صراخه خلال سعيها إلى اقتناص نقطة في المباراة.
وقالت شفيونتيك: "أعتذر عن إثارة الأمر، أحترم الجماهير كثيرا ونلعب من أجلهم، ومن أجل الترفيه، لكن في بعض الأحيان تحت الضغط، يكون من الصعب التركيز أثناء الصراخ في المباراة".
وأوضحت: "لقد كانت مباراة قوية جدا، وأكثر قوة في المجموعة الثانية بشكل لم أتوقعه، لقد لعبت ناومي أوساكا مباراة رائعة، وقد تصبح متميزة في الملاعب الرملية خلال فترة قصيرة".
في المقابل، حجز الإيطالي يانيك سينر، المصنف الثاني عالميا، مقعده في الدور الثالث لبطولة فرنسا المفتوحة، بفوزه المتأخر على الفرنسي ريتشارد جاسكيه من دون عناء 6-4 و6-2 و6-4.
واحتاج الإيطالي البالغ 22 عاما والمتوج بلقب بطولة أستراليا المفتوحة أوائل العام، إلى ساعتين و15 دقيقة كي يتخطى الفرنسي البالغ 37 عاما، ويحقق فوزه الثالث عليه من أصل ثلاث مواجهات بينهما.
وسيخوض سينر، الذي كان يبلغ 9 أشهر فقط حين خاض جاسكيه مشاركته الأولى في بطولة فرنسا المفتوحة العام 2002، الدور الثالث في رولان جاروس للمرة الرابعة من أصل خمس مشاركات حتى الآن، على أمل الذهاب أبعد من الدور ربع النهائي الذي وصله مرة واحدة في مروره الأول العام 2020.
وحينها انتهت مغامرته على يد الإسباني رافايل نادال، حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب في باريس (14) والذي خرج من الدور الأول في هذه النسخة.
ويلتقي سينر في اختباره المقبل الروسي بافل كوتوف الذي أنهى مشوار المخضرم السويسري ستانيسلاس فافرينكا (39 عاما)، عند الدور الثاني بالفوز عليه 7-6 (7-5) و6-4 و1-6 و7-6 (7-5)، في لقاء ماراثوني استغرق ثلاث ساعات و40 دقيقة.
وهذه المرة الأولى التي يصل فيها الروسي البالغ 25 عاما والمصنف 56 عالميا إلى الدور الثالث في سادس مشاركة له في البطولات الأربع الكبرى، (انتهى مشواره عند الدور الأول أربع مرات ووصل الى الدور الثاني مرة واحدة العام الحالي، في بطولة أستراليا).
وسيتواجه سينر مع كوتوف للدورة الثانية تواليا، بعدما التقاه الشهر الماضي في الدور الثالث لدورة مدريد لماسترز الألف نقطة حين فاز عليه 6-2 و7-5، قبل أن ينسحب لاحقًا بسبب الإصابة التي حرمته من مواجهة الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم في الدور ربع النهائي ومن خوض دورة روما للماسترز بعد ذلك. -(وكالات)
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